Lékaři odsoudili Trumpovo tvrzení o autismu. Bouří se i WHO

Libor Novák

23. září 2025 15:49

Sídlo Světové zdravotnické organizace
Sídlo Světové zdravotnické organizace Foto: Google Earth

Prezident Donald Trump na pondělní tiskové konferenci spojil autismus s dětskými vakcínami a s užíváním populárního léku proti bolesti Tylenol (paracetamol) během těhotenství. Jeho tvrzení však nejsou podložena vědeckými důkazy a vyvolala silnou kritiku u lékařských a vědeckých organizací.

Tiskový mluvčí Světové zdravotnické organizace (WHO) Tarik Jašarević v Ženevě reagoval na otázky novinářů a zdůraznil, že důkazy o spojitosti mezi užíváním paracetamolu v těhotenství a autismem jsou "nesoudržné". Dodal, že „věda prokázala, že vakcíny autismus nezpůsobují a zachraňují nespočet životů.“

Také Debra Houry, bývalá šéfka lékařského oddělení a zástupkyně ředitele amerického Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC), se vyjádřila skepticky. Řekla, že jí přijde „zvláštní, jak rychle se objevila“ taková tvrzení, když ještě před třemi týdny neexistovaly důkazy o spojitosti mezi paracetamolem a autismem.

Slova prezidenta Trumpa odsoudily desítky lékařských organizací, včetně Americké akademie pediatrů a Americké vysoké školy porodníků a gynekologů. V prohlášení Koalice vědců pro autismus se uvádí, že „citované údaje nepodporují tvrzení, že Tylenol způsobuje autismus, a pouze vyvolávají strach a falešnou naději, když neexistuje žádná jednoduchá odpověď.“

Alison Singerová, prezidentka a zakladatelka Autism Science Foundation, označila Trumpovo tvrzení o Tylenolu za „nevědecké“. Uvedla, že jakékoli spojení mezi lékem a autismem je založeno na „velmi omezených, protichůdných a nekonzistentních vědeckých poznatcích“ a je předčasné činit taková nepodložená prohlášení, která mohou ohrozit veřejné zdraví.

Singerová navíc zpochybnila důvod, proč se tisková konference vůbec konala, když podle jejích informací nebyly zveřejněny žádné nové údaje, studie ani prezentace. Upozornila také, že „šíření strachu“ může odradit ženy od přístupu k potřebné péči během těhotenství.

Podle Dr. Monique Bothové, profesorky sociální a vývojové psychologie na Durhamské univerzitě, existuje mnoho studií, které spojitost mezi paracetamolem a autismem vyvracejí. Jedna ze studií z roku 2024 ze Švédska, která zkoumala 2,4 milionu narozených dětí, nezjistila žádný vztah mezi užíváním paracetamolu během těhotenství a autismem, ADHD nebo mentální retardací u dětí.

Bioetik z New York University Art Caplan označil celou situaci za „nejsmutnější projev nedostatku důkazů“ a „přetváření starých mýtů, špatných rad, naprostých lží a nebezpečných doporučení,“ s jakým se kdy setkal.

před 23 minutami

Jsme na vás připraveni, vzkázal Rutte Rusku

Prezident Trump

Před sedmi lety se Trumpovi v OSN smáli. Dnes mění světové dění

Během prvního funkčního období se prezident Donald Trump setkal na pódiu Valného shromáždění OSN s posměchem, když se chvástal svými úspěchy. O sedm let později se situace radikálně změnila. Dnes, kdy se světový řád mění, už se mu nikdo nesměje. Místo toho se světoví lídři snaží získat jeho přízeň a dvoří se mu s až opulentní pompou. Dříve byl považován za nováčka, který nerozumí multilateralismu, dnes je to ale on, kdo ovlivňuje světové dění.
Prezident Trump

Trump oznámil, že paracetamol zvyšuje riziko autismu. Vědci přitom dokázali opak

Donald Trump oznámil, že těhotné ženy by měly omezit užívání acetaminofenu (u nás známého jako paracetamol nebo pod značkou Tylenol), protože podle něj zvyšuje riziko autismu u dětí. Toto tvrzení ale zásadně odporuje závěrům mezinárodních vědeckých studií. Bílý dům s ministrem zdravotnictví Robertem F. Kennedym Jr. představil plán, který chce změnit varování na obalech léků s touto účinnou látkou.

Donald Trump autismus WHO (Světová zdravotnická organizace)

