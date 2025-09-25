Má NATO sestřelovat ruská letadla? Trump i Pavel jsou pro, Německu se to ale nelíbí

Země NATO jsou rozděleny v názoru na to, zda by Aliance měla přijmout politiku sestřelování ruských letadel, která narušují její vzdušný prostor. Některé státy, včetně Spojených států, Polska a pobaltských států, signalizují, že budoucí porušení by se měla řešit silou, zatímco jiné, například Německo, vyzývají k větší zdrženlivosti.
Tato otázka vyvstala během úterního mimořádného zasedání Severoatlantické rady, které svolalo Estonsko poté, co tři ruské stíhačky narušily estonský vzdušný prostor na 12 minut. Několik zemí, včetně Polska a Estonska, požadovalo, aby se v závěrečném společném prohlášení jasně uvedlo, že jakékoli další porušení, včetně těch s posádkou, se setká se silou. Německo a některé jihoevropské státy se však obávaly eskalace a tuto pasáž chtěly z prohlášení odstranit.
I americký prezident Donald Trump, který se dlouho snažil Rusku vycházet vstříc, se k situaci vyjádřil a řekl, že NATO by mělo ruská letadla, která narušují jeho vzdušný prostor, sestřelit. Polský ministr zahraničí Radek Sikorski se na mimořádném zasedání OSN nechal slyšet, že pokud další letoun nebo raketa vstoupí do vzdušného prostoru bez povolení, ať už úmyslně, nebo „omylem“, bude sestřelena, a pokud trosky dopadnou na území NATO, ať si nikdo nestěžuje.
Také prezident Petr Pavel se přiklání k názoru, že NATO by mělo reagovat rázně, včetně možného sestřelení ruských letadel. To, co se stalo v posledních dnech v Polsku a Estonsku a co se děje na Ukrajině už čtyři roky, se podle něj týká nás všech. Pokud se nedržíme při sobě, dříve či později se to stane i nám.
NATO v závěrečném prohlášení uvedlo, že použije všechny potřebné vojenské i nevojenské prostředky, aby se bránilo a odradilo všechny hrozby ze všech směrů. Generál Alexus Grynkewich, který zastává funkci vrchního velitele spojeneckých sil NATO v Evropě, řekl, že incident s ruskými stíhačkami v Estonsku byl pravděpodobně neúmyslný. Za riziko považuje i sestřelení dronů, protože se musí zvážit faktory, jako je místo, kde se nachází a co je pod ním, aby se obyvatelstvo nedostalo do ohrožení. Podle něj je sestřelení letadla s posádkou mnohem riskantnější.
Starší představitel NATO řekl CNN, že Trumpovy komentáře nepovažuje za tlak na změnu politiky NATO. Německý ministr obrany Boris Pistorius uvedl, že neuvážené požadavky na sestřelování ruských letadel jsou nepomocné. „Prozíravost není zbabělost, ale spíše zodpovědnost vůči vlastní zemi a míru v Evropě,“ dodal. S opatrností souhlasí i finský prezident Alexander Stubb, který apeluje, aby se nepřehánělo, ale aby se NATO zachovalo dostatečně pevně, protože jedinou věc, kterou Rusko chápe, je síla.
NATO, USA a evropští představitelé stále zkoumají možnost, že narušení dronů v Polsku bylo výsledkem ukrajinského elektronického rušení, které je odklonilo z kurzu. Je tedy stále nejasné, zda všechny incidenty byly úmyslné. Pro několik zemí NATO, zejména ty na východním křídle, ale nezáleží na úmyslu. Jsou přesvědčeny, že Moskva musí nést následky za své lehkomyslné a nebezpečné chování.
Související
Anexí Západního břehu by Izraelci překročili všechny limity, varují USA
Trump neskrývá překvapení z návratu moderátora Kimmela. Pohrozil televizi ABC
Donald Trump , NATO , Petr Pavel
Aktuálně se děje
před 33 minutami
Má NATO sestřelovat ruská letadla? Trump i Pavel jsou pro, Německu se to ale nelíbí
před 1 hodinou
Nad dánskými letišti se objevily neznámé drony. Nejzávažnější útok na infrastrukturu, míní Frederiksenová
před 2 hodinami
USA se chystají na masivní propouštění. Demokraté mohou paralyzovat vládu
před 3 hodinami
Počasí se o víkendu oteplí. Letní teploty už ale nedorazí
včera
Anexí Západního břehu by Izraelci překročili všechny limity, varují USA
včera
Klíčová zkouška pro Evropu: Rusko utrácí obrovské částky za ovlivnění voleb v Moldavsku
včera
"Agrese, jejíž kořeny tkví v nátlaku a šikaně." V OSN přišel na přetřes Pákistán a Izrael
včera
Za útok berlí na Babiše hrozí muži i několikaleté vězení, prozradila policie
včera
Trump neskrývá překvapení z návratu moderátora Kimmela. Pohrozil televizi ABC
včera
Na Evropu se řítí hurikán. Nebezpečí hrozí zejména v Portugalsku
včera
150 let pražské MHD. První tramvaje měly jiný pohon, než známe dnes
včera
V Česku dominuje jedna varianta covidu. Experty zatím situace neznepokojuje
včera
Zelenskyj v OSN: Do nejničivějších závodů ve zbrojení v dějinách se zapojila AI. Existuje na Zemi ještě bezpečí?
včera
Důchody se v lednu zvýší o více než tři procenta, rozhodla vláda
včera
"Dechberoucí" úspěch: Lékařům se poprvé daří léčit Huntingtonovou chorobou
včera
V Česku se máme dobře. Kdo říká opak, odporným způsobem vyvolává úzkost ve spoluobčanech
včera
Pět procent stačí. Ústavní soud odmítl stížnost na nepřiznané koalice Stačilo! a SPD
včera
Macron vzal Trumpovi vítr z plachet. Vzkázal mu, co musí udělat, aby získal Nobelovu cenu
včera
Používejte místo paracetamolu leukovorin, doporučil Trump. Co je to za lék a proč byste jej neměli shánět?
včera
Počasí bude místy větrné, varují meteorologové. Výstraha platí i pro čtvrtek
V Česku začal v probíhajícím týdnu naplno úřadovat podzim, teploty po víkendu významně poklesly. Nově se přidává také silný vítr. Meteorologové varují, že může dosáhnout rychlosti přes 90 kilometrů za hodinu.
Zdroj: Jan Hrabě