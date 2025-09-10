Kreml k incidentu v Polsku mlčí. Drony letěly z Ukrajiny, řekl ruský diplomat

Ruské nejvyšší kruhy zatím k nočnímu průniku téměř dvou desítek dronů do polského vzdušného prostoru mlčí. Vyjádřil se pouze ruský diplomat působící v Polsku, který prohlásil, že bezpilotní stroje přiletěly z ukrajinského území.
Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov na dotazy podle DW řekl, že nebude nic nekomentovat. "Není to naše odpovědnost," sdělil novinářům a odkázal je na ruské ministerstvo obrany. To nicméně zatím neposkytlo jakékoliv prohlášení k incidentu.
Peskov zdůraznil, že Moskva neobdržela ze strany Varšavy žádost o kontakt. Zároveň odmítl obvinění z toho, že šlo o ruskou provokaci. "Vedení EU a NATO obviňuje Rusko z provokací na denní bázi. Většinou bez toho, aniž by předložilo jakýkoliv důkaz," nechal se slyšet.
"Víme jedinou věc - ty drony letěly ve směru z Ukrajiny," prohlásil ruský charge d'affaires Andrej Ordaš poté, co byl kvůli incidentu předvolán na polské ministerstvo zahraničí.
Polsko zaznamenalo celkem 19 průniků do svého vzdušného prostoru, většina dronů pronikla přes hranici s Běloruskem. Premiér Donald Tusk to ve středu uvedl v Sejmu s tím, že nejméně tři drony byly sestřeleny protivzdušnou obranou a sestřel čtvrtého je velmi pravděpodobný.
"Fakt, že tyto drony, které představovaly bezpečnostní hrozbu, byly sestřeleny, mění politickou situaci. Spojenecké konzultace proto měly formu formální žádosti o aktivaci článku 4 Severoatlantické smlouvy," citoval Tuska web TVP.
Podle článku 4 spolu smluvní strany mohou vést konzultace vždy, když podle názoru kterékoli z nich bude ohrožena územní celistvost, politická nezávislost nebo bezpečnost kterékoli smluvní strany.
Tusk v reakci na incident, který Varšava označila za akt agrese, svolal mimořádné zasedání vládního kabinetu. Po jednání sdělil, že polská armáda úspěšně zlikvidovala drony, které představovaly přímé ohrožení Polska.
Zdroj: Libor Novák