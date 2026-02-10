Macron vyzval Evropu, aby konečně začala vystupovat jako skutečná velmoc

Emmanuel Macron
Francouzský prezident Emmanuel Macron vyzval Evropu, aby začala na světové scéně vystupovat jako skutečná velmoc. V rozhovoru pro skupinu evropských deníků uvedl, že kontinent čelí naléhavému varování v podobě rostoucích hrozeb ze strany Číny, Ruska a nově i Spojených států. Podle Macrona nastal čas, aby Evropa v oblasti ekonomiky, obrany i bezpečnosti konečně „dospěla“.

Před nadcházejícím summitem EU v Bruselu prezident zopakoval svůj návrh na zavedení společných evropských půjček, které by měly zajistit stovky miliard eur pro průmyslové investice. Macron prosazuje vznik sdílené dluhové kapacity, takzvaných eurobondů, které by financovaly velké evropské programy a špičkové technologické projekty.

Tato iniciativa se v minulosti setkala se skepticismem Německa a dalších severních zemí. Ty se obávají, že Francie chce přenést své finanční břemeno na celou Evropu, protože sama nedokázala provést potřebné reformy. Macron připustil, že francouzský model nebyl nikdy tak vyvážený jako u severských ekonomik a že Francie neprošla reformami podobnými těm, které v minulém desetiletí realizovalo Španělsko, Itálie nebo Řecko.

Francouzský lídr však zdůraznil, že na světových trzích roste poptávka po alternativě k americkému dolaru, ze kterého mají investoři stále větší obavy. Evropa jako demokratický právní stát podle něj představuje obrovské lákadlo, zatímco Čína zůstává autoritářským režimem a Spojené státy se principům právního státu stále více vzdalují.

Evropská unie podle Macrona potřebuje ročně investovat 1,2 bilionu eur do klíčových sektorů, jako jsou bezpečnost, čistá energie a umělá inteligence. Prezident vyzval k ochraně těchto odvětví po vzoru Číny a USA. Nechce však jít cestou protekcionismu, ale spíše koherence – tedy nevyžadovat po evropských výrobcích pravidla, která Unie neukládá mimoevropským konkurentům.

Situaci v dnešním světě popsal Macron jako „svět nepořádku“, kde se zrychluje klimatická změna a dřívější jistoty mizí. Spojené státy již nejsou garantem bezpečnosti a levná energie z Ruska před třemi lety skončila. Čína se navíc stala nelítostným rivalem. Evropané jsou tak nyní odkázáni sami na sebe, což ale Macron vnímá jako příležitost pro 450 milionů lidí k naplnění „evropského dobrodružství“.

V souvislosti s nedávným napětím kolem Grónska, kdy americký prezident Donald Trump ustoupil od hrozeb anexe tohoto dánského území, Macron varoval před falešným pocitem úlevy. Podle něj mají lidé tendenci po každé krizi podlehnout uspokojení, když Washington náhle ustoupí. Francouzský prezident však důrazně varoval, aby Evropané ani na vteřinu nevěřili, že tím hrozby a zastrašování skončily.

