Carney: Evropa se nepodrobí brutálnímu světu, stane se základnou pro obnovu mezinárodního řádu

Evropa se nepodrobí „brutálnímu světu“ a namísto toho se stane základnou pro obnovu nového mezinárodního řádu. Na summitu Evropského politického společenství (EPC) v arménském Jerevanu to prohlásil kanadský premiér Mark Carney. Ten se stal historicky prvním neevropským lídrem, který se jednání tohoto bloku zúčastnil, což podtrhuje proměnu globálních spojenectví v době rostoucí nejistoty.
Carneyho vystoupení v Jerevanu bylo vnímáno jako silný signál slábnoucí americké dominance. Podle kanadského premiéra není svět předurčen k tomu, aby se stal pouhým dějištěm bezohledných transakcí a izolacionismu. „Můj osobní názor je, že mezinárodní řád bude znovu vybudován, a stane se tak právě z Evropy,“ uvedl Carney. Zdůraznil, že současný svět prochází hlubokým rozvratem, kde někteří aktéři využívají vzájemnou propojenost jako zbraň a pravidla již nedokážou omezovat ambice hegemonů.
Summit se koná ve stínu dramatických událostí v Hormuzském průlivu a sílících pochybností o spolehlivosti USA v rámci NATO. Rozhodnutí Donalda Trumpa stáhnout více než 5 000 vojáků z Německa potvrdilo nejhorší obavy evropských spojenců o stabilitu transatlantické vazby. Britský premiér Keir Starmer v této souvislosti přiznal, že spojenectví, na která se Evropa léta spoléhala, procházejí největší krizí za celou generaci.
Francouzský prezident Emmanuel Macron využil situace k vyzdvižení evropské předvídatelnosti. Bez přímého jmenování USA poukázal na to, že Evropané nyní berou svůj osud do vlastních rukou, zvyšují výdaje na obranu a hledají společná řešení. Klíčovou výzvou je podle něj strategie „deriskingu“, tedy snížení závislosti na jiných mocnostech, včetně Číny, zejména v oblasti kritických surovin a investic.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na summitu varoval před blížícím se kritickým momentem války s Ruskem. Podle něj přinese léto rozhodnutí, zda se konflikt dále rozšíří, nebo zda dojde k posunu k diplomacii. Pokud Rusko nezvolí ukončení bojů, je podle Zelenského nezbytné udržet a zpřísnit sankční balíčky. Trval také na tom, že Evropané musí být přítomni u jakýchkoli budoucích diplomatických jednání.
Generální tajemník NATO Mark Rutte připustil, že na americké straně zavládlo určité zklamání z původní zdráhavosti Evropy angažovat se ve válce s Íránem. Evropští lídři však podle něj toto poselství vyslyšeli a nyní poskytují logistickou podporu americkým operacím a připravují své jednotky pro další fázi konfliktu. Právě posílení „evropského pilíře“ v NATO označila šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová za jedinou smysluplnou odpověď na nečekané kroky Washingtonu.
Zdroj: Lucie Podzimková