Kamala Harris zvažuje kandidaturu na prezidenta v roce 2028

Bývalá viceprezidentka Kamala Harris poprvé otevřeně promluvila o své politické budoucnosti a potvrdila, že zvažuje kandidaturu na úřad prezidenta v roce 2028. Učinila tak během pátečního vystoupení na sjezdu National Action Network v New Yorku, kde se jí revizor Al Sharpton přímo zeptal na její plány. „Přemýšlím o tom, přemýšlím o tom,“ odpověděla Harris za bouřlivého potlesku a skandování davu, který ji vyzýval k návratu do boje o Bílý dům.
Harris zdůraznila, že má pro tuto roli jedinečné zkušenosti, které nasbírala během čtyř let ve funkci viceprezidentky. „Vím, co ta práce obnáší a co vyžaduje,“ prohlásila s odkazem na tisíce hodin strávených v Oválné pracovně a v krizovém štábu Situation Room. Její slova přicházejí po měsících spekulací, které rozvířilo vydání jejích pamětí na konci roku 2025 a následné turné po jižních státech USA.
Ve svém projevu se Harris ostře vymezila vůči politice současného prezidenta Donalda Trumpa. Kritizovala především jeho přístup k zahraniční politice a válku s Íránem, kterou označila za výsledek vědomé volby, nikoliv nutnosti. Vyjádřila také znepokojení nad Trumpovým postojem k NATO a spojencům, což ji podle jejích slov „v noci nenechává spát“.
Sjezd v New Yorku se stal neoficiálním odrazištěm i pro další potenciální demokratické kandidáty pro rok 2028. Kromě Harris se na pódiu vystřídali například pennsylvánský guvernér Josh Shapiro, marylandský guvernér Wes Moore nebo bývalý ministr dopravy Pete Buttigieg. Všichni přítomní se shodli na ostré kritice postupu Trumpovy administrativy v blízkovýchodním konfliktu, přičemž veteráni Moore a Buttigieg mluvili o osobní odpovědnosti lídra při posílání vojáků do války.
Ačkoliv většina potenciálních uchazečů o nominaci odpovídala na dotazy ohledně kandidatury vyhýbavě, atmosféra na akci jasně naznačila, že se uvnitř Demokratické strany začíná formovat široké pole kandidátů. Například guvernér Moore s úsměvem poznamenal, že je „hladový, ale nikoliv žíznivý“, zatímco Pete Buttigieg na otázku o možné kandidatuře odpověděl Sharptonovi s nadsázkou, aby mu „v restauraci rezervoval místo u stolu“.
Aktuálně se však všichni tito politici soustředí na nadcházející polovinu volebního období v roce 2026. Kamala Harris v závěru svého vystoupení podotkla, že při svých cestách po zemi jasně vidí, že status quo pro mnoho lidí nefunguje. Tím naznačila, že její případná kampaň by se mohla zaměřit na hlubší reformy a změnu směřování země, než jaké nabízí současná administrativa.
Zdroj: Libor Novák