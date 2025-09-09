Katarem otřásla exploze. Izrael zaútočil v Dauhá na vedení Hamásu

Izraelská armáda
Izraelská armáda

Izrael provedl útok na vedení Hamásu v Dauhá, hlavním městě Kataru. Informaci potvrdil izraelský zdroj pro CNN. Krátce po explozi, která otřásla katarskou metropolí, vydaly Izraelské obranné síly (IDF) společné prohlášení s bezpečnostní agenturou Šin Bet, ve kterém informovaly o „přesném úderu“ zaměřeném na „vyšší vedení“ Hamásu.

Izraelský zdroj nespecifikoval, kdo byl přesně terčem útoku, ale je známo, že vysocí představitelé Hamásu používají Dauhá jako své sídlo mimo Gazu po mnoho let. V prohlášení IDF nebylo sice uvedeno, kde se operace uskutečnila, ale z kontextu lze usuzovat, že se jednalo o akci mimo Pásmo Gazy. 

Cílem operace byli podle IDF „členové vedení Hamásu“, kteří po mnoho let řídili operace teroristické organizace. V prohlášení je uvedeno, že jsou přímo zodpovědní za „brutální masakr ze 7. října“ a řídí válku proti Státu Izrael.

Seniorní představitel Hamásu následně potvrdil pro CNN, že terčem útoku byli vyjednavači skupiny v Dauhá.

Podle dostupných informací se jen den před útokem, v pondělí, sešel hlavní vyjednavač Hamásu Chalíl Al-Hayya s katarským premiérem šejkem Mohammedem bin Abdulrahmanem Al-Thanim v Dauhá.

Tento útok je podle všeho první izraelskou operací, která se uskutečnila přímo na území Kataru. To může mít vážné diplomatické dopady. Izrael dlouhodobě avizuje, že se snaží zlikvidovat kompletní vedení Hamásu.

Po vraždě Sáliha Arúrího v lednu 2024 v libanonském Bejrútu, který byl zástupcem šéfa Hamásu, a zabití Ismáíla Haníji v Teheránu v červenci 2024, se jedná o další velký krok. Mezi nejvyššími představiteli, kteří byli zabiti v průběhu války, jsou také Muhammad Dajf a Jahjá Sinvár.

Na flotilu Thunbergové vezoucí humanitární pomoc do Gazy zaútočil dron

Jeruzalém

Při střelbě na autobusové zastávce v Jeruzalémě zemřelo šest lidí. Podle Izraele šlo o teroristický útok

Při střelbě v Jeruzalémě zemřelo šest lidí, uvedl izraelský ministr zahraničí Gideon Saar. Palestinští ozbrojenci zahájili palbu na plné autobusové zastávce. Ministr Saar popsal útok jako „strašlivý teroristický útok“ a dodal, že Izrael je ve válce s radikálním islamistickým terorismem. Vyzval proto mezinárodní společenství, aby se jasně rozhodlo, zda stojí na straně Izraele, nebo džihádistů. 

Emmanuel Macron, Ukrajinský mírový summit 2024 (Bürgenstock)

