Maďarsko hlásí rekordně vysokou volební účast. Podle Trumpova experta nahrává Orbánovi

Libor Novák

12. dubna 2026 13:14

Volby v Maďarsku
Volby v Maďarsku

Maďarské parlamentní volby provází mimořádný zájem voličů. Podle aktuálních dat dosahuje účast rekordních hodnot, které výrazně překonávají čísla z předchozích let. Už dopolední údaje naznačily, že půjde o historický moment, neboť v 9 hodin ráno odvolilo 16,89 procenta voličů. To je o více než šest procentních bodů více než v roce 2022 a o tři procentní body více než v roce 2018.

K vysoké aktivitě u uren se vyjádřil John McLaughlin, vedoucí americké výzkumné společnosti McLaughlin & Associates. Tento zkušený stratég, který dlouhodobě spolupracuje s Donaldem Trumpem, se domnívá, že vysoká účast je v těsných politických soubojích obvyklým jevem. Podle jeho analýz, které pravidelně zveřejňoval portál Index, tato situace v konečném důsledku nahrává vládní straně Fidesz.

Poslední průzkum, který McLaughlinova firma provedla mezi tisícovkou politicky aktivních Maďarů, ukazuje na vedení vládního bloku. Mezi rozhodnutými voliči má Fidesz podporu 44 procent, zatímco opoziční strana Tisza zaostává se 40 procenty. Rozdíl mezi oběma hlavními rivaly se tedy pohybuje v rámci statistické chyby, což vysvětluje vysokou mobilizaci na obou stranách.

Detailnější pohled na data odhaluje, že u voličů, kteří deklarují naprostou jistotu, že k volbám dorazí, se náskok Fideszu zvyšuje na devět procentních bodů. V této skupině dosahuje vládní strana 40 procent, zatímco strana Tisza 31 procent. Podle McLaughlina právě tento trend potvrzuje, že masová účast u uren posiluje pozice premiéra Viktora Orbána.

Americký analytik sledoval nálady v maďarské společnosti po celou dobu kampaně. Den před volbami v rozhovoru pro projekt Patrióta zdůraznil, že klíčem k vítězství Fideszu je právě schopnost dostat své sympatizanty z domovů. Pokud kormidelníci vládní kampaně uspějí v mobilizaci i během samotného volebního dne, může to podle něj vyústit v opětovné potvrzení mandátu pro současného premiéra.

Zajímavým faktorem kampaně byla také návštěva amerického viceprezidenta J. D. Vance v Budapešti, která podle výzkumníků vyvolala u části voličů vlnu nadšení. McLaughlin podotkl, že v té době mělo 52 procent dotázaných negativní názor na předsedu strany Tisza, Pétera Magyara. Podle jeho názoru vládní straně pomohly i kauzy spojené s únikem energetických plánů opozice či incidenty na srbském úseku plynovodu TurkStream.

Předpověď Johna McLaughlina pro složení nového parlamentu počítá se třemi hlavními subjekty. Vedle vítězného Fideszu by v poslaneckých lavicích měli usednout zástupci strany Tisza a hnutí Naše vlast (Mi Hazánk). Analytik však zároveň dodal, že navzdory očekávanému vítězství pravděpodobně Fidesz tentokrát nedosáhne na ústavní dvoutřetinovou většinu.

John McLaughlin není v oboru nováčkem, jako strategický poradce a výzkumník působí již více než 40 let. Od roku 2011 úzce spolupracuje s Donaldem Trumpem, kterému radil ve všech třech jeho prezidentských kampaních. Mezi jeho klienty patřili také významní američtí guvernéři, senátoři, britská Konzervativní strana nebo izraelský premiér Benjamin Netanjahu.

McLaughlin, který je mimo jiné členem Mensy a držitelem prestižních cen v oblasti PR a kampaní, postavil svou analýzu na dlouhodobém sledování maďarského trhu. Jeho spolupráce s maďarskými médii v průběhu jara 2026 měla za cíl pomoci veřejnosti pochopit složité procesy a dynamiku, která v zemi před těmito zásadními volbami zavládla.

před 4 hodinami

Zastrašování, výhrůžky, hromadný svoz voličů. U voleb v Maďarsku dochází k řadě incidentů

Související

Volby v Maďarsku

Zastrašování, výhrůžky, hromadný svoz voličů. U voleb v Maďarsku dochází k řadě incidentů

Nedělní parlamentní volby v Maďarsku provázejí od časných ranních hodin četná obvinění z porušování volebního zákona a pokusů o ovlivňování voličů. Jedním z nejvýraznějších incidentů je oznámení hnutí Naše vlast (Mi Hazánk), které podává stížnost pro podezření z trestného činu proti volebnímu systému. Strana tvrdí, že disponuje informacemi o organizovaném svážení voličů k urnám.
Volby v Maďarsku

Žádné mobily ani papír s tužkou, policie do 15 minut. Volby v Maďarsku provází přísná pravidla

Zajištění transparentnosti a bezpečnosti parlamentních voleb v Maďarsku doprovází řada přísných pravidel, která se týkají jak technického vybavení volebních komisařů, tak součinnosti s bezpečnostními složkami. Členové komisí pro sčítání hlasů čelí zásadnímu omezení: od 6. hodiny ranní až do oficiálního ukončení hlasování nesmí ve volební místnosti používat žádná zařízení schopná zaznamenávat nebo přenášet data.

Více souvisejících

Maďarsko volby v Maďarsku

Aktuálně se děje

Volby v Maďarsku

Maďarsko hlásí rekordně vysokou volební účast. Podle Trumpova experta nahrává Orbánovi

Maďarské parlamentní volby provází mimořádný zájem voličů. Podle aktuálních dat dosahuje účast rekordních hodnot, které výrazně překonávají čísla z předchozích let. Už dopolední údaje naznačily, že půjde o historický moment, neboť v 9 hodin ráno odvolilo 16,89 procenta voličů. To je o více než šest procentních bodů více než v roce 2022 a o tři procentní body více než v roce 2018.

před 4 hodinami

Volby v Maďarsku

Zastrašování, výhrůžky, hromadný svoz voličů. U voleb v Maďarsku dochází k řadě incidentů

Nedělní parlamentní volby v Maďarsku provázejí od časných ranních hodin četná obvinění z porušování volebního zákona a pokusů o ovlivňování voličů. Jedním z nejvýraznějších incidentů je oznámení hnutí Naše vlast (Mi Hazánk