Kam se podělo americké ultimátum? EU tlačí na Trumpa, aby přitvrdil proti Putinovi

Libor Novák

30. srpna 2025 12:20

Prezident Trump
Prezident Trump Foto: The White House

Evropští ministři zahraničí vyzvali Spojené státy k posílení tlaku na ruského prezidenta Vladimira Putina. Chtějí ho tak přimět k jednání o ukončení války na Ukrajině ještě před vypršením ultimáta, které mu dal americký prezident Donald Trump. S tímto požadavkem vystoupili na svém setkání v Kodani.

Francouzský ministr zahraničí Jean-Noël Barrot zdůraznil, že ačkoli Evropa pokračuje v zavádění nových sankcí, jejich účinnost by byla mnohem vyšší, pokud by se k nim plně připojil i Washington. Poukázal na to, že pokud Vladimir Putin nebude souhlasit se schůzkou s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, bude nutné „vynutit si jednání zpřísněním sankcí“ a to jak těch amerických, tak evropských.

EU již nyní pracuje na svém devatenáctém balíčku sankcí proti Rusku. Podle pracovního dokumentu, do něhož nahlédla redakce POLITICO, se pravděpodobně zaměří na energetický a finanční sektor a rovněž na cla na ruský export. Finští ministři zahraničí, jako například Elina Valtonen, jsou však přesvědčeni, že takové kroky je potřeba koordinovat s USA, aby přesvědčily Putina ke stažení vojsk.

Trump už 22. srpna dal Putinovi dvoutýdenní lhůtu, aby souhlasil s přímými rozhovory se Zelenským. Pohrozil mu, že v případě odmítnutí ponese následky. Evropští představitelé jsou však k možnosti konání takové schůzky skeptičtí, což potvrdil i německý kancléř Friedrich Merz. Dánský ministr zahraničí Lars Løkke Rasmussen dokonce uvedl, že Putin se jen snaží „kupovat si čas“ a odvést pozornost od útoků na ukrajinské civilisty a infrastrukturu.

USA nyní úzce spolupracují s tzv. „koalicí ochotných“ evropských zemí na poskytnutí bezpečnostních záruk pro Ukrajinu, a to po případném příměří. Francouzský ministr Jean-Noël Barrot potvrdil, že zástupci armád těchto zemí, včetně Spojených států, již vedli první detailní diskuze o tom, jak by mohly takové bezpečnostní záruky fungovat. Estonský ministr zahraničí Margus Tsahkna zdůraznil, že je nutné, aby byly tyto záruky vytvořeny co nejdříve.

Vrchní diplomatka EU Kaja Kallasová uvedla, že většina členských zemí je otevřena myšlence výcviku ukrajinských vojáků přímo na území Ukrajiny, jakmile bude platit příměří. S tímto návrhem nesouhlasí Estonsko, které je přesvědčeno, že Evropa musí být připravena na případnou konfrontaci. Margus Tsahkna prohlásil, že je nezbytné, aby se do budování bezpečnostních záruk zapojily všechny země. 

včera

Macron dal Putinovi ultimátum: Pokud se do pondělí neozve, můžeme zavést další sankce

Související

Čínský prezident Si Ťin-pching

Si Ťin-pching ukazuje, kdo drží karty v rukou. Kim Čong-una přiměl k první multilaterální schůzce v historii

Prezident Si Ťin-pching podle BBC ukazuje, že v mocenské hře drží silné karty, když se mu podařilo uspořádat setkání se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem a ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Jejich společná účast na vojenské přehlídce v Pekingu 3. září je významným diplomatickým vítězstvím pro čínského vůdce, který se dlouhodobě snaží prezentovat Čínu nejen jako ekonomickou, ale i diplomatickou velmoc.

Více souvisejících

Vladimír Putin Donald Trump Kaja Kallasová (Estonsko)

Aktuálně se děje

před 26 minutami

před 1 hodinou

Mahmúd Abbás

USA zakázaly palestinskému prezidentovi účast na zasedání OSN

Spojené státy americké zabránily palestinskému prezidentovi Mahmúdu Abbásovi a dalším osmdesáti palestinským představitelům v účasti na zasedání Valného shromáždění OSN, které se má konat v New Yorku. Podle amerického ministerstva zahraničí byly těmto diplomatům zrušeny víza, což je neobvyklý krok, jelikož se od USA očekává, že jako hostitelská země OSN umožní vstup všem úředníkům, kteří chtějí navštívit sídlo organizace.

před 3 hodinami

před 4 hodinami

Robert Fico

Čína se chystá na setkání autokratů. Dorazí Putin, Kim Čong-un i Fico

Čínské přístavní město Tchien-ťin hostí významný summit Šanghajské organizace pro spolupráci (SCO), který svedl dohromady různorodé spektrum světových lídrů. Čínský prezident Si Ťin-pching a ruský prezident Vladimir Putin tento summit vnímají jako klíčový nástroj k přetvoření globálního rozložení sil a jako protiváhu západním institucím. Akce představuje pro Čínu příležitost demonstrovat svou roli silného a stabilního globálního lídra v době, kdy Spojené státy pod vedením prezidenta Donalda Trumpa narušují své tradiční spojenectví.

před 5 hodinami

včera

Ukrajinská armáda ve válce s Ruskem

Jak Ukrajinci zatápí Rusku: Útoky na energetická zařízení mají viditelné výsledky

Ukrajina v poslední době výrazně zintenzivnila útoky na ruská energetická zařízení, což je taktika, která se jí podle expertů vyplácí. Ukrajinské síly se soustředí na rafinerie, vlaky s palivem a čerpací stanice s cílem narušit nejen ruskou válečnou mašinérii, ale i každodenní život v Rusku. V důsledku těchto útoků vzrostly ceny benzinu na rekordní hodnoty, a to i přes vládní zákaz vývozu pohonných hmot.

včera

včera

včera

včera

Andrzej Duda, Ukrajinský mírový summit 2024 (Bürgenstock)

Trump novým nařízením sebral ochranku Harrisové

Podle jednoho z poradců bývalé viceprezidentky Kamaly Harrisové zrušil americký prezident Donald Trump její ochranu, kterou jí dříve zajistil Joe Biden. Jako bývalá viceprezidentka měla Harrisová nárok na šestiměsíční ochranu, která jí měla skončit v červenci. Joe Biden jí ale ochranu prodloužil na další rok, což však nyní Trump svým nařízením zrušil.

včera

Izraelská armáda

Izraelská armáda objevila tělo jednoho z rukojmích unesených Hamásem

Izraelská armáda v pátek oznámila, že se jí podařilo získat tělo jednoho mrtvého rukojmího a ostatky další osoby z pásma Gazy. Ostatky patří muži jménem Ilan Weiss, padesátišestiletý obyvatel kibucu Be’eri. Podle izraelské vlády byl Weiss zabit při obraně svého kibucu 7. října 2023. Zpočátku se myslelo, že byl unesen, ale 1. ledna 2024 bylo oznámeno, že v útoku zemřel.

včera

Palestina

Izrael pozastavuje humanitární pauzy na distribuci potravin do Gazy

Izrael v pátek oznámil, že pozastavuje humanitární pauzy, během nichž umožňoval dovoz potravin a další pomoci do Gazy, a to i přes hrozící hladomor. Izraelská armáda označila největší město v oblasti za „nebezpečnou bojovou zónu“. Tento krok přichází v době, kdy se Izrael připravuje na znovudobytí zdevastovaného města, které už několik dní zasahuje leteckými útoky.

včera

Bílý dům, Washington D.C., USA

Kdo po Trumpovi převezme Bílý dům? V USA se rozjíždí předvolební kampaň

Donald Trump teprve nedávno složil prezidentskou přísahu, ale kampaň pro volby 2028 už nabírá na obrátkách. V obou hlavních stranách se rýsují první jména možných uchazečů – od guvernéra Kalifornie Gavina Newsoma přes viceprezidenta JD Vance až po známé osobnosti jako Tucker Carlson či Pete Buttigieg. Přehled možných kandidátů ukazuje, že souboj o Bílý dům začal mnohem dříve, než se čekalo.

včera

Podmořský kabel

Rusko útočí na Evropu stále častěji, obrana je slabá

Rusko zintenzivňuje svou hybridní válku v Evropě a provádí častější operace s neustále se měnící frontovou linií. Přestože západní vlády čím dál hlasitěji vyjadřují obavy nad ruskou aktivitou, mají omezené koordinované možnosti, jak se proti ní bránit.

včera

včera

Ursula von der Leyenová

Útok na Kyjev rozzuřil evropské lídry. Trpělivost dochází i USA

Rusko provedlo nejsmrtelnější útok na Kyjev od července, který si vyžádal nejméně 23 obětí, z toho čtyři děti, a desítky zraněných. Rakety zasáhly i civilní budovy včetně obytného domu. Většina obětí zahynula v pětipodlažní budově, která se po zásahu zhroutila.

včera

včera

včera

28. srpna 2025 22:02

Princezna Kate budí pozornost i na dovolené. Jedna fotka vyvolala debatu

Dramatické změny image u členů britské královské rodiny nebývají obvyklé, přesto se v těchto dnech spekuluje o tom, že princezna Kate má nový účes. Velkou debatu vyvolala jedna jediná fotografie. 

Zdroj: Lucie Podzimková

Další zprávy