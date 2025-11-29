Rusové podnikli další z cílených vzdušných úderů proti Ukrajině, kde došlo k rozsáhlým výpadkům dodávek energií. Potíže jsou hlášeny zejména z ukrajinské metropole a jejího okolí, kde desítky lidí zároveň utrpěly zranění. Informovala o tom BBC.
Přes 600 tisíc lidí na Ukrajině bylo v sobotu ráno po ruském útoku bez elektřiny. Podle ukrajinského ministerstva energetiky se bez energie ocitlo více než půl milionu obyvatel Kyjeva. Bez dodávek pak bylo i okolí metropole. Příčinou byly noční ruské útoky na energetickou infrastrukturu v oblasti.
Kyjevem se ráno ozývaly hlasité exploze, na řadě míst zasahovaly složky záchranného systému. Starosta města Vitalij Kličko uvedl, že 29 osob utrpělo při úderech zranění. Mezi zraněnými bylo i třináctileté dítě.
Ruská armáda v noci z pátku na sobotu vypustila 36 raket a téměř šest stovek dronů proti cílům na Ukrajině. Zemřeli tři lidé. Moskva prostřednictvím ministerstva obrany sdělila, že podnikla masivní útok proti ukrajinskému "vojenskoprůmyslovému komplexu" a energetickým zařízením.
Blackout způsobený útokem je obzvlášť nepříjemný s ohledem na roční dobu. Podle předpovědi počasí se očekává, že teploty v Kyjevě klesnou v neděli na dva stupně nad nulou.
Válka na Ukrajině trvá přes tři a půl roku. Plnohodnotná ruská invaze do sousední země vypukla 24. února 2022. Americký prezident Donald Trump sice po svém letošním návratu do úřadu zesílil snahy o diplomatické řešení konfliktu, ale zatím víceméně neúspěšně.
Související
Ruské vojáky nečekají světlé zítřky. Mají dvě možnosti, lepší je zůstat v armádě
Jermak tvrdí, že se po rezignaci chystá na frontu
válka na Ukrajině , Ukrajina , Ruská armáda , Kyjev
Aktuálně se děje
před 8 minutami
Ruské vojáky nečekají světlé zítřky. Mají dvě možnosti, lepší je zůstat v armádě
před 51 minutami
Kyjev čelil rozsáhlému útoku. Stovky tisíc Ukrajinců jsou bez elektřiny
před 1 hodinou
Turek ve vládě bude, věří Macinka. Pavla požádal o další schůzku
před 2 hodinami
Nároky na důchody očima statistiků. Čísla mluví jasně
před 3 hodinami
Jermak tvrdí, že se po rezignaci chystá na frontu
před 4 hodinami
Turek, nebo Macinka? Je to vlastně jedno, Babiš riskuje národní bezpečnost
před 4 hodinami
Hrad zveřejnil plán dalších konzultací. Dorazí Havlíček nebo Schillerová
před 5 hodinami
Trump chce najednou zrušit většinu Bidenových rozhodnutí. Panují nejasnosti
před 6 hodinami
Olomoučtí kriminalisté mají napilno. Za dva dny vyjížděli ke dvěma vraždám
před 7 hodinami
Ledovka zasáhne Česko, varuje ČHMÚ. Meteorologové řekli, jaká je situace
před 8 hodinami
Počasí příští týden: Do Česka dorazí oteplení
včera
Měl způsobit revoluci v cestování. Kam se poděl Muskův Hyperloop?
včera
Proč je odchod Andrije Jermaka pro Ukrajinu politickým zemětřesením?
včera
Ukrajina čelí vyhlídce na drsnou zimu i příští léta. V rozpočtu má obří díru
včera
Použili bambusové lešení, teď mají na svědomí desítky mrtvých. Proč byl požár v Hongkongu tak ničivý?
včera
Zelenského pravá ruka skončila. Andrij Jermak rezignoval
včera
OSN je "zděšena drzou vraždou" Palestinců izraelskými silami
včera
Neakceptovatelné. Macron veřejně obvinil EU z toho, že je pomalá
včera
Orbán se v Kremlu sešel s Putinem. Jednají o nákupu ropy a plynu
včera
OBRAZEM: Pavel, Plaga, Vojtěch a Tejc. Na Hradě začaly konzultace s kandidáty do vlády
Na Pražském hradě v pátek začaly konzultace s kandidáty na ministerské posty v nové české vládě. Prezident Petr Pavel přijal tři politiky navržené hnutím ANO. Priority v oblastech školství, zdravotnictví a spravedlnosti probíral s Robertem Plagou, Adamem Vojtěchem a Jeronýmem Tejcem.
Zdroj: Jan Hrabě