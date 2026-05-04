Carney: Evropa se nepodrobí brutálnímu světu, stane se základnou pro obnovu mezinárodního řádu

Libor Novák

4. května 2026 15:37

Mark Carney, Liberální strana Kanady Foto: Liberální strana Kanady

Evropa se nepodrobí „brutálnímu světu“ a namísto toho se stane základnou pro obnovu nového mezinárodního řádu. Na summitu Evropského politického společenství (EPC) v arménském Jerevanu to prohlásil kanadský premiér Mark Carney. Ten se stal historicky prvním neevropským lídrem, který se jednání tohoto bloku zúčastnil, což podtrhuje proměnu globálních spojenectví v době rostoucí nejistoty.

Carneyho vystoupení v Jerevanu bylo vnímáno jako silný signál slábnoucí americké dominance. Podle kanadského premiéra není svět předurčen k tomu, aby se stal pouhým dějištěm bezohledných transakcí a izolacionismu. „Můj osobní názor je, že mezinárodní řád bude znovu vybudován, a stane se tak právě z Evropy,“ uvedl Carney. Zdůraznil, že současný svět prochází hlubokým rozvratem, kde někteří aktéři využívají vzájemnou propojenost jako zbraň a pravidla již nedokážou omezovat ambice hegemonů.

Summit se koná ve stínu dramatických událostí v Hormuzském průlivu a sílících pochybností o spolehlivosti USA v rámci NATO. Rozhodnutí Donalda Trumpa stáhnout více než 5 000 vojáků z Německa potvrdilo nejhorší obavy evropských spojenců o stabilitu transatlantické vazby. Britský premiér Keir Starmer v této souvislosti přiznal, že spojenectví, na která se Evropa léta spoléhala, procházejí největší krizí za celou generaci.

Francouzský prezident Emmanuel Macron využil situace k vyzdvižení evropské předvídatelnosti. Bez přímého jmenování USA poukázal na to, že Evropané nyní berou svůj osud do vlastních rukou, zvyšují výdaje na obranu a hledají společná řešení. Klíčovou výzvou je podle něj strategie „deriskingu“, tedy snížení závislosti na jiných mocnostech, včetně Číny, zejména v oblasti kritických surovin a investic.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na summitu varoval před blížícím se kritickým momentem války s Ruskem. Podle něj přinese léto rozhodnutí, zda se konflikt dále rozšíří, nebo zda dojde k posunu k diplomacii. Pokud Rusko nezvolí ukončení bojů, je podle Zelenského nezbytné udržet a zpřísnit sankční balíčky. Trval také na tom, že Evropané musí být přítomni u jakýchkoli budoucích diplomatických jednání.

Generální tajemník NATO Mark Rutte připustil, že na americké straně zavládlo určité zklamání z původní zdráhavosti Evropy angažovat se ve válce s Íránem. Evropští lídři však podle něj toto poselství vyslyšeli a nyní poskytují logistickou podporu americkým operacím a připravují své jednotky pro další fázi konfliktu. Právě posílení „evropského pilíře“ v NATO označila šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová za jedinou smysluplnou odpověď na nečekané kroky Washingtonu.

Vojáků stáhneme mnohem víc, vzkázal Trump do Německa

EU čelí nečekanému problému. Zjistila, že vůbec neví, kolik má ropy

Válka v Íránu citelně zasahuje do ekonomické stability Evropy, která se potýká s dramatickým nárůstem nákladů na fosilní paliva. Podle předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové stojí tento konflikt Evropskou unii téměř 500 milionů eur denně. Situaci navíc komplikuje postoj amerického prezidenta Donalda Trumpa, který připravuje své poradce na dlouhodobou blokádu Íránu, což hrozí dalším ochromením globálních energetických trhů.

před 36 minutami

Vladimir Putin na summitu Rusko Afrika 2023.

CNN: Putin čelí rostoucí paranoie. Chorobně se bojí atentátu

Ruský prezident Vladimir Putin čelí rostoucí paranoie z možného atentátu nebo vnitrostranického převratu. Podle uniklé zprávy evropských tajných služeb, na kterou se odkazují server Important Stories a stanice CNN, panují v Kremlu od začátku března vážné obavy z úniku citlivých informací a spiknutí uvnitř ruských politických a bezpečnostních elit. Putin se má obávat zejména útoku pomocí dronů, které by mohli zorganizovat lidé z jeho blízkého okolí.

před 1 hodinou

Sídlo Světové zdravotnické organizace

Tři mrtví, další mohou následovat. Co jsou hantaviry, které ohrožují cestující na výletní lodi?

Podezření na propuknutí nákazy hantavirem na výletní lodi MV Hondius uprostřed Atlantského oceánu si vyžádalo již tři oběti. Světová zdravotnická organizace (WHO) v pondělí potvrdila úmrtí tří cestujících a jeden další potvrzený případ, přičemž nejméně jeden člověk zůstává v kritickém stavu v intenzivní péči v Jihoafrické republice. Úřady aktuálně prověřují dalších pět podezřelých případů mezi pasažéry.

před 2 hodinami

před 2 hodinami

Čapí hnízdo je areál, který se nachází v části obce Dvůr Semtín v katastrálním území Tomice u Votic v obci Olbramovice ve Středočeském kraji, na okraji Přírodního parku Džbány-Žebrák. Areál staveb, určený k rekreačním a odpočinkovým účelům, vlastní podle zdrojů prostřednictvím několika firem politik a podnikatel Andrej Babiš.

Nagyová dostala za kauzu Čapí hnízdo podmínku. Selhání justice, opáčil Babiš

Vleklá kauza padesátimilionové dotace na stavbu Farmy Čapí hnízdo dospěla u Městského soudu v Praze k přelomovému rozuzlení. Soudce Jan Šott v pondělí vynesl odsuzující verdikt nad europoslankyní a bývalou manažerkou holdingu Agrofert Janou Nagyovou. Ta byla za dotační podvod potrestána třemi lety vězení s podmíněným odkladem na pět let a pokutou ve výši půl milionu korun.

před 3 hodinami

Pavel Blažek

Policie obvinila exministra Pavla Blažka v bitcoinové kauze

V kauze darování kryptoměn Ministerstvu spravedlnosti nastal zásadní obrat. Kriminalisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) obvinili další tři osoby ze zneužití pravomoci úřední osoby a legalizace výnosů z trestné činnosti, tedy z praní špinavých peněz. Podle informací serveru Seznam Zprávy figuruje mezi obviněnými i bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS).

před 4 hodinami

Nová vláda Andreje Babiše na první tiskové konferenci. (15.12.2025)

Vláda schválila obnovení povinného EET. Vrací také školkovné

Po téměř sedmi letech se do českého podnikatelského prostředí vrací povinná elektronická evidence tržeb. Současná vládní koalice hnutí ANO, SPD a Motoristů na svém pondělním zasedání schválila projekt pracovně nazvaný „EET 2.0“, který by měl začít fungovat od ledna příštího roku. Návrh nyní míří k posouzení do Poslanecké sněmovny.

před 5 hodinami

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Trump stupňuje tlak na OSN. Už tak čelí bezprostřednímu finančnímu kolapsu varuje Guterres

Administrativa prezidenta Donalda Trumpa stupňuje tlak na OSN a mezinárodní humanitární sektor. Pod hrozbou dalších rozpočtových škrtů prosazuje novou strategii „obchod místo pomoci“ (trade over aid), která má upřednostňovat zájmy amerických firem a volný trh před tradiční rozvojovou asistencí. Tento posun vyvolává u expertů obavy z globálního dominového efektu, který by mohl stát životy milionů lidí.

před 5 hodinami

Prezident Trump

Trumpův Projekt Svoboda vyvolává mezi experty řadu otázek. Íránu ale výrazně uškodí

Plán amerického prezidenta Donalda Trumpa na vyvádění obchodních lodí z Hormuzského průlivu, známý jako Projekt Svoboda, vyvolává mezi vojenskými experty i zástupci přepravních společností řadu nezodpovězených otázek. Přestože operace oficiálně začala v pondělí ráno, stále není jasné, jak přesně budou americké síly v této strategicky citlivé a úzké vodní cestě postupovat.

před 6 hodinami

Předseda vlády Andrej Babiš

Babiš zpražil Turka: Kdyby měl podobnou rétoriku jako ministr, ve vládě by nezůstal

Premiér Andrej Babiš v televizním vystoupení zhodnotil fungování současné vládní koalice, kterou tvoří hnutí ANO společně s Motoristy a SPD. Podle jeho slov je nynější spolupráce efektivnější než v případě koalic z předminulého volebního období. I přes celkovou spokojenost si však předseda vlády neodpustil kritiku směřovanou k jednomu z koaličních partnerů.

