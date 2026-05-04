Kdo otrávil dětskou výživu? Podezřelým je rodák ze Slovenska, mohlo jít o osobní mstu

Rakouská policie o víkendu zadržela devětatřicetiletého rodáka ze Slovenska, který je podezřelý z kontaminace dětských příkrmů německé značky HiPP. Vyšetřovatelé pracují s verzí, že motivem činu mohla být osobní msta bývalému zaměstnavateli.
Muž totiž v minulosti pracoval v pobočce firmy v Gmundenu, která byla loni v únoru zrušena, a on tak přišel o práci. I když jeho obhájce potvrzuje, že podezřelý ve společnosti skutečně působil, samotné obvinění z otravy jídla i následného vydírání jeho klient rezolutně popírá.
K dopadení muže dovedl kriminalisty anonymní e-mail, v němž měl pachatel po společnosti HiPP požadovat výkupné ve výši dvou milionů eur. Zprávy si však firma všimla až v době, kdy už se nebezpečné zboží nacházelo v regálech obchodů.
Předpokládá se, že vyděrač otrávil celkem šest skleniček s příkrmem „Zeleninová sklenice s mrkví a bramborami“. Kvůli hrozbě byly tyto výrobky preventivně staženy z trhu v Rakousku, Česku i na Slovensku.
Bezpečnostním složkám se zatím podařilo zajistit pět kontaminovaných balení. Poslední šestá sklenice byla pravděpodobně prodána v rakouském Eisenstadtu, kde policie objevila i první otrávený kus.
Podle laboratorních rozborů obsahovala výživa přibližně 15 mikrogramů jedu na krysy. Tato látka je pro lidský organismus nebezpečná tím, že snižuje srážlivost krve, což se může u postiženého projevit krvácením z dásní, nosu nebo přítomností krve ve stolici.
