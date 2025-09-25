Má NATO sestřelovat ruská letadla? Trump i Pavel jsou pro, Německu se to ale nelíbí

Libor Novák

25. září 2025 10:08

Summit NATO 2024 ve Washingtonu
Summit NATO 2024 ve Washingtonu Foto: NATO

Země NATO jsou rozděleny v názoru na to, zda by Aliance měla přijmout politiku sestřelování ruských letadel, která narušují její vzdušný prostor. Některé státy, včetně Spojených států, Polska a pobaltských států, signalizují, že budoucí porušení by se měla řešit silou, zatímco jiné, například Německo, vyzývají k větší zdrženlivosti.

Tato otázka vyvstala během úterního mimořádného zasedání Severoatlantické rady, které svolalo Estonsko poté, co tři ruské stíhačky narušily estonský vzdušný prostor na 12 minut. Několik zemí, včetně Polska a Estonska, požadovalo, aby se v závěrečném společném prohlášení jasně uvedlo, že jakékoli další porušení, včetně těch s posádkou, se setká se silou. Německo a některé jihoevropské státy se však obávaly eskalace a tuto pasáž chtěly z prohlášení odstranit.

I americký prezident Donald Trump, který se dlouho snažil Rusku vycházet vstříc, se k situaci vyjádřil a řekl, že NATO by mělo ruská letadla, která narušují jeho vzdušný prostor, sestřelit. Polský ministr zahraničí Radek Sikorski se na mimořádném zasedání OSN nechal slyšet, že pokud další letoun nebo raketa vstoupí do vzdušného prostoru bez povolení, ať už úmyslně, nebo „omylem“, bude sestřelena, a pokud trosky dopadnou na území NATO, ať si nikdo nestěžuje.

Také prezident Petr Pavel se přiklání k názoru, že NATO by mělo reagovat rázně, včetně možného sestřelení ruských letadel. To, co se stalo v posledních dnech v Polsku a Estonsku a co se děje na Ukrajině už čtyři roky, se podle něj týká nás všech. Pokud se nedržíme při sobě, dříve či později se to stane i nám.

NATO v závěrečném prohlášení uvedlo, že použije všechny potřebné vojenské i nevojenské prostředky, aby se bránilo a odradilo všechny hrozby ze všech směrů. Generál Alexus Grynkewich, který zastává funkci vrchního velitele spojeneckých sil NATO v Evropě, řekl, že incident s ruskými stíhačkami v Estonsku byl pravděpodobně neúmyslný. Za riziko považuje i sestřelení dronů, protože se musí zvážit faktory, jako je místo, kde se nachází a co je pod ním, aby se obyvatelstvo nedostalo do ohrožení. Podle něj je sestřelení letadla s posádkou mnohem riskantnější.

Starší představitel NATO řekl CNN, že Trumpovy komentáře nepovažuje za tlak na změnu politiky NATO. Německý ministr obrany Boris Pistorius uvedl, že neuvážené požadavky na sestřelování ruských letadel jsou nepomocné. „Prozíravost není zbabělost, ale spíše zodpovědnost vůči vlastní zemi a míru v Evropě,“ dodal. S opatrností souhlasí i finský prezident Alexander Stubb, který apeluje, aby se nepřehánělo, ale aby se NATO zachovalo dostatečně pevně, protože jedinou věc, kterou Rusko chápe, je síla.

NATO, USA a evropští představitelé stále zkoumají možnost, že narušení dronů v Polsku bylo výsledkem ukrajinského elektronického rušení, které je odklonilo z kurzu. Je tedy stále nejasné, zda všechny incidenty byly úmyslné. Pro několik zemí NATO, zejména ty na východním křídle, ale nezáleží na úmyslu. Jsou přesvědčeny, že Moskva musí nést následky za své lehkomyslné a nebezpečné chování.

před 2 hodinami

USA se chystají na masivní propouštění. Demokraté mohou paralyzovat vládu

