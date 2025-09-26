Konec Izraele v Eurovizi? EBU o tom nechá hlasovat

Libor Novák

26. září 2025 12:05

Eurovision Song Contest 2018 (Photo by: Thomas Hanses)
Eurovision Song Contest 2018 (Photo by: Thomas Hanses) Foto: eurovision.tv

Evropská vysílací unie (EBU) potvrdila, že v listopadu uspořádá online hlasování, které může vést k vyloučení izraelského vysílatele Kan z příštího ročníku písňové soutěže Eurovize. Tento krok přichází v reakci na to, že několik členských zemí pohrozilo, že by Eurovizi 2026 bojkotovalo, pokud by Izraeli byla účast opět povolena.

Podle dopisu, který předsedkyně EBU, Delphine Ernotte Cunci, zaslala zúčastněným vysílatelům, panuje v otázce účasti Izraele "bezprecedentní různorodost názorů". Problém proto vyžaduje "širší demokratický základ". EBU ve svém prohlášení potvrdila, že hlasování o účasti Izraele na soutěži se uskuteční na mimořádném zasedání generálního shromáždění EBU, které proběhne online na začátku listopadu.

Případné bojkoty avizovaly veřejnoprávní televize z několika zemí včetně Španělska, Nizozemska, Irska, Islandu a Slovinska. Tyto země hrozí neúčastí na největší živé hudební akci světa. Izrael, který se soutěže účastní od roku 1973 a čtyřikrát zvítězil, se Eurovize účastnil i v letech 2024 a 2025, přestože jeho účast vyvolala kontroverze.

Oba poslední ročníky, konané ve švédském Malmö a ve švýcarské Basileji, provázely protesty na podporu Palestiny v okolí koncertních hal. Tyto spory ostře kontrastují se situací Ruska, které bylo ze soutěže vyloučeno po své invazi na Ukrajinu v roce 2022.

Jubilejní 70. ročník Eurovize by se měl konat v květnu 2026 v rakouské Vídni. Hostitelská televizní stanice ORF už dříve vyjádřila optimismus ohledně konání akce, a to i v případě, že by došlo k bojkotům. Mluvčí ORF prohlásil, že se akce uskuteční bez ohledu na počet zúčastněných vysílatelů. 

včera

Sarkozy je vinen ze spiknutí, rozhodl soud. Od Kaddáfího dostal miliony eur

Související

Eurovision Song Contest 2018 (Photo by: Thomas Hanses)

Odpor k Izraeli sílí. Stále více států požaduje vyloučení z Eurovize

V souvislosti s válkou v Gaze se rozvinula krize, která vyvolala intenzivní kulturní kritiku Izraele v celé Evropě. Španělsko se stalo nejnovější zemí, která pohrozila bojkotem Eurovize, a to v době, kdy se podle webu Politico stále více států přiklání k tomu, aby byl Izrael vyloučen. Některé evropské vlády sice považují kulturní bojkot za oprávněný, jiné, včetně izraelských představitelů a židovských skupin, varují, že to může vést k antisemitismu.

Více souvisejících

eurovize

Aktuálně se děje

před 19 minutami

Deepfake Babiš

Jak rozpoznat deepfake? AI dokáže zmanipulovat veřejné mínění i ovlivnit výsledky voleb

Deepfake videa, falešné vizuály a manipulované nahrávky se stávají běžnou součástí české politiky. To, co začínalo jako recese nebo laciný vtip, dnes ohrožuje samotnou férovost volební soutěže. Příklady ze Spojených států ukazují, že jediný podvrh dokáže ovlivnit tisíce voličů. V prostředí, kde je důvěra v politiku na kritickém minimu, je riziko pro Českou republiku o to větší.

před 55 minutami

Eurovision Song Contest 2018 (Photo by: Thomas Hanses)

Konec Izraele v Eurovizi? EBU o tom nechá hlasovat

Evropská vysílací unie (EBU) potvrdila, že v listopadu uspořádá online hlasování, které může vést k vyloučení izraelského vysílatele Kan z příštího ročníku písňové soutěže Eurovize. Tento krok přichází v reakci na to, že několik členských zemí pohrozilo, že by Eurovizi 2026 bojkotovalo, pokud by Izraeli byla účast opět povolena.

před 1 hodinou

Dovoz a vývoz zboží

Trumpova obchodní válka neskončila. Na stole jsou nová stoprocentní cla

Britská vláda prohlásila, že naléhavě jedná se Spojenými státy o clech na farmaceutické výrobky. To se děje poté, co prezident USA Donald Trump oznámil zavedení nového 100% cla pro farmaceutické firmy, pokud nezahájí výrobu přímo v USA. Britský vládní mluvčí sdělil, že si jsou vědomi obav průmyslu a budou nadále tlačit na takový výsledek, který odráží sílu vztahu obou zemí.

před 2 hodinami

před 3 hodinami

Benjamin Netanjahu, známý pod přezdívkou Bibi

Trump vzkázal Netanjahuovi: Anexi Západního břehu Jordánu nedovolím

Americký prezident Donald Trump ve čtvrtek rázně prohlásil, že nedovolí izraelskému premiérovi Benjaminu Netanjahuovi anektovat Izraelem okupovaný Západní břeh Jordánu. V Bílém domě před novináři, před pátečním projevem Netanjahua ve Valném shromáždění OSN, Trump kategoricky uvedl: "Nedovolím Izraeli, aby anektoval Západní břeh. Ne, nedovolím to. To se nestane." Dodal také, že už "bylo dost" a je načase "přestat". S Netanjahuem, s nímž se setká v pondělí, hovořil Trump již dříve, stejně jako s dalšími lídry z Blízkého východu.

před 4 hodinami

před 6 hodinami

Podzimní příroda, ilustrační fotografie.

Počasí se po víkendu změní, teploty ale vzhůru nepoletí

Podzimní počasí bude v Česku přítomno i v příštím týdnu. Maximální teploty zůstanou pod dvacítkou, ale lidé si nejspíš užijí více sluníčka než v posledních dnech. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). 

včera

včera

včera

včera

včera

Pavel Nedvěd

Nedvěd se v Itálii domluvil na podmíněném trestu. Na práci pro FAČR se nic nemění

V rámci ostře sledovaného případu na Apeninském poloostrově, v němž je fotbalový klub Juventus Turín obviněn z falšování účetnictví při hráčských přestupech, římský soud rozhodl o trestech pro jednotlivé obžalované včetně bývalého viceprezidenta Pavla Nedvěda. Právě on se měl se soudem v pondělí dohodnout na trestu ve výši rok a dva měsíce podmíněně. V reakci na to se šéf českého fotbalu David Trunda nechal slyšet, že tento trest nemá vliv na Nedvědovu současnou práci pro Fotbalovou asociaci ČR, kde nyní zastává funkci manažera reprezentace.

včera

včera

Seismograf, ilustrační fotografie.

Zemětřesení na Chebsku. Experti nevyloučili další otřesy

Část Česka zasáhlo ve čtvrtek brzy ráno slabé zemětřesení. O otřesech na západě Čech, které místní obyvatelé pocítili, informoval Geofyzikální ústav Akademie věd ČR. Podle odborníků není vyloučeno, že budou následovat další otřesy. 

včera

včera

Dron Šáhid-136 ve službách agresora - Ruské armády.

Tankům definitivně odzvonilo? Rusko začalo budovat specializovanou dronovou infrastrukturu

Šáhid-136, které Rusové nazývají Geran-2, se stávají klíčovou součástí ruské vojenské strategie. Tyto íránské drony jsou pro Rusko levným a účinným způsobem, jak vyvíjet tlak na ukrajinskou obranu. Tým France 24 Observers za pomoci satelitních snímků odhalil novou strategii ruské armády, která spočívá ve vytváření specializovaných základen pro jejich hromadné vypouštění.

včera

Ruská armáda, ilustrační foto

Trump radí Ukrajině, aby získala zpět svá území. Přišla přitom o pětinu země

Nedávné prohlášení amerického prezidenta Donalda Trumpa, že Ukrajina může získat zpět všechna svá území od ruské armády, která je podle něj „papírovým tygrem“, představuje překvapivou změnu v jeho rétorice. Po setkání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským Trump napsal, že si myslí, že Ukrajina, s podporou Evropské unie, může bojovat a získat zpět celou Ukrajinu v její původní podobě.

včera

Benjamin Netanjahu, známý pod přezdívkou Bibi

Jak si pojistit Trumpa? Izrael našel nečekanou páku na USA

Odborníci varují, že Izrael využívá archeologii jako nástroj k prosazování svých politických cílů a získávání podpory ve Spojených státech. Nedávná návštěva amerického ministra zahraničí Marca Rubia v Jeruzalémě byla zaměřena především na archeologické lokality. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vzal Rubia do podzemních vykopávek u Západní zdi a na inauguraci tunelu pod palestinskou čtvrtí, který je součástí archeologického parku „Město Davidovo“.

včera

Sarkozy, Nicolas

Sarkozy je vinen ze spiknutí, rozhodl soud. Od Kaddáfího dostal miliony eur

Bývalý francouzský prezident Nicolas Sarkozy byl shledán vinným ze spiknutí v souvislosti s případem, kdy měl přijmout miliony eur od bývalého libyjského vůdce Muammara Kaddáfího. Pařížský soud ho zprostil všech ostatních obvinění, včetně pasivní korupce a nezákonného financování kampaně. Sarkozy, který tvrdí, že případ je politicky motivovaný, byl obviněn z toho, že peníze od Kaddáfího použil na financování své volební kampaně v roce 2007.

včera

Trump požaduje vyšetření nefunkčního eskalátoru v OSN. Podle něj šlo o sabotáž

Donald Trump po návštěvě Valného shromáždění OSN požaduje prošetření toho, co nazval „trojitou sabotáží“. Podle jeho vyjádření na sociálních sítích došlo k nečekanému zastavení eskalátoru, když na něj s první dámou Melanií nastoupil, k poruše čtecího zařízení během projevu a k problémům se zvukem v hledišti.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy