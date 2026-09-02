Kallasová odmítla návrhy Francie a Německa na rozsáhlou reformu evropské diplomacie

Vysoká představitelka Evropské unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Kaja Kallasová odmítla návrhy Francie a Německa na rozsáhlou reformu unijní diplomatické služby. Plán obou zemí počítal s hlubokou přestavbou Evropské služby pro vnější činnost, která měla mimo jiné pod dohled Kallasové přesunout vybrané útvary Evropské komise.
Šéfka unijní diplomacie po neformálním jednání ministrů zahraničních věcí v irském Wicklow uvedla, že většina členských států podporuje zachování dosavadního institucionálního uspořádání. Podle jejího vyjádření existuje široká shoda na tom, že prioritou má být lepší vymáhání stávajících pravidel, nikoliv zavádění velkých strukturálních změn.
Diskuse o budoucnosti zahraniční politiky Sedmadvacítky se vyostřuje v důsledku rozpočtových omezení a sílící kritiky, že dosavadní systém nedokáže efektivně reagovat na agresivní kroky globálních mocností. Současně se prohlubují spory o kompetence mezi diplomatickou službou a samotnou Evropskou komisí, která v poslední době posiluje svůj vlastní vliv na zahraniční záležitosti.
Komise například nedávno zřídila specializovaný útvar zaměřený na oblast Blízkého východu a Afriky. Francouzsko-německý dokument reagoval na tyto třenice návrhem, aby Kallasová získala přímý dohled nad unijními odbory pro migraci, obchod a rozvojovou pomoc.
Šéfka unijní diplomacie proti tomuto návrhu namítla, že stávající unijní smlouvy a právní předpisy jí tuto odpovědnost teoreticky přisuzují již dnes. Problém podle ní spočívá výhradně v tom, že platná pravidla nejsou v praxi správně uplatňována. Kallasová ve struktuře Evropské unie zaujímá dvojí roli, neboť je zároveň místopředsedkyní Evropské komise pod vedením Ursuly von der Leyenové a zároveň koordinuje zahraničněpolitické postoje členských států v Evropské radě.
Podle Kallasové členské státy nepodpořily myšlenku soustředění všech rozhodovacích pravomocí uvnitř Komise bez praktického naplnění její specifické role. Zdůraznila, že systém nemůže fungovat v momentě, kdy by nad ní stál další rozhodovací orgán. Zahraniční diplomaté již před jednáním v Irsku upozorňovali, že Kallasová pravděpodobně nepodpoří žádné reformní kroky, které by přinesly zvýšení přímé autority předsedkyně Evropské komise nad jejím jednáním.
Probíhající debata odráží širší snahy některých členských zemí o zefektivnění rozhodovacích procesů v oblasti společné bezpečnostní a zahraniční politiky. Diskuze se zaměřují také na hledání mechanismů, jak zabránit opakovaným blokádám unijních rozhodnutí ze strany jednotlivých členských států. Otázka budoucího fungování Evropské služby pro vnější činnost tak zůstává jedním z klíčových témat unijní politické agendy.
Související
EU a NATO kvůli rostoucím hybridním útokům na evropském území zvýší tlak na Rusko
Politico: Česko a některé další státy EU poskytnou miliardy na centra pro AI
Aktuálně se děje
před 1 hodinou
Katastrofa v Nepálu má už 1200 mrtvých. Lidé vyhrabávají příbuzné holýma rukama
před 2 hodinami
Kallasová odmítla návrhy Francie a Německa na rozsáhlou reformu evropské diplomacie
před 3 hodinami
Trump chce přejmenovat Hormuzský průliv na Trumpův průliv
před 4 hodinami
EU a NATO kvůli rostoucím hybridním útokům na evropském území zvýší tlak na Rusko
před 5 hodinami
Policie zahájila exhumaci ostatků někdejšího ministra zahraničí Jana Masaryka
před 6 hodinami
Po devíti měsících na pevnině. Pět tisíc námořníků z letadlové lodi USS Abraham Lincoln dorazilo do Thajska
před 7 hodinami
Babiš označil incidenty v Německu za velmi vážné. Macinka si předvolá ruskou velvyslankyni
před 8 hodinami
Obvinění Ruska z dronového útoku je velká chyba, prohlásil Putin. Medveděv Berlínu hrozí odvetou
před 9 hodinami
Politico: Česko a některé další státy EU poskytnou miliardy na centra pro AI
před 10 hodinami
Mladík podezřelý z vraždy Charlieho Kirka může dostat trest smrti
před 10 hodinami
Počty mrtvých rostou, nikdo ale netuší, kdo vlastně zemřel. V Nepálu začal velký sběr DNA
před 11 hodinami
Německo obvinilo Rusko ze spáchání dronového útoku na letišti v Lipsku
před 11 hodinami
Dohoda USA s Venezuelou? Trump ji označil za největší v historii, podle expertů je otřesná
před 13 hodinami
Ruská armáda zahájila novou fázi útoků na Ukrajinu
před 14 hodinami
Zelenskyj varoval letecké společnosti. Prakticky uzavřel vzdušný prostor nad Ruskem
před 14 hodinami
Katastrofa v Nepálu má přes tisíc mrtvých. Čtyři tisíce se dál pohřešují
před 16 hodinami
Počasí na první zářijový víkend. Česku se nevyhne déšť, teploty ale moc neklesnou
včera
Trump chce oživit slávu Hollywoodu. Téma probral s otcem Angeliny Jolie
včera
Pavel zahajoval školní rok na Prostějovsku. Mohl za to dopis od místních žáků
včera
Messi už další MS nepřidá. Legendární Argentinec ukončil reprezentační kariéru
Více než měsíc poté, co v New Yorku prohrál se svou Argentinou finále letošního fotbalového světového šampionátu se Španělskem, se jedna z největších argentinských fotbalových hvězd Lionel Messi rozhodla ve svých 39 letech ukončit reprezentační kariéru. Mistr světa z roku 2022 a držitel stříbra z MS 2014 se tak rozhodl poté, co má za sebou odehraných 207 reprezentačních duelů, během kterých zaznamenal 125 branek.
Zdroj: David Holub