Kreml k incidentu v Polsku mlčí. Drony letěly z Ukrajiny, řekl ruský diplomat

Lucie Podzimková

10. září 2025 13:45

Dmitrij Peskov na druhém summitu Rusko Afrika 2023.
Dmitrij Peskov na druhém summitu Rusko Afrika 2023. Foto: Alexander Ryumin/TASS

Ruské nejvyšší kruhy zatím k nočnímu průniku téměř dvou desítek dronů do polského vzdušného prostoru mlčí. Vyjádřil se pouze ruský diplomat působící v Polsku, který prohlásil, že bezpilotní stroje přiletěly z ukrajinského území. 

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov na dotazy podle DW řekl, že nebude nic nekomentovat. "Není to naše odpovědnost," sdělil novinářům a odkázal je na ruské ministerstvo obrany. To nicméně zatím neposkytlo jakékoliv prohlášení k incidentu.

Peskov zdůraznil, že Moskva neobdržela ze strany Varšavy žádost o kontakt. Zároveň odmítl obvinění z toho, že šlo o ruskou provokaci. "Vedení EU a NATO obviňuje Rusko z provokací na denní bázi. Většinou bez toho, aniž by předložilo jakýkoliv důkaz," nechal se slyšet. 

"Víme jedinou věc - ty drony letěly ve směru z Ukrajiny," prohlásil ruský charge d'affaires Andrej Ordaš poté, co byl kvůli incidentu předvolán na polské ministerstvo zahraničí. 

Polsko zaznamenalo celkem 19 průniků do svého vzdušného prostoru, většina dronů pronikla přes hranici s Běloruskem. Premiér Donald Tusk to ve středu uvedl v Sejmu s tím, že nejméně tři drony byly sestřeleny protivzdušnou obranou a sestřel čtvrtého je velmi pravděpodobný. 

"Fakt, že tyto drony, které představovaly bezpečnostní hrozbu, byly sestřeleny, mění politickou situaci. Spojenecké konzultace proto měly formu formální žádosti o aktivaci článku 4 Severoatlantické smlouvy," citoval Tuska web TVP. 

Podle článku 4 spolu smluvní strany mohou vést konzultace vždy, když podle názoru kterékoli z nich bude ohrožena územní celistvost, politická nezávislost nebo bezpečnost kterékoli smluvní strany.

Tusk v reakci na incident, který Varšava označila za akt agrese, svolal mimořádné zasedání vládního kabinetu. Po jednání sdělil, že polská armáda úspěšně zlikvidovala drony, které představovaly přímé ohrožení Polska. 

Související

Více souvisejících

Rusko Dmitrij Peskov Polsko Drony válka na Ukrajině

