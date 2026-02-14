Macron na MSC: Nastal čas, aby Evropa uvažovala o vlastních jaderných zbraních

Francouzský prezident Emmanuel Macron vystoupil na Mnichovské bezpečnostní konferenci s vizí zásadní proměny evropské bezpečnosti. Podle jeho slov musí Evropa v reakci na agresivní politiku Ruska navrhnout vlastní bezpečnostní architekturu, která bude nezávislá na vnějších mocnostech. Macron zdůraznil, že stávající rámec, vytvořený v dobách studené války, již neodpovídá současné realitě a potřebám kontinentu.
Klíčovým bodem Macronova projevu byla potřeba „holistického“ přístupu k jadernému odstrašování. Francouzský prezident naznačil, že nastal čas, aby se o jaderných zbraních začalo uvažovat v širším evropském kontextu, nikoli pouze jako o čistě národní záležitosti. Tento krok je považován za revoluční, neboť jaderná doktrína byla doposud vnímána jako nedotknutelný symbol národní suverenity Francie.
Macron v Mnichově potvrdil, že Francie již zahájila strategický dialog s německým kancléřem Friedrichem Merzem a dalšími evropskými lídry. Cílem těchto jednání je najít způsob, jak propojit francouzskou národní doktrínu se společnými bezpečnostními zájmy evropských spojenců. Podle Macrona je tato konvergence mezi Paříží a Berlínem nezbytná pro vytvoření skutečně akceschopné Evropy.
Německý kancléř Friedrich Merz existenci těchto důvěrných jednání potvrdil již dříve během konference. Uvedl, že Německo bere svou bezpečnostní odpovědnost vážně, ale zároveň hodlá dodržet své závazky v rámci NATO. Merz zdůraznil, že případná evropská spolupráce v jaderné oblasti nesmí vést ke vzniku zón s rozdílnou úrovní bezpečnosti v rámci kontinentu.
Francouzský prezident v projevu také varoval, že Evropané musí sami definovat pravidla budoucího soužití s Ruskem. Argumentoval tím, že geografie kontinentu se nezmění a Rusko zůstane sousedem Evropy i po skončení války na Ukrajině. Macron odmítá, aby o evropské bezpečnosti vyjednával někdo jiný, čímž narážel na přímé rozhovory mezi Washingtonem a Moskvou.
Podle Macrona je ruská armáda v současnosti v opojení z válečné agrese, což vyžaduje, aby Evropa jednala z pozice síly. Evropské státy by se měly připravit na scénář, kdy budou muset zajistit svou obranu vlastními silami, bez absolutní závislosti na americkém jaderném deštníku. Je to poprvé od konce studené války, kdy takové úvahy zaznívají z nejvyšších politických míst takto otevřeně.
Prezident se v Mnichově rovněž ohradil proti negativnímu vykreslování Evropy v některých částech světa, zejména v USA. Odmítl tvrzení, že by Evropa byla upadajícím, přeregulovaným kontinentem s omezenou svobodou slova. Naopak vyzval k hrdosti na evropské úspěchy a k pozitivnějšímu myšlení o budoucnosti celého unijního bloku.
Kritika směřující k Evropě, která ji líčí jako kontinent paralyzovaný migrací nebo byrokracií, je podle Macrona často umocňována dezinformacemi na sociálních sítích. Prezident zdůraznil, že Evropa by měla být pro ostatní spíše vzorem než terčem útoků. Vyzval k jednotě a odmítl snahy o rozdělování spojenců na základě ideologických sporů.
Macron také naznačil, že podrobnější detaily své nové strategie jaderného odstrašování a evropské spolupráce představí v nadcházejících týdnech. Očekává se, že jeho plán bude zahrnovat konkrétní kroky pro hlubší integraci obranných průmyslů a technologií. Cílem je, aby se Evropa stala skutečnou geopolitickou velmocí, která dokáže hájit své zájmy globálně.
Na závěr svého vystoupení prezident zopakoval, že silnější Evropa bude lepším a spolehlivějším spojencem pro své partnery. Zdůraznil, že strategická autonomie není namířena proti NATO, ale naopak alianci posiluje tím, že snižuje jednostrannou zátěž Spojených států.
