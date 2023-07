KLDR viní Washington z "nehorázného jaderného vydírání", vypálila další dvě balistické rakety

Rakety uletěly asi 400 kilometrů, načež dopadly do Japonského moře mezi Korejským poloostrovem a Japonskem. „Střely byly odpáleny z oblasti poblíž Pchjongjangu,“ informoval jihokorejský sbor náčelníků štábů.

„Odpaly nepředstavovaly bezprostřední hrozbu pro americký personál a území ani pro americké spojence,“ stojí v prohlášení americké armády.

Opakuje se situace stará jen tři dny. V sobotu Severní Korea odpálila několik střel s plochou dráhou letu do vod u západního pobřeží. KLDR v poslední době testuje nově vyvinuté střely s plochou dráhou letu, které popisuje jako strategické, čímž naznačuje, že by mohly nést jaderné hlavice. Podle expertů by zbraně mohly teoreticky posloužit k úderům na moři a proti přístavům.

„Pokud Severní Korea zaútočí jadernými zbraněmi, bude následovat okamžitá, zdrcující a rázná odpověď aliance,“ citovala agentura Jonhap jihokorejské ministerstvo obrany. Takový útok by podle resortu „vedl ke konci režimu v Severní Koreji“.

Pchjongjang minulý čtvrtek kritizoval připlutí americké jaderné ponorky do přístavu Pusan ​​v Jižní Koreji a prohlásil, že tento krok může „prakticky spustit nejhorší krizi a jaderný konflikt“. Severní Korea obvinila Spojené státy z „nehorázného jaderného vydírání“.

Napětí na Korejském poloostrově nedávno výrazně stouplo. Severní Korea podnikla již minulý rok bezprecedentní sérii raketových testů a testuje i schopnosti raket nést jaderné zbraně.