Izrael provedl útok na vedení Hamásu v Dauhá, hlavním městě Kataru. Informaci potvrdil izraelský zdroj pro CNN. Krátce po explozi, která otřásla katarskou metropolí, vydaly Izraelské obranné síly (IDF) společné prohlášení s bezpečnostní agenturou Šin Bet, ve kterém informovaly o „přesném úderu“ zaměřeném na „vyšší vedení“ Hamásu.
Izraelský zdroj nespecifikoval, kdo byl přesně terčem útoku, ale je známo, že vysocí představitelé Hamásu používají Dauhá jako své sídlo mimo Gazu po mnoho let. V prohlášení IDF nebylo sice uvedeno, kde se operace uskutečnila, ale z kontextu lze usuzovat, že se jednalo o akci mimo Pásmo Gazy.
Cílem operace byli podle IDF „členové vedení Hamásu“, kteří po mnoho let řídili operace teroristické organizace. V prohlášení je uvedeno, že jsou přímo zodpovědní za „brutální masakr ze 7. října“ a řídí válku proti Státu Izrael.
Seniorní představitel Hamásu následně potvrdil pro CNN, že terčem útoku byli vyjednavači skupiny v Dauhá.
Podle dostupných informací se jen den před útokem, v pondělí, sešel hlavní vyjednavač Hamásu Chalíl Al-Hayya s katarským premiérem šejkem Mohammedem bin Abdulrahmanem Al-Thanim v Dauhá.
Tento útok je podle všeho první izraelskou operací, která se uskutečnila přímo na území Kataru. To může mít vážné diplomatické dopady. Izrael dlouhodobě avizuje, že se snaží zlikvidovat kompletní vedení Hamásu.
Po vraždě Sáliha Arúrího v lednu 2024 v libanonském Bejrútu, který byl zástupcem šéfa Hamásu, a zabití Ismáíla Haníji v Teheránu v červenci 2024, se jedná o další velký krok. Mezi nejvyššími představiteli, kteří byli zabiti v průběhu války, jsou také Muhammad Dajf a Jahjá Sinvár.
Související
Gaza v troskách. Ihned odejděte, vzkazuje Izrael obyvatelům města. Nemají ale kam
Při střelbě na autobusové zastávce v Jeruzalémě zemřelo šest lidí. Podle Izraele šlo o teroristický útok
Izrael , Izraelská armáda , Katar
Aktuálně se děje
před 33 minutami
Katarem otřásla exploze. Izrael zaútočil v Dauhá na vedení Hamásu
před 1 hodinou
Merz zahájil autosalon v Mnichově kritikou zákazu prodeje aut se spalovacími motory
před 2 hodinami
Důchodci na Ukrajině čekali, až jim pošta vyplatí důchod. Mezitím je zabila ruská raketa
před 3 hodinami
Maduro ve Venezuele opět změnil datum Vánoc
před 4 hodinami
Macron hledá už čtvrtého premiéra. Proč se zhroutila Bayrouova vláda?
před 4 hodinami
Na flotilu Thunbergové vezoucí humanitární pomoc do Gazy zaútočil dron
před 5 hodinami
Kde jsou slibované tvrdé sankce? Evropa doufá, že Trump konečně začne s Ruskem něco dělat
před 6 hodinami
Demokraté zveřejnili podepsaný dopis Epsteinovi. Trump o něm tvrdil, že neexistuje
před 7 hodinami
Gaza v troskách. Ihned odejděte, vzkazuje Izrael obyvatelům města. Nemají ale kam
před 9 hodinami
Předpověď počasí opět slibuje trvalejší déšť. Očekává se na jiných místech
včera
Princ Harry dorazil do vlasti. Na dnešní smutné výročí nezapomněl
včera
Škoda jde do milionů korun. Hasiči likvidovali požár domu na Bruntálsku
včera
Svět odpočítává poslední hodiny. Apple představí nový iPhone
včera
Fantom ve formuli dopaden. Policie konečně zjistila identitu řidiče
včera
Trest za podíl na smrti Perryho z Přátel padne v prosinci. Žena se přiznala
včera
Výhled počasí do přelomu září a října. Podzim začne úřadovat
Aktualizováno včera
Vážná nehoda autobusu na Frýdecko-Místecku. Vezl studenty, zraněných je přes 30
včera
Svět očekává příchod jevu La Niña. Jak ovlivní globální počasí?
včera
Ruská odpověď na WhatsApp: Díky povinné aplikaci v telefonu bude kontrolovat 99 procent komunikace
včera
Svět po útoku v Jeruzalémě mluví o zděšení
Jeruzalémem otřásl střelecký útok, při kterém zemřelo šest lidí. K události došlo v 10:15 místního času, kdy dva útočníci vystoupili z auta a zahájili palbu na autobusové zastávce u křižovatky Ramot na okraji města.
Zdroj: Libor Novák