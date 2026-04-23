Lídři EU se sejdou se Zelenským na Kypru. Potvrdí 90miliardovou půjčku Ukrajině

Libor Novák

23. dubna 2026 10:49

Volodymyr Zelenskyj na summitu EU. (6. března 2025). Foto: president.gov.ua

Lídři zemí Evropské unie se dnes večer sejdou na Kypru. Hlavními tématy jejich jednání mají být aktuální vývoj na Blízkém východě a příprava příštího unijního rozpočtu, který začne platit v roce 2028.

Program summitu se však nečekaně rozšíří a přinese i důvod k oslavám. Po čtyřech měsících průtahů způsobených maďarským premiérem Viktorem Orbánem se totiž podařilo odblokovat dlouho očekávanou půjčku pro Ukrajinu ve výši 90 miliard eur a zároveň i dvacátý balíček sankcí vůči Rusku.

Politická shoda na těchto opatřeních byla dosažena již včera. Rozhodnutí nyní prochází formálním písemným procesem, který by měl být definitivně dokončen dnes do 13:00 bruselského času.

Maďarsko a Slovensko daly jasně najevo, že přestanou blokovat tato rozhodnutí, pokud budou obnoveny dodávky ruské ropy ropovodem Družba. Slovenská ministryně hospodářství Denisa Saková potvrdila, že tok ropy byl v noci opět spuštěn. Podobné potvrzení se nyní očekává i ze strany Maďarska.

K lídrům členských států se na Kypru osobně připojí také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Jeho účast má tento významný milník v evropské pomoci oficiálně stvrdit.

Naopak Viktor Orbán, který byl dosud považován za hlavního narušitele evropské jednoty, se tohoto summitu nezúčastní. Pro maďarského premiéra by to bylo poslední setkání tohoto druhu, kterého by se nyní účastnil.

Absencí na tomto jednání Orbán ztratí svůj status nejdéle sloužícího člena Evropské rady. Tento primát po 15 letech a 327 dnech ve funkci přejde na polského lídra Donalda Tuska, který v radě působí 14 let a 73 dní.

Pozornost se mimo dění na Kypru upírá také k nečekané návštěvě prince Harryho v Kyjevě. Tato cesta představuje výrazný moment, který doplňuje hlavní politické dění dnešního dne.

Kromě bezpečnostních a politických témat probíhají i důležitá hospodářská jednání. Evropský komisař Maroš Šefčovič se aktuálně nachází ve Spojených státech, kde vede diskuse zaměřené na otázky mezinárodního obchodu.

