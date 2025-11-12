Lavrov se konečně zase objevil. Rusko nadále stojí o summit v Budapešti

Konec spekulacím. Šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov se opět objevil na veřejnosti a prohlásil, že Moskva je nadále připravena jednat o přípravě summitu mezi ruskou a americkou hlavou státu. V uplynulých dnech se přitom vyskytly spekulace, že Lavrov po více než 20 letech ve funkci upadl v nemilost prezidenta Vladimira Putina kvůli debaklu ve věci neuskutečněného jednání s americkým protějškem Donaldem Trumpem.
Rusko zůstává věrné závazkům vyplývajícím z dohody, které Putin a Trump dosáhli na prvním osobním jednání, řekl Lavrov podle státní agentury TASS. Moskva podle ministra čekala, že Washington se chopí iniciativy a stanoví místo a termín přípravného jednání pro budapešťský summit, což se ale nestalo.
Šéf diplomacie zdůraznil, že Rusové jsou připraveni obnovit diskuzi s Američany ohledně pokračování příprav setkání hlav států, pokud si to bude přát Washington. Kreml podle Lavrova předpokládá, že případným dějištěm bude Budapešť.
Pětasedmdesátiletý Lavrov byl v posledních dnech předmětem spekulací ze strany západních médií, že upadl v nemilost, protože ze summitu v maďarské metropoli sešlo. Putinův mluvčí Dmitrij Peskov odmítl reagovat na tvrzení deníku Financial Times, že diskuze mezi Lavrovem a jeho americkým protějškem Marcem Rubiem během příprav summitu byly napjaté. Popřel však, že by byl ministr zahraničí odstaven. Takové informace označil za "zcela nepravdivé".
Mnohem ostřeji pak reagovalo ruské ministerstvo zahraničí ústy mluvčí Marije Zacharovové, která článek zmíněného listu označila za součást informační války proti Moskvě. V jejím zájmu podle jejích slov je nechat takové texty bez reakce. "Je to další prvek hybridní války kolektivního Západu proti Rusku, která je vedena anglosaským vlivem," prohlásila mluvčí a označila Ukrajinu za pouhého pěšáka v tomto konfliktu.
Související
Rusové tvrdí, že Lavrova neodstavili. Západ obviňují z vedení hybridní války
Rusko nehodlá útočit na NATO či EU, prohlásil Lavrov v OSN
Sergej Lavrov , Rusko , USA (Spojené státy americké)
Aktuálně se děje
před 22 minutami
Fialova vláda ustoupila tlaku. Rozpočet pošle do nové Sněmovny
před 53 minutami
Kriminalisté vyšetřují vraždu v Přelouči. Obětí je žena
před 1 hodinou
Skandál britské BBC. Trump chce od stanice miliardu, jinak hrozí žalobou
před 2 hodinami
Rusové v mlze pronikají do Pokrovsku. Ukrajinci přiznávají komplikace i jinde
před 2 hodinami
Fotbalový Hradec se dočkal prodeje. Získá ho skupina kolem Nedvěda a Ulicha
před 3 hodinami
Lavrov se konečně zase objevil. Rusko nadále stojí o summit v Budapešti
před 4 hodinami
Největší americká válečná loď vstoupila do vod Latinské Ameriky. Napětí s Venezuelou roste
před 5 hodinami
Británie částečně přerušila sdílení zpravodajských informací se Spojenými státy
před 6 hodinami
Počasí čeká citelné ochlazení. Blíží se mrazy, místy bude i sněžit
včera
Prokuratura na Slovensku potvrdila: Darování stíhaček Ukrajině nebylo trestným činem
včera
Průlomový rozsudek: Německý soud rozhodl, že ChatGPT porušil autorská práva při učení textů písní
včera
Čína se naplno pustila do boje se stárnutím. Laboratoře pro dlouhověkost slibují, že se dožijeme 150 let
včera
Kdo pracuje na ruských úřadech? Putin nechal zaměstnat 27 svých příbuzných, není ani zdaleka jediný
včera
Tvůrkyně Pařížské dohody vzkazuje z COP30 USA: „Ahoj, prcku. je dobře, že tu nejste“
včera
Kyjev uspořádá summit EU k odblokování členství. Unie hledá cestu, jak obejít Orbánovo veto
včera
Rumunsko slibuje odvetu Moskvě po dopadu úlomků ruského dronu na své území
včera
Paradox klimatické konference: Kde bude COP32 už je jasno, kdo ji uspořádá za rok dodnes nikdo neví
včera
Pavel nešetřil kritikou: Ohradil se se proti Rusku i programu Babišovy vlády
včera
Téma dne na COP30? Německo se snaží vyhnout hostování COP31
včera
Policie zasahuje na Ředitelství silnic a dálnic i na ministerstvu pro místní rozvoj. Zadržela 11 lidí
V úterý ráno proběhl rozsáhlý policejní zásah v sídle Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) v Praze na Kačerově a na několika dalších místech v České republice. Akci vede Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) pod dohledem pardubického státního zastupitelství. Podle neoficiálních informací policie zadržela celkem 11 osob.
Zdroj: Libor Novák