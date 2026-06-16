Lodě se ani po uzavření míru do Hormuzského průlivu neženou

Libor Novák

16. června 2026 15:40

Ilustrační foto
Ilustrační foto Foto: pexels.com

Oznámení předběžné mírové dohody mezi Spojenými státy a Íránem přineslo první pozitivní signály na komoditních trzích, kde ceny ropy zaznamenaly další pokles. Globální benchmark v podobě ropy Brent oslabil o 2,6 procenta na přibližnou hodnotu 81,05 dolaru za barel, což navázalo na předchozí propad o 4,5 procenta bezprostředně po nedělním zveřejnění zprávy o dosažení shody.

Přestože se současná cena nachází výrazně pod válečným maximem, které dosahovalo hranice 120 dolarů, stále zůstává vyšší než 70 dolarů, za které se ropa obchodovala před vypuknutím celého konfliktu. Pozitivní vývoj se odrazil také na evropských akciových trzích, kdy přední indexy v Londýně, Paříži a Frankfurtu nad Mohanem vykázaly během úterního poledne mírný růst.

Navzdory optimismu investorů však lodní doprava v Hormuzském průlivu prozatím zůstává na velmi nízké úrovni a k výraznějšímu oživení provozu podle analytiků dojde až v řádu několika týdnů. Monitorovací systémy platformy MarineTraffic zaznamenaly od oznámení dohody pouze sedm komerčních plavidel, konkrétně tři tankery a čtyři nákladní lodě, která úžinou úspěšně proplula směrem do Ománského zálivu.

Mezi nimi byl jako první velký komerční tanker identifikován indický zkapalněný zemní plyn přepravující loď Disha, která byla v Perském zálivu kvůli blokádě nucena kotvit déle než tři měsíce. Toto plavidlo se zapnutým polohovým transpondérem nyní směřuje s nákladem katarského plynu do indického přístavu Dahej ve státě Gudžarát, kam by mělo dorazit během čtvrtka.

Katar, který se na vyjednávání dohody podílel v mediačním týmu vedeném Pákistánem, vyjádřil nad celým rámcovým ujednáním opatrný optimismus. Mluvčí katarského ministerstva zahraničí Mážid Ansárí na pravidelném brífinku uvedl, že podpis memoranda o porozumění otevře cestu k další fázi zajištění regionální bezpečnosti, v níž budou pokračovat rozhovory o jaderném programu a dalších sporných otázkách.

Zprovoznění Hormuzského průlivu podle něj klíčovým blízkovýchodním producentům, včetně samotného Kataru, opětovně umožní plnohodnotně zásobovat světový trh energetickými surovinami. Podle vyjádření amerického viceprezidenta JD Vance by navíc podrobnosti o obsahu celé dohody mohly být představeny ještě před pátečním oficiálním podpisem ve Švýcarsku.

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Zdroj: Libor Novák

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