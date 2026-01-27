Je to jen sen, zapomeňte na to. Rutte vysvětlil, proč se Evropa nedokáže ubránit bez USA

Libor Novák

27. ledna 2026 8:22

Mark Rutte na summitu NATO 2025
Mark Rutte na summitu NATO 2025 Foto: NATO

Generální tajemník NATO Mark Rutte v pondělí v Bruselu otevřeně prohlásil, že Evropa by měla zapomenout na myšlenku vlastní obrany bez americké pomoci. Během svého projevu k výborům Evropského parlamentu označil takové úvahy za pouhé snění. Podle jeho slov se evropský kontinent bez podpory Spojených států sám neubrání a obě strany se navzájem potřebují.

Rutte upozornil evropské státy, že pokud by skutečně chtěly postupovat osamoceně, musely by radikálně navýšit výdaje na obranu. Odhaduje, že v takovém případě by tyto investice musely dosáhnout až deseti procent. To by pro evropské ekonomiky znamenalo obrovskou finanční zátěž, která by zásadně změnila současné rozpočtové priority.

Kromě běžné výzbroje by Evropa musela podle šéfa NATO vybudovat také vlastní jaderné kapacity. Realizace takového projektu by vyžadovala investice v řádu miliard eur. Rutte zdůraznil, že bez Spojených států by Evropané přišli o americký jaderný deštník, který je hlavním garantem jejich svobody.

Tato vyjádření zazněla po bouřlivém týdnu, kdy americký prezident Donald Trump opět rozvířil debatu o Grónsku. Trump nejprve prosazoval požadavky na americké vlastnictví tohoto území, aby později v Davosu vyloučil použití síly k jeho anexi. Tato situace vyvolala mezi západními spojenci značnou nejistotu ohledně budoucího vývoje vztahů.

Mark Rutte se ve svém projevu zastal Trumpova přístupu k otázce bezpečnosti v Arktidě. Přiznal, že jeho obhajoba amerického prezidenta může mnohé poslance v sále popudit. Přesto trvá na tom, že bezpečnostní situace v arktické oblasti je kvůli aktivitám Ruska a Číny skutečným problémem.

Podle generálního tajemníka se námořní trasy v Arktidě stále více otevírají, což přitahuje pozornost Pekingu i Moskvy. NATO by proto mělo převzít větší kolektivní odpovědnost za obranu tohoto regionu. Cílem je zamezit vojenskému i ekonomickému pronikání těchto mocností do oblasti, která je pro Alianci strategická.

V souvislosti s Grónskem Rutte nastínil existenci dvou hlavních pracovních linií pro nadcházející období. Zatímco první se týká širší obranné role NATO, druhá spočívá v pokračování trilaterálních jednání mezi USA, Dánskem a Grónskem. Rutte zdůraznil, že do těchto rozhovorů nebude osobně zasahovat, protože nemá mandát vyjednávat za dánskou stranu.

Dánští a grónští představitelé se s americkými protějšky sešli ve Washingtonu již dříve v tomto měsíci. Ministr Lars Løkke Rasmussen označil schůzku za konstruktivní, přestože mezi stranami přetrvávají zásadní neshody. Donald Trump po setkání s Ruttem v Davosu prohlásil, že díky dohodě o rámci spolupráce upustí od zavádění cel vůči evropským zemím.

