Louvre zůstává zavřený. Podle policie ho zřejmě vykradli cizinci

Pařížské muzeum Louvre, jedna z dominant města, zůstalo v pondělí uzavřeno. Francouzská policie pokračuje v intenzivním pátrání po gangu lupičů, kteří v neděli za bílého dne ukradli osm „neocenitelných“ kusů královských šperků. Na případu pracuje v současné době přibližně 60 vyšetřovatelů. Oficiální místa naznačují, že zloději se jeví jako zkušení profesionálové a mohlo by jít o cizí státní příslušníky.
Celý přepad trval pouhých sedm minut. Zdroje blízké vyšetřování uvedly, že zloději dorazili mezi 9:30 a 9:40 ráno, krátce poté, co se muzeum v 9:00 otevřelo pro veřejnost. Ke vstupu do Apollonovy galerie, kde je uložena královská sbírka, použili výsuvný žebřík. Dovnitř se dostali oknem a vitríny s klenoty otevřeli za pomoci řezacího zařízení. Krátký záznam z loupeže, který byl zjevně natočen telefonem jednoho z návštěvníků, odvysílaly francouzské zpravodajské kanály.
Maskovaní zloději ukradli devět šperků z 19. století, přičemž jeden z nich – korunu císařovny Evženie – upustili a poškodili během útěku. Mezi odcizenými předměty je smaragdový a diamantový náhrdelník, který Napoleon daroval své manželce císařovně Marii Louise. Dále byla ukradena diadém, jenž patřil císařovně Evženii a obsahuje téměř 2 000 diamantů. Zmizel také náhrdelník s osmi safíry a 631 diamanty, který kdysi vlastnila Marie-Amélie, poslední francouzská královna.
Ministr vnitra Laurent Nuñez potvrdil, že celý přepad trval pouze sedm minut. Zároveň uvedl, že se jedná o práci zkušeného týmu, možná „cizinců“. Zásah zaměstnanců muzea přinutil zloděje k útěku a ti tak za sebou zanechali část vybavení použitého při loupeži, jak uvedlo ministerstvo kultury. Prezident přední aukční síně Drouot Patrimoine, Alexandre Giquello, prohlásil, že lup by bylo nemožné prodat v jeho současném stavu.
Tato loupež je první v Louvru od roku 1998, kdy byl ukraden obraz od Corota, který se již nikdy nenašel. Nedělní čin vzkřísil debatu o špatném zabezpečení v národních muzeích, které jsou podle kritiků mnohem méně chráněné než banky, a stávají se tak stále častějším cílem zlodějů. Nový ministr vnitra Laurent Nuñez v neděli sám uznal, že zabezpečení je „hlavní slabinou“.
Ministr spravedlnosti Gerard Darmanin v rozhovoru pro rádio France Inter řekl, že krádež šperků vrhá velmi negativní obraz na Francii kvůli její neschopnosti chránit svá muzea. „Jisté je, že jsme selhali, když lidé byli schopni zaparkovat stěhovací zvedák uprostřed Paříže, dostat nahoru lidi během několika minut a ukrást neocenitelné klenoty,“ prohlásil.
Loupež vyvolala i ostré politické reakce. Lídra krajně pravicové strany Národní sdružení, Jordan Bardella, na sociálních sítích nazval krádež „nesnesitelným ponížením pro naši zemi“ a položil otázku: „Kam až zajde rozpad státu?“ Prezident Emmanuel Macron na sociálních sítích uvedl, že se dělá „vše pro to“, aby byli pachatelé dopadeni a ukradené poklady byly nalezeny.