před 7 hodinami

Rudy Giuliani

Bývalý starosta New Yorku Rudy Giuliani je v nemocnici v kritickém stavu

Bývalý starosta New Yorku Rudy Giuliani byl hospitalizován a jeho stav je podle mluvčího „kritický, ale stabilizovaný“. Zprávu o zdravotních komplikacích jednaosmdesátiletého politika zveřejnil v neděli večer jeho zástupce Ted Goodman. Mluvčí ve svém příspěvku na sociálních sítích označil Giulianiho za bojovníka, který se každé životní výzvě postavil s neochvějnou silou, a požádal veřejnost o modlitby.

před 8 hodinami

Lodní doprava, ilustrační foto

Není kam utéct. Na palubě turistické lodi se šíří smrtelný virus

Na palubě expediční lodi MV Hondius, která se plavila z Argentiny na Kapverdy, vypukla nákaza nebezpečným hantavirem. Tato tragická událost si vyžádala již tři oběti na životech, zatímco pět dalších osob onemocnělo. Mezi mrtvými je nizozemský pár; sedmdesátiletý muž zemřel po náhlých horečkách a bolestech břicha při příjezdu na ostrov Svatá Helena, jeho devětašedesátiletá partnerka pak podlehla nemoci v nemocnici v Johannesburgu.

před 9 hodinami

Hormuzský průliv

Trump zahájil Projekt Svoboda. Armáda bude vyvádět uvízlá plavidla z Hormuzského průlivu

Americký prezident Donald Trump oznámil, že ozbrojené síly Spojených států začnou od pondělního rána blízkovýchodního času vyvádět uvízlá plavidla z Hormuzského průlivu. Tato klíčová námořní cesta, která slouží pro přepravu ropy, plynu i kontejnerového zboží, byla po týdnech íránských útoků a následné americké blokády fakticky neprůjezdná. Podle šéfa Mezinárodní námořní organizace zůstalo v této oblasti od začátku konfliktu mezi USA a Íránem uvězněno přibližně 2 000 lodí a 20 000 námořníků.

před 10 hodinami

Počasí

Předčasné letní počasí definitivně ukončilo zimu v Česku

Do Česka v úvodních květnových dnech předčasně dorazilo letní počasí a definitivně ukončilo zimu. I na hřebeni Krkonoš o víkendu roztála souvislá sněhová pokrývka. Sníh tak zmizel z našich nejvyšších hor výrazně dříve, než bývá zvykem, uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). 

včera

včera

José Mourinho

Čeká Real Madrid velký fotbalový návrat? Šéf klubu si přeje příchod trenéra Mourinha

Na dveře španělského fotbalu klepe zřejmě jeden z nejznámějších fotbalových trenérů José Mourinho. V zákulisí se totiž hodně hovoří o tom, že samotný prezident slavného španělského velkoklubu Realu Madrid Fiorentino Pérez si přeje, aby se do jeho klubu po třinácti letech vrátil právě známý charismatický Portugalec. A právě on by měl být skutečně pro Péreze tou první volbou. Alespoň s takovou informací přišel španělský sportovní novinář David Ornstein na svém účtu na síti X.

včera

včera

Martin Kupka

Kupka se opřel do Babiše kvůli novému zmocněnci Landovskému

Opozice již kritizuje krok Babišovy vlády, která zřizuje další post zmocněnce. Někdejší český velvyslanec při NATO Jakub Landovský bude nově vládním zmocněncem pro plnění závazků vůči Severoatlantické alianci. Do Babiše se kvůli tomu opřel šéf občanských demokratů Martin Kupka (ODS). 

včera

Deštivé jarní počasí

Počasí se po víkendu změní, i když ne hned. Dorazí i kýžené srážky

Příští týden zprvu nabídne podobné počasí jako právě končící víkend. Meteorologové ale v jeho průběhu očekávají změnu v podobě ochlazení. Po čase se také vyskytnou srážky, které by měly zlepšit situaci se suchem. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

včera

včera

Spotify se snaží upozornit na hudbu od AI. Experti ale varují

Umělá inteligence se začíná prosazovat i na poli hudby. Populární streamovací služba Spotify se rozhodla reagovat. Oznámila totiž, že zavede značku, která odliší ověřené živé umělce od projektů, kdy jsou skladby generované AI. 

