Katastrofa v Nepálu má přes tisíc mrtvých. Čtyři tisíce se dál pohřešují

Záchranáři v Nepálu staví dočasné mosty a prohledávají trosky hydroelektráren v Himalájích, aby se dostali k lidem uvězněným po katastrofálních záplavách. Počet obětí ničivých povodní, které před týdnem zasáhly příhraniční oblast mezi Nepálem a Tibetem, již přesáhl jeden tisíc. V zasažených údolích a městech zanechaly bleskové povodně obrovské škody na majetku a infrastruktuře. Obnovit dodávky elektřiny a telefonního spojení se zatím podařilo jen v některých oblastech.
Hlavním střediskem záchranných prací se staly zničené vodní elektrárny, v jejichž útrobách zůstalo uvězněno přibližně šest set pracovníků. Nepálský premiér Balendra Šáh podle The Guardian potvrdil, že napříč zasaženým regionem se dosud podařilo zachránit více než jedenáct tisíc lidí. Z tunelů hydroelektráren bylo podle jeho slov do této chvíle vyproštěno 279 zaměstnanců z původně odhadovaného jednoho tisíce. S přibývajícími dny však naděje na nalezení dalších živých v podzemních prostorách rychle slábne.
Šest dnů od vypuknutí katastrofy zůstává v Nepálu a Tibetu stále pohřešováno kolem 4 400 osob. Policie v Káthmándú proto vyzvala příbuzné pohřešovaných turistů, aby poskytli vzorky DNA pro usnadnění identifikace obětí. Příbuzní mají do laboratoře policejní nemocnice nebo na nejbližší policejní stanici dodat čerstvý vzorek krve a dvě pasové fotografie. Zahraniční rodinné příslušníky úřady požádaly o provedení profilování DNA v autorizovaných laboratořích a zaslání výsledků e-mailem.
Mezi pohřešovanými osobami v Nepálu je evidováno také 592 cizinců z různých zemí světa. Jedná se především o turisty směřující na horské treky a hinduistické poutníky cestující k posvátné hoře Kailáš v Tibetu. Pohřešovaní občané pocházejí například z Indie, Spojených států, Velké Británie, Austrálie či Kanady. Vzhledem k rozsahu neštěstí se u policejní nemocnice v hlavním městě shromažďují zástupy příbuzných, kteří doufají v jakoukoliv zprávu.
Situaci v zasažených oblastech komplikuje rychlý rozklad těl, kvůli němuž musely být stovky neidentifikovaných obětí již pohřbeny. Nemocnice ani márnice v zemi totiž nemají dostatečnou kapacitu pro uskladnění tak velkého množství zesnulých. V úterý čekalo před policejní nemocnicí v Káthmándú více než sto lidí na odebrání vzorků krve. Lidé zde zároveň na zdech prohledávají vyvěšené fotografie těl, které se úřadům podařilo zdokumentovat.
Mezi čekajícími byla i Prakaiti Jurnj, jejíž rodiče smetla povodeň v jejich vesnici v okrese Nukawot. Její bratr poznal otce právě na jedné z vyvěšených fotografií, matka však zůstává i nadále nezvěstná. Rodina s rodiči ztratila veškerý kontakt již během středy, kdy neštěstí oblast zasáhlo. Místo tragédie je stále bez elektrického proudu a spojení s ostatními přeživšími příbuznými je v současnosti zcela nemožné.
Dívka uvedla, že čeká na příjezd svých dvou sourozenců z Velké Británie, aby se společně pokusili dostat do rodné vesnice. Věří, že její babička i švagrová povodeň přežily, protože jejich dům leží výše na horském úbočí. Sama se však na místo neštěstí vydat nemůže kvůli extrémně špatné bezpečnostní a dopravní situaci. Cesty v oblasti jsou zničené a pohyb po zasaženém území zůstává bez pomoci velmi nebezpečný.
Celou katastrofu podle odborníků způsobil kolaps ledovce, který spustil obrovský zával ledu, kamení a bahna. Tato masa se následně prohnala příhraničním regionem mezi Nepálem a Čínou a představuje zásadní výzvu pro novou nepálskou vládu. Oblast je dlouhodobě zranitelná vůči záplavám a sesuvům půdy, které jsou stále častější v důsledku globálního oteplování. Ztráty na lidských životech i majetku tak poukazují na rostoucí rizika v celém himalájském regionu.
Premiér Balendra Šáh ve svém prohlášení potvrdil, že do země již dorazila zahraniční pomoc v hodnotě přesahující 42 milionů dolarů. Zdůraznil, že vláda chápe obrovské utrpení obyvatel a zaměří se na jejich podporu i následnou rehabilitaci zasažených oblastí. Podle premiéra nastal čas, aby Nepál na mezinárodní scéně důrazně otevřel otázku klimatických katastrof. Záchranáři v terénu mezitím pracují bez přestávky i během noci za pomoci těžké techniky a svítilen.
Na čínské straně hranice se státní média soustředí především na oficiální reakci úřadů a nasazení armády i hasičů. O přesném počtu obětí či škodách v Tibetu čínské zdroje poskytují jen velmi omezené informace. Tamní vysílání rovněž potvrdilo, že za nestabilitou ledovce stojí dlouhodobé dopady globálního oteplování. Záchranné složky na obou stranách hranice tak pokračují v pátrání v extrémně náročném a nestabilním terénu.
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Zdroj: Jan Hrabě