Lidé napříč Francií demonstrovali proti důchodové reformě, Paříž dál sužují tisíce tun odpadků

Dnes večer se na pařížském náměstí Svornosti, které se nachází nedaleko sídla dolní komory parlamentu, shromáždily zhruba 4000 lidí. Někteří demonstranti začali stavět barikády a na náměstí během protestu vypukl požár. Policie později proti demonstrujícím zasáhla, napsala agentura Reuters. Už dopoledne stovky demonstrantů blokovaly provoz na hlavním pařížském městském obchvatu.

Do ulic večer vyšli i lidé v dalších francouzských městech. Stovky až tisíce lidí se sešly v Lille či Štrasburku. V Bordeaux demonstranti obsadili koleje na hlavním nádraží. "Zablokujme zemi, zablokujme zemi," skandovali odpůrci změn v důchodovém systému. Odpoledne několik tisíc lidí protestovalo také v Rennes.

Protesty jsou často spontánní. Jejich účastníci vyjadřují odpor k reformě i postupu vlády, která ve čtvrtek využila článek 49 francouzské ústavy, který umožňuje přijmout zákon bez hlasování poslanců. Opozice dnes podala v Národním shromáždění dva návrhy na vyslovení nedůvěry kabinetu premiérky Élisabeth Borneové. Chce tím donutit vládu k demisi, a zvrátit tak přijetí zákona.

V řadě odvětví pokračují stávky proti reformě. Odbory prodloužily stávku zaměstnanců železniční společnost SNCF. Podle údajů firmy dnes kvůli protestu nejezdila třetina vysokorychlostních vlaků a polovina regionálních spojů. Firma však tvrdí, že se situace postupně zlepšuje. Silné je stávkové hnutí také v energetice. Dvěma rafineriím podle agentury AFP hrozí zastavení výroby a pokles produkce zaznamenává i energetická společnost EDF.

Nejasná je situace ohledně pařížských popelářů. Dnes dopoledne pařížská prefektura ohlásila vydání příkazu, který by donutil popeláře a zaměstnance spaloven odpadu k návratu do práce. Pařížská radnice však odpoledne prohlásila, že do ulic během dne nevyjel ani jeden vůz pro sběr odpadu. Podle odhadů radnice se v ulicích metropole nahromadilo přes 10.000 tun odpadu.

Spontánní protesty, během kterých dochází ke střetům s policií či ničení majetku, kritizují vládní představitelé. "Opozice je legitimní, protesty jsou legitimní, chaos či působení chaosu nikoliv," prohlásil ministr vnitra Gérald Darmanin. Další protesty se očekávají během víkendu a příští čtvrtek.

Revize důchodového systému má mimo jiné zvýšit věk odchodu do důchodu ve Francii o dva roky na 64 let, což je podle vlády nezbytné, aby systém nezkrachoval. Zvýší se i počet odpracovaných let nutných pro získání plné výše penze. Díky reformě ale budou moci dříve odejít do důchodu lidé, kteří začali pracovat velmi mladí nebo vykonávali vysoce náročné povolání, například v hlučném prostředí či v noci. Nově se má také započítávat mateřská či otcovská dovolená a například zvýšit minimální starobní důchod na téměř 1200 eur (28.800 Kč).