Kyjev hlásí další velké ztráty Rusů, téměř 500 vojáků bylo zraněno či zabito

Vedení Starostů a nezávislých (STAN) zvažuje výměnu ministra školství Vladimíra Balaše, uvádí s odvoláním na nejmenované zdroje z vlády a vedení hnutí web Deník N. Podle serveru by Balaš jako odborník na ústavní právo a vysokoškolský pedagog mohl zamířit na Ústavní soud. O tom, kdo by ho v čele ministerstva nahradil, nemají Starostové jasno. Podle jejich předsedy Víta Rakušana by se případná rekonstrukce vlády musela týkat i jiných stran.