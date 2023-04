Lipavský a Káčer se shodli, že Ukrajina bojuje za střední Evropu

Ministr Káčer mimo jiné uvedl, že slovenská vláda schválila první čtyři návrhy na nové velvyslance, včetně osoby, která má vést zastupitelský úřad v Praze. Půjde o profesionálního diplomata či diplomatku, jméno ale nechtěl prozradit, protože žádost o agrément (souhlas hostitelského státu) se k Lipavskému dostane zřejmě až za týden či dva.

"Musíme si uvědomit, že Ukrajina dnes bojuje i za nás a za naši bezpečnost. Bojuje za to, aby se neporušovala Charta OSN, ve které je výslovně zakázána agresivní a útočná válka. A té se dopouští (ruský prezident Vladimir) Putin," řekl Lipavský. Zdůraznil, že je hrdý na to, že česká vláda podporuje Ukrajinu, "protože opravdu jde ve svém důsledku o naši bezpečnost".

"Pokud Ukrajina nebude hrází proti ruskému imperialismu, nesvoboda může opět přijít i do střední Evropy," řekl český ministr. Varoval, že Čechy by v takovém případě čekalo "odvádět desátek na východ" a vůbec by museli zaplatit daleko vyšší cenu, než když nyní pomáhají ubránit demokratické principy na Ukrajině.

Lipavský také varoval před tím, aby Západ rozhodoval o míru na Ukrajině. "Zlu se nemá ustupovat a nesmí se rozhodovat o nás bez nás," uvedl o poučení z mnichovské dohody, ve které Berlín, Řím, Londýn a Paříž v roce 1938 rozhodly bez účasti Prahy o postoupení části československého pohraničí Německu.

S tím souhlasil Káčer, který připomněl, že v Londýně se v roce 1938 demonstrovalo proti válčení za Československo "s přesně stejnými hesly", jaká nyní zaznívají na proruských demonstracích, odmítajících další podporu Ukrajiny.

Káčer připomněl, že Slovensko naposledy Ukrajině poskytlo své stíhačky MiG-29 a ještě dříve dodalo protiletecký systém S-300 a také houfnice Zuzana. Ale největším dodavatelem zbraní Ukrajině je podle něj bezkonkurenčně Rusko, které na bojišti zanechalo zbraní "násobně více" ve srovnání s veškerou vojenskou technikou, kterou poskytlo šest desítek zemí podporujících Ukrajince.

"Všem mudrlantům, kteří radí: přestaňte prodlužovat boje a utrpení, přestaňte dodávat zbraně Ukrajině, odpovídám: jasně, že ano. A v prvé řadě ať je - i s vojáky - přestane dodávat Rusko. V tu chvíli nebude žádný důvod pomáhat Ukrajině," dodal slovenský ministr.

"Ukrajinci skutečně bojují za nás. Tím, že je podporujeme, držíme konflikt mimo naše území," zdůraznil Káčer. "A nakonec děláme i správnou věc." dodal slovenský ministr.