Kdo pracuje na ruských úřadech? Putin nechal zaměstnat 27 svých příbuzných, není ani zdaleka jediný

Nové vyšetřování, které provedl mediální portál Proekt, odhaluje, že tři ze čtyř nejvyšších ruských úředníků mají příbuzné zaměstnané ve vládě nebo ve státem kontrolovaných společnostech. Zpráva se zaměřuje na úředníky, kteří své posty pravděpodobně získali díky svým otcům a dědečkům, nebo kteří zajistili svým manželem, dětem a dalším příbuzným dobře placené pozice ve státní správě či ve státem financovaných institucích.
Analýza se zaměřila na 1 329 osob zastávajících klíčové pozice, od prezidenta Vladimira Putina po ministry, bezpečnostní činitele a šéfy státních společností. Proekt zjistil, že celkem 76 % (1 012 jedinců) má příbuzné v sektoru veřejné správy. Podle zprávy je to obrovský podíl – tři ze čtyř ruských lídrů buď zdědili své pozice po jiných úřednících, nebo zajistili život svým potomkům na úkor státních peněz.
Proekt zveřejnil i databázi, která porovnává takzvaný „index nepotismu“ napříč státními orgány. Například u nejvyšších představitelů Nejvyššího soudu a Ministerstva obrany má příbuzné ve veřejné správě každý vysoký úředník. V Radě federace je index 86 %, ve Státní dumě 84 % a v prezidentské administrativě 68 %.
Všichni prezidenti a členové představenstev klíčových státních podniků, jako jsou Sberbank, Gazprom, VTB Bank nebo Ruské železnice, také umístili své příbuzné na státní nebo státem napojené pozice.
Zjištění Proektu odhalují existenci „vládnoucích dynastií“, kde více členů jedné rodiny obsazuje vysoké posty, což často vede k přímému střetu zájmů. Novináři identifikovali celkem 25 takových dynastií. Tomuto seznamu vévodí čečenský gubernátor Ramzan Kadyrov s 96 příbuznými a přáteli na lukrativních postech, převážně v rámci republiky. Devět z dvaceti ministerských postů v čečenské vládě drží Kadyrovovi příbuzní.
Samotný prezident Vladimir Putin zajistil místa ve veřejném sektoru pro 27 svých příbuzných. Mezi nimi jsou údajně dvě jeho partnerky, bývalá olympijská gymnastka Alina Kabajevová a akcionářka banky Rossiya Světlana Krivonogichová, stejně jako jeho exmanželka Ljudmila Očeretná. Nechybí ani dcera jeho bratrance, náměstkyně ministra obrany Anna Cviljovová, a její manžel, ministr energetiky Sergej Cviljov.
Další významné „vládnoucí dynastie“ se vytvořily kolem senátora Arsena Kanokova (19 příbuzných), šéfa Rostecu Sergeje Čemezova (16), prezidentského poradce Nikolaje Patruševa (15) a prezidenta VTB Bank Andreje Kostina (12).
Z výsledků šetření vyplývá, že 293 z 1 012 úředníků ve vzorku (přibližně 29 %) jsou členové ruských bezpečnostních služeb – což je výrazně více než 21 % v civilních agenturách. Více než pětina zkoumaných úředníků má blízké příbuzné, kteří sloužili nebo slouží v bezpečnostních složkách či zpravodajských službách. Proekt odhaduje, že 58 % dnešních ruských byrokratů jsou buď potomci úředníků ze sovětské éry, nebo sami bývalí sovětští úředníci.
Vyšetřování dochází k závěru, že „Putinův režim se reprodukuje sám – stará garda je nahrazována svými potomky a dokonce potomky svých potomků“. Šéfredaktor Proektu, Roman Badanin, to ve videu doprovázejícím zprávu shrnul slovy: „Předávají si nás jako majetek.“
