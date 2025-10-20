Klenoty z Louvru se možná nikdy nepodaří najít. Experti prozradili, co s nimi zloději udělají

Experti se domnívají, že uloupené klenoty z Louvru se už možná nikdy nepodaří najít. Pařížské muzeum v pondělí oznámilo, že zůstane zavřené, zatímco pokračuje vyšetřování mimořádné krádeže historických šperků, ke které došlo v neděli. Odborníci přitom naznačují, že vyhlídky na navrácení těchto cenností jsou velice malé.
Muzeum na sociální síti X vyjádřilo lítost nad pondělním uzavřením. Francie se v té době snaží vyrovnat se závažnými důsledky této troufalé loupeže, při níž si zloději odnesli předměty z francouzských korunovačních klenotů z dob napoleonské éry. Zloději použili žebřík připevněný na nákladním autě, aby se dostali do Galerie Apollóna, jedné z nejzdobnějších místností Louvru, skrze okno. Byli vyzbrojeni nástroji, včetně úhlové brusky a autogenu, a zaměřili se na dvě vysoce zabezpečené vitríny. Celá akce trvala podle úřadů pouhých sedm minut.
Osm z devíti uloupených předmětů stále chybí, včetně tiáry a náhrdelníku, které nosily královny Marie-Amélie a Hortense. Francouzský ministr spravedlnosti Gérald Darmanin připustil, že loupež odhalila vážná bezpečnostní selhání muzea. „Lze se divit nad tím, že například okna nebyla zabezpečena, že košový zvedák stál na veřejné silnici,“ prohlásil ve vysílání rozhlasu France Inter. „Jisté je, že jsme selhali. Všichni Francouzi se cítí, jako by byli okradeni,“ dodal.
Natalie Gouletová, centristická členka francouzského Senátu, na dotaz BBC ohledně šancí na nalezení šperků odpověděla: „Žádné.“ Dále uvedla: „Ty šperky budou rozřezány, prodány a poslouží jako systém pro praní špinavých peněz. To je ten nejsnazší způsob, jak očistit špinavé peníze.“ Podle Gouletové byla loupež pravděpodobně spojena s organizovaným zločinem. Zločinci „nemají absolutně žádnou morálku. Neocení šperk jako kus historie, ale jako prostředek k vyčištění svých špinavých peněz,“ prohlásila. Gouletová dodala, že je ohledně vyhlídek na získání šperků zpět „velmi, velmi pesimistická“.
Podobně skeptická byla i Elaine Sciolinová, autorka knihy Adventures in the Louvre: How to Fall in Love with the World’s Greatest Museum. Pro BBC Radio uvedla, že klenoty „mohou být rozebrány, mohou být rozřezány, mohou být prodány na černém trhu.“ Je nepravděpodobné, že se všechny podaří získat zpět v jejich současné podobě. Sciolinová zdůraznila význam loupeže v Louvru, který byl původně postaven jako pevnost a následně se stal palácem francouzské královské rodiny. „Tento útok je opravdu dýkou do srdce Francie a francouzské historie,“ řekla.
Chris Marinello, generální ředitel společnosti Art Recovery International, která se zabývá dohledáváním ukradených uměleckých děl, věří, že francouzská policie má jen omezený časový prostor, během kterého by mohla šperky získat zpět. „Právě teď probíhá závod,“ uvedl v neděli pro rozhlasovou show BBC World Service’s Newshour a dodal, že orgány činné v trestním řízení „vědí, že pokud se tito zloději nechytí během příštích 24 nebo 48 hodin, ty kusy jsou pravděpodobně nadobro pryč.“ Zloději je „nenechají neporušené, rozbijí je, roztaví cenný kov, přebrousí všechny cenné kameny a skryjí důkazy o svém zločinu,“ řekl Marinello. V takovém případě už není „prakticky žádný způsob“, jak klenoty vystopovat. „Mohou chytit zločince, ale šperky nezískají,“ uzavřel Marinello.
Experti se shodují, že šperky budou s největší pravděpodobností rozřezány a prodány po částech na černém trhu. Tento osud postihuje většinu historických klenotů, které padnou do rukou organizovaného zločinu. Tímto způsobem je téměř nemožné je vypátrat.
Ministr spravedlnosti Gérald Darmanin připustil, že loupež ukázala na bezpečnostní nedostatky v muzeu, zejména v souvislosti s nezabezpečenými okny a dostupností košového zvedáku na veřejné silnici. Incident označil za selhání a vyjádřil pocity celého národa.
