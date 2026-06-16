Lodě se ani po uzavření míru do Hormuzského průlivu neženou

Oznámení předběžné mírové dohody mezi Spojenými státy a Íránem přineslo první pozitivní signály na komoditních trzích, kde ceny ropy zaznamenaly další pokles. Globální benchmark v podobě ropy Brent oslabil o 2,6 procenta na přibližnou hodnotu 81,05 dolaru za barel, což navázalo na předchozí propad o 4,5 procenta bezprostředně po nedělním zveřejnění zprávy o dosažení shody.
Přestože se současná cena nachází výrazně pod válečným maximem, které dosahovalo hranice 120 dolarů, stále zůstává vyšší než 70 dolarů, za které se ropa obchodovala před vypuknutím celého konfliktu. Pozitivní vývoj se odrazil také na evropských akciových trzích, kdy přední indexy v Londýně, Paříži a Frankfurtu nad Mohanem vykázaly během úterního poledne mírný růst.
Navzdory optimismu investorů však lodní doprava v Hormuzském průlivu prozatím zůstává na velmi nízké úrovni a k výraznějšímu oživení provozu podle analytiků dojde až v řádu několika týdnů. Monitorovací systémy platformy MarineTraffic zaznamenaly od oznámení dohody pouze sedm komerčních plavidel, konkrétně tři tankery a čtyři nákladní lodě, která úžinou úspěšně proplula směrem do Ománského zálivu.
Mezi nimi byl jako první velký komerční tanker identifikován indický zkapalněný zemní plyn přepravující loď Disha, která byla v Perském zálivu kvůli blokádě nucena kotvit déle než tři měsíce. Toto plavidlo se zapnutým polohovým transpondérem nyní směřuje s nákladem katarského plynu do indického přístavu Dahej ve státě Gudžarát, kam by mělo dorazit během čtvrtka.
Katar, který se na vyjednávání dohody podílel v mediačním týmu vedeném Pákistánem, vyjádřil nad celým rámcovým ujednáním opatrný optimismus. Mluvčí katarského ministerstva zahraničí Mážid Ansárí na pravidelném brífinku uvedl, že podpis memoranda o porozumění otevře cestu k další fázi zajištění regionální bezpečnosti, v níž budou pokračovat rozhovory o jaderném programu a dalších sporných otázkách.
Zprovoznění Hormuzského průlivu podle něj klíčovým blízkovýchodním producentům, včetně samotného Kataru, opětovně umožní plnohodnotně zásobovat světový trh energetickými surovinami. Podle vyjádření amerického viceprezidenta JD Vance by navíc podrobnosti o obsahu celé dohody mohly být představeny ještě před pátečním oficiálním podpisem ve Švýcarsku.
Související
U Hormuzského průlivu čeká přes 500 lodí odhalují nová data. Skutečný počet může být diametrálně odlišný
Mírovou dohodu s Íránem podepíšeme dnes, oznámil Trump
Hormuzský průliv , ropa , lodní doprava
Aktuálně se děje
před 1 hodinou
FBI zmařila atentát na Trumpa. Útočníci měli vtrhnout do Bílého domu
před 1 hodinou
Lodě se ani po uzavření míru do Hormuzského průlivu neženou
před 2 hodinami
Zelenskyj: Rusko si najde způsob, jak cestu Ukrajiny do EU zablokovat
před 3 hodinami
Trump se setkal se Zelenským. Rusko mělo přistoupit na dohodu o ukončení konfliktu, řekl
před 4 hodinami
Nový podvod cílí na řidiče. Ministerstvo radí, aby si lidé dávali pozor
před 5 hodinami
Tragédie v USA. Havaroval bombardér B-52, všichni lidé na palubě zemřeli
před 6 hodinami
Autobus na jihu Čech narazil do viaduktu. Mezi cestujícími jsou zranění
před 7 hodinami
Babiš zhodnotil půlrok vlády. Nechtěli jsme dobu hájení, prohlásil
před 7 hodinami
V Chorvatsku vyprostili tělo čtvrté oběti nedělní tragické nehody
před 8 hodinami
Feriho zřejmě čeká další soud. Žalobkyně se s rozhodnutím nespokojila
před 9 hodinami
Trump možná zveřejní dohodu s Íránem před podpisem, naznačil Vance
před 10 hodinami
Počasí bude o víkendu v Česku tropické, teploty dosáhnou až 35 stupňů
včera
Netanjahu příměří nepodpořil. Izrael se chystá na další boje
včera
Podepsali jsme dohodu o ukončení války, lodě už proplouvají Hormuzským průlivem, oznámil Trump
včera
Pracovníci České televize a Českého rozhlasu vstoupí do stávky
včera
Likvidační, zní z ČRo. Chudárek nastínil, kde bude ČT muset škrtat
včera
Syn norské princezny je násilník, potvrdil soud. Má si odsedět čtyři roky
včera
Na válku jsme připraveni. Pokud Rusko napadne NATO, zničíme ho, varuje šéf Luftwaffe
včera
U Hormuzského průlivu čeká přes 500 lodí odhalují nová data. Skutečný počet může být diametrálně odlišný
včera
Vláda schválila zrušení koncesionářských poplatků. ČT přijde o miliardu, rozhlas o stamiliony
Vláda Andreje Babiše definitivně posvětila zásadní změnu v mechanismu, jakým jsou financována veřejnoprávní média. Kabinet na svém pondělním zasedání schválil novelu, která ruší stávající systém koncesionářských poplatků a nahrazuje jej přímým čerpáním ze státního rozpočtu. Tento krok, o kterém informoval ministr kultury Oto Klempíř za hnutí Motoristé sobě, představuje jeden z nejvýraznějších zásahů do fungování České televize a Českého rozhlasu za poslední dekády.
Zdroj: Libor Novák