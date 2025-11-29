Kyjev čelil rozsáhlému útoku. Stovky tisíc Ukrajinců jsou bez elektřiny

Rusové podnikli další z cílených vzdušných úderů proti Ukrajině, kde došlo k rozsáhlým výpadkům dodávek energií. Potíže jsou hlášeny zejména z ukrajinské metropole a jejího okolí, kde desítky lidí zároveň utrpěly zranění. Informovala o tom BBC

Přes 600 tisíc lidí na Ukrajině bylo v sobotu ráno po ruském útoku bez elektřiny. Podle ukrajinského ministerstva energetiky se bez energie ocitlo více než půl milionu obyvatel Kyjeva. Bez dodávek pak bylo i okolí metropole. Příčinou byly noční ruské útoky na energetickou infrastrukturu v oblasti. 

Kyjevem se ráno ozývaly hlasité exploze, na řadě míst zasahovaly složky záchranného systému. Starosta města Vitalij Kličko uvedl, že 29 osob utrpělo při úderech zranění. Mezi zraněnými bylo i třináctileté dítě. 

Ruská armáda v noci z pátku na sobotu vypustila 36 raket a téměř šest stovek dronů proti cílům na Ukrajině. Zemřeli tři lidé. Moskva prostřednictvím ministerstva obrany sdělila, že podnikla masivní útok proti ukrajinskému "vojenskoprůmyslovému komplexu" a energetickým zařízením. 

Blackout způsobený útokem je obzvlášť nepříjemný s ohledem na roční dobu. Podle předpovědi počasí se očekává, že teploty v Kyjevě klesnou v neděli na dva stupně nad nulou.

Válka na Ukrajině trvá přes tři a půl roku. Plnohodnotná ruská invaze do sousední země vypukla 24. února 2022. Americký prezident Donald Trump sice po svém letošním návratu do úřadu zesílil snahy o diplomatické řešení konfliktu, ale zatím víceméně neúspěšně. 

Ruské vojáky nečekají světlé zítřky. Mají dvě možnosti, lepší je zůstat v armádě

