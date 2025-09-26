Konec Izraele v Eurovizi? EBU o tom nechá hlasovat

Evropská vysílací unie (EBU) potvrdila, že v listopadu uspořádá online hlasování, které může vést k vyloučení izraelského vysílatele Kan z příštího ročníku písňové soutěže Eurovize. Tento krok přichází v reakci na to, že několik členských zemí pohrozilo, že by Eurovizi 2026 bojkotovalo, pokud by Izraeli byla účast opět povolena.
Podle dopisu, který předsedkyně EBU, Delphine Ernotte Cunci, zaslala zúčastněným vysílatelům, panuje v otázce účasti Izraele "bezprecedentní různorodost názorů". Problém proto vyžaduje "širší demokratický základ". EBU ve svém prohlášení potvrdila, že hlasování o účasti Izraele na soutěži se uskuteční na mimořádném zasedání generálního shromáždění EBU, které proběhne online na začátku listopadu.
Případné bojkoty avizovaly veřejnoprávní televize z několika zemí včetně Španělska, Nizozemska, Irska, Islandu a Slovinska. Tyto země hrozí neúčastí na největší živé hudební akci světa. Izrael, který se soutěže účastní od roku 1973 a čtyřikrát zvítězil, se Eurovize účastnil i v letech 2024 a 2025, přestože jeho účast vyvolala kontroverze.
Oba poslední ročníky, konané ve švédském Malmö a ve švýcarské Basileji, provázely protesty na podporu Palestiny v okolí koncertních hal. Tyto spory ostře kontrastují se situací Ruska, které bylo ze soutěže vyloučeno po své invazi na Ukrajinu v roce 2022.
Jubilejní 70. ročník Eurovize by se měl konat v květnu 2026 v rakouské Vídni. Hostitelská televizní stanice ORF už dříve vyjádřila optimismus ohledně konání akce, a to i v případě, že by došlo k bojkotům. Mluvčí ORF prohlásil, že se akce uskuteční bez ohledu na počet zúčastněných vysílatelů.
