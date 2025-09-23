Prezident Donald Trump na pondělní tiskové konferenci spojil autismus s dětskými vakcínami a s užíváním populárního léku proti bolesti Tylenol (paracetamol) během těhotenství. Jeho tvrzení však nejsou podložena vědeckými důkazy a vyvolala silnou kritiku u lékařských a vědeckých organizací.
Tiskový mluvčí Světové zdravotnické organizace (WHO) Tarik Jašarević v Ženevě reagoval na otázky novinářů a zdůraznil, že důkazy o spojitosti mezi užíváním paracetamolu v těhotenství a autismem jsou "nesoudržné". Dodal, že „věda prokázala, že vakcíny autismus nezpůsobují a zachraňují nespočet životů.“
Také Debra Houry, bývalá šéfka lékařského oddělení a zástupkyně ředitele amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC), se vyjádřila skepticky. Řekla, že jí přijde „zvláštní, jak rychle se objevila“ taková tvrzení, když ještě před třemi týdny neexistovaly důkazy o spojitosti mezi paracetamolem a autismem.
Slova prezidenta Trumpa odsoudily desítky lékařských organizací, včetně Americké akademie pediatrů a Americké vysoké školy porodníků a gynekologů. V prohlášení Koalice vědců pro autismus se uvádí, že „citované údaje nepodporují tvrzení, že Tylenol způsobuje autismus, a pouze vyvolávají strach a falešnou naději, když neexistuje žádná jednoduchá odpověď.“
Alison Singerová, prezidentka a zakladatelka Autism Science Foundation, označila Trumpovo tvrzení o Tylenolu za „nevědecké“. Uvedla, že jakékoli spojení mezi lékem a autismem je založeno na „velmi omezených, protichůdných a nekonzistentních vědeckých poznatcích“ a je předčasné činit taková nepodložená prohlášení, která mohou ohrozit veřejné zdraví.
Singerová navíc zpochybnila důvod, proč se tisková konference vůbec konala, když podle jejích informací nebyly zveřejněny žádné nové údaje, studie ani prezentace. Upozornila také, že „šíření strachu“ může odradit ženy od přístupu k potřebné péči během těhotenství.
Podle Dr. Monique Bothové, profesorky sociální a vývojové psychologie na Durhamské univerzitě, existuje mnoho studií, které spojitost mezi paracetamolem a autismem vyvracejí. Jedna ze studií z roku 2024 ze Švédska, která zkoumala 2,4 milionu narozených dětí, nezjistila žádný vztah mezi užíváním paracetamolu během těhotenství a autismem, ADHD nebo mentální retardací u dětí.
Bioetik z New York University Art Caplan označil celou situaci za „nejsmutnější projev nedostatku důkazů“ a „přetváření starých mýtů, špatných rad, naprostých lží a nebezpečných doporučení,“ s jakým se kdy setkal.
Podle estonského ministra zahraničí Marguse Tsahkny představují opakované ruské provokace destabilizující eskalaci, která celý region přibližuje konfliktu více než kdykoliv v nedávné historii. Tsahkna v pondělí na tiskové konferenci, za přítomnosti diplomatů z dalších zemí, přečetl prohlášení odsuzující incident, při kterém tři ruské stíhačky narušily estonský vzdušný prostor.
