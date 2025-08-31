Jen Meghan, bez Harryho a dětí. Nová série show pro Netflix je na světě

Harry a Meghan
Harry a Meghan Foto: Netflix

Vévodkyně Meghan si opět říká o pozornost v rámci spolupráce páru se streamingovou platformou Netflix. V úterý měla totiž premiéru druhá řada série With Love, Meghan. Lidé se tak dozvěděli některé novinky o příběhu lásky vévodkyně s princem Harrym. 

Meghan se totiž před kamerami Netflixu nechala slyšet, že věděla, že Harryho miluje, od třetího rande, když spolu byli v africké Botswaně. Byl to ale podle jejích slov mladší syn krále Karla III., který jako první řekl "miluji tě", upozornila BBC

Vévodkyně také prozradila, co její manžel nemá rád na talíři. V rozhovoru s kuchařem José Andrésem odhalila, že princ nerad jí humry. "To snad ne. A opravdu sis ho vzala?" podivil se nad rozhodnutím hlavní aktérky pořadu. 

Harry se před kamerou ani jednou neobjevuje, chybí také děti páru, tedy Archie a Lilibet. Rodiče se je totiž snaží chránit. BBC také zmínila, že v celé sérii nezazní jediná poznámka o dřívějším angažmá dvojice v řadách britské královské rodiny. 

Harry se s americkou herečkou Meghan Markleovou zasnoubil po roce vztahu v listopadu 2017.  Vévoda a vévodkyně ze Sussexu se nakonec vzali 19. května 2018 v kapli svatého Jiří na zámku Windsor.

Následný vývoj byl ale poněkud překvapující a dospěl do bodu, kdy princ a jeho žena opustili institut královské rodiny. Dnes žijí se synem Archiem a dcerou Lilibet Dianou na západním pobřeží Spojených států. 

