Kdo ničil dívčí školu v Íránu? OSN chce odpovědi, vyšetřování zatím ukazuje na USA

Vysoký komisař OSN pro lidská práva Volker Türk vyzval k co nejrychlejšímu uzavření vyšetřování tragického bombardování dívčí školy v Minábu. Podle oficiálních íránských zdrojů si tento útok vyžádal životy 168 lidí, z nichž většinu tvořily děti. Türk během debaty Rady OSN pro lidská práva o ochraně dětí v konfliktech zdůraznil, že povinností těch, kteří útok provedli, je vyšetřit celou událost promptně, nestranně a transparentně.
Americká média v této souvislosti uvedla, že vojenští vyšetřovatelé USA se přiklánějí k verzi, podle které jsou za neúmyslný zásah školy pravděpodobně zodpovědné americké síly. Konečný závěr však zatím nebyl učiněn. Vysoký komisař OSN k tomu dodal, že bez ohledu na vzájemné spory mezi státy by mělo panovat jednoznačné přesvědčení, že žádný konflikt nelze řešit zabíjením školáků.
Íránský ministr zahraničí Abbás Araghčí, který k Radě promluvil prostřednictvím videohovoru, označil konflikt s USA a Izraelem za nezákonnou válku vnucenou dvěma jadernými režimy. Spojené státy obvinil ze zrady diplomacie, protože k útokům na Írán došlo koncem února v době, kdy stále probíhala jednání. Zásah školy v Minábu označil za jeden z nejotřesnějších projevů agrese a klasifikoval jej jako válečný zločin a zločin proti lidskosti.
Podle Araghčího nelze uvěřit tomu, že by útok na školu byl čímkoliv jiným než úmyslným činem. Argumentoval tím, že Spojené státy disponují vysoce přesnou vojenskou technikou, a označil incident za vypočítavý a fázovaný útok. Ministr proto vyzval k jednoznačnému odsouzení ze strany mezinárodního společenství a k vyvození přímé odpovědnosti vůči viníkům této tragédie.
Před Radou OSN vystoupila také matka dvou dětí, které při bombardování zahynuly. Ve svém emotivním svědectví vyzvala, aby pravda o incidentu vyšla najevo a aby tragédie nebyla zapomenuta. Za viníky utrpení označila Spojené státy a Izrael a apelovala na odpovědné instituce, aby chránily životy dětí. Popsala poslední okamžiky, kdy viděla své potomky naživu, s tím, že žádná matka není připravena na zprávu, že se její dítě už nikdy nevrátí.
Izraelská armáda se k incidentu vyjádřila v tom smyslu, že si není vědoma žádných operací v dané oblasti. Spojené státy sice vinu oficiálně nepřiznaly, ale potvrdily, že incident je předmětem šetření. Podle místních úřadů zahynulo při zásahu školy přibližně 110 dětí. Celý případ nyní vyšetřují jak Spojené státy, tak OSN, a to pod velkým tlakem na zveřejnění faktických zjištění, která by vedla k vyvození odpovědnosti.
Trump couvá. Opět odložil Íránu ultimátum, podle Teheránu jednání neprobíhá
Vojenské kapacity Íránu jsou zničené, prohlašuje Trump. Jak tedy Teherán dokáže kontrolovat Hormuzský průliv?
Kdo ničil dívčí školu v Íránu? OSN chce odpovědi, vyšetřování zatím ukazuje na USA
Izraelský ministr obrany Israel Katz ve čtvrtek oznámil, že se Izraelským obranným silám (IDF) podařilo během cílené a vysoce přesné operace zlikvidovat klíčovou postavu íránského režimu. Obětí útoku se stal velitel námořnictva Islámských revolučních gard (IRGC) Alireza Tangsiri. Spolu s ním měli při nočním úderu zahynout i další vysoce postavení představitelé námořního velení, což představuje zásadní ránu pro íránskou vojenskou strukturu.
Zdroj: Libor Novák