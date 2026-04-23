Lídři EU se sejdou se Zelenským na Kypru. Potvrdí 90miliardovou půjčku Ukrajině

Lídři zemí Evropské unie se dnes večer sejdou na Kypru. Hlavními tématy jejich jednání mají být aktuální vývoj na Blízkém východě a příprava příštího unijního rozpočtu, který začne platit v roce 2028.
Program summitu se však nečekaně rozšíří a přinese i důvod k oslavám. Po čtyřech měsících průtahů způsobených maďarským premiérem Viktorem Orbánem se totiž podařilo odblokovat dlouho očekávanou půjčku pro Ukrajinu ve výši 90 miliard eur a zároveň i dvacátý balíček sankcí vůči Rusku.
Politická shoda na těchto opatřeních byla dosažena již včera. Rozhodnutí nyní prochází formálním písemným procesem, který by měl být definitivně dokončen dnes do 13:00 bruselského času.
Maďarsko a Slovensko daly jasně najevo, že přestanou blokovat tato rozhodnutí, pokud budou obnoveny dodávky ruské ropy ropovodem Družba. Slovenská ministryně hospodářství Denisa Saková potvrdila, že tok ropy byl v noci opět spuštěn. Podobné potvrzení se nyní očekává i ze strany Maďarska.
K lídrům členských států se na Kypru osobně připojí také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Jeho účast má tento významný milník v evropské pomoci oficiálně stvrdit.
Naopak Viktor Orbán, který byl dosud považován za hlavního narušitele evropské jednoty, se tohoto summitu nezúčastní. Pro maďarského premiéra by to bylo poslední setkání tohoto druhu, kterého by se nyní účastnil.
Absencí na tomto jednání Orbán ztratí svůj status nejdéle sloužícího člena Evropské rady. Tento primát po 15 letech a 327 dnech ve funkci přejde na polského lídra Donalda Tuska, který v radě působí 14 let a 73 dní.
Pozornost se mimo dění na Kypru upírá také k nečekané návštěvě prince Harryho v Kyjevě. Tato cesta představuje výrazný moment, který doplňuje hlavní politické dění dnešního dne.
Kromě bezpečnostních a politických témat probíhají i důležitá hospodářská jednání. Evropský komisař Maroš Šefčovič se aktuálně nachází ve Spojených státech, kde vede diskuse zaměřené na otázky mezinárodního obchodu.
Související
Evropská unie představila plán na boj s energetickou krizí
Slovensko a Maďarsko daly zelenou dalším protiruským sankcím, státy souhlasí s půjčkou 90 miliard eur Ukrajině
před 38 minutami
Lídři EU se sejdou se Zelenským na Kypru. Potvrdí 90miliardovou půjčku Ukrajině
před 1 hodinou
Experti: Írán je jednotnější než před válkou. Trump situaci v zemi vůbec nepochopil
před 2 hodinami
Víte, kolik je na světě miliardářů a milionářů? Možná výrazně víc, než si myslíte
před 3 hodinami
Otevření Hormuzského průlivu je podle Íránu nemožné. Příměří platí na neurčito, prohlásil Trump
před 4 hodinami
Počasí se začne oteplovat, v neděli se ale teploty propadnou
včera
Evropská unie představila plán na boj s energetickou krizí
včera
Zelenskyj: Ukrajina nemůže čekat, až skončí válka v Íránu
včera
Bundeswehr chce být nejsilnější armádou v Evropě. Rusko je největší hrozbou
Aktualizováno včera
OBRAZEM: Klempíř se bojí studentů? Tisíce demonstrujících vyrazily do ulic, ministr za nimi nepřišel
včera
Lufthansa kvůli cenám paliva ruší 20 000 letů. Počítejte se zdražením, varují další aerolinky
včera
Rusku hrozí nová revoluce. A přijde už na podzim, varoval ve Státní dumě šéf komunistů
včera
Je potřeba sledovat kroky vlády, aby se veřejnoprávní média nestala závislá na politicích, vyzval Pavel
včera
Ministerstvo financí zveřejnilo nové cenové stropy pro prodej pohonných hmot
včera
Slovensko a Maďarsko daly zelenou dalším protiruským sankcím, státy souhlasí s půjčkou 90 miliard eur Ukrajině
včera
Írán tvrdí, že lodě v Hormuzském průlivu před útokem varoval. Británie tvrdí opak
včera
V Hormuzském průlivu dochází od rána k útokům na lodě. Situace je nejhorší od roku 1990
včera
Česko obnovuje dotace pro Agrofert
včera
Ukrajina obnovila čerpání ropy ropovodem Družba na Slovensko
včera
Proč Trump prodloužil příměří s Íránem? Za vším může stát zmatený Chameneí
včera
Trump opět otočil, prodloužil příměří s Íránem. Je to lest, myslí si Teherán
Trump opět otočil, prodloužil příměří s Íránem. Je to lest, myslí si Teherán

Americký prezident Donald Trump jednostranně oznámil prodloužení dvoutýdenního příměří s Íránem. Učinil tak uprostřed horečnatých snah o návrat obou stran k jednacímu stolu. Trump, který krátce předtím naznačoval bezprostřední vojenský útok, se rozhodl své plány dočasně pozastavit.
