Kam se podělo americké ultimátum? EU tlačí na Trumpa, aby přitvrdil proti Putinovi

Evropští ministři zahraničí vyzvali Spojené státy k posílení tlaku na ruského prezidenta Vladimira Putina. Chtějí ho tak přimět k jednání o ukončení války na Ukrajině ještě před vypršením ultimáta, které mu dal americký prezident Donald Trump. S tímto požadavkem vystoupili na svém setkání v Kodani.
Francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot zdůraznil, že ačkoli Evropa pokračuje v zavádění nových sankcí, jejich účinnost by byla mnohem vyšší, pokud by se k nim plně připojil i Washington. Poukázal na to, že pokud Vladimir Putin nebude souhlasit se schůzkou s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, bude nutné „vynutit si jednání zpřísněním sankcí“ a to jak těch amerických, tak evropských.
EU již nyní pracuje na svém devatenáctém balíčku sankcí proti Rusku. Podle pracovního dokumentu, do něhož nahlédla redakce POLITICO, se pravděpodobně zaměří na energetický a finanční sektor a rovněž na cla na ruský export. Finští ministři zahraničí, jako například Elina Valtonen, jsou však přesvědčeni, že takové kroky je potřeba koordinovat s USA, aby přesvědčily Putina ke stažení vojsk.
Trump už 22. srpna dal Putinovi dvoutýdenní lhůtu, aby souhlasil s přímými rozhovory se Zelenským. Pohrozil mu, že v případě odmítnutí ponese následky. Evropští představitelé jsou však k možnosti konání takové schůzky skeptičtí, což potvrdil i německý kancléř Friedrich Merz. Dánský ministr zahraničí Lars Løkke Rasmussen dokonce uvedl, že Putin se jen snaží „kupovat si čas“ a odvést pozornost od útoků na ukrajinské civilisty a infrastrukturu.
USA nyní úzce spolupracují s tzv. „koalicí ochotných“ evropských zemí na poskytnutí bezpečnostních záruk pro Ukrajinu, a to po případném příměří. Francouzský ministr Jean-Noël Barrot potvrdil, že zástupci armád těchto zemí, včetně Spojených států, již vedli první detailní diskuze o tom, jak by mohly takové bezpečnostní záruky fungovat. Estonský ministr zahraničí Margus Tsahkna zdůraznil, že je nutné, aby byly tyto záruky vytvořeny co nejdříve.
Vrchní diplomatka EU Kaja Kallasová uvedla, že většina členských zemí je otevřena myšlence výcviku ukrajinských vojáků přímo na území Ukrajiny, jakmile bude platit příměří. S tímto návrhem nesouhlasí Estonsko, které je přesvědčeno, že Evropa musí být připravena na případnou konfrontaci. Margus Tsahkna prohlásil, že je nezbytné, aby se do budování bezpečnostních záruk zapojily všechny země.
Zdroj: Lucie Podzimková