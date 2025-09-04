Podle náměstkyně ruského ministra obrany Anny Ceviljovové pomohla válka na Ukrajině, kterou Kreml nazývá „speciální vojenskou operací“, k „velkému skoku“ v oblasti protetiky. Ruská armáda je díky ní na špičkové úrovni.
Ceviljovová, která je sestřenicí prezidenta Vladimira Putina, se vyjádřila na Východním ekonomickém fóru ve Vladivostoku. Pochvalně mluvila o tom, že ruští váleční veteráni se stali „hnací silou“, která vládě umožnila zavést inovace a nashromáždit světové odborné znalosti.
Ruská náměstkyně ministra obrany uvedla, že ruští vojáci s dvojitou amputací končetin lyžují, hrají tenis, jezdí na kole, a dokonce i hrají na kytaru. „Myslím, že je to obrovský skok v oblasti protetiky,“ řekla. Podle jejích slov nenabízí Čína, asijsko-pacifické ani evropské země tak komplexní služby v oblasti protetiky jako Rusko.
Nezávislá média v Rusku ale informují o měsících čekání a dalších problémech, kterým vojáci, kteří potřebují protézy, čelí. Podle údajů ruského ministerstva práce bylo v roce 2024 vydáno 152 500 umělých končetin, což je o 53 % více než v předchozím roce. Počet vydaných invalidních vozíků se zvýšil o 18 %.
Jiný nezávislý ruský zpravodajský portál odhaduje, že ve válce bylo vážně zraněno asi 100 000 ruských vojáků. Alespoň polovina z nich musela podstoupit amputaci. Nicméně, podle odhadů mohou být reálná čísla mnohem vyšší.
Politický analytik Fjodor Krašeninnikov, který kritizuje Kreml, napsal na Telegramu, že pokrok v medicíně je sice dobrá věc, ale v 21. století by bylo lepší ho dosahovat bez uchylování se k „barbarským metodám“, jako je válka na Ukrajině.
Zdroj: Lucie Žáková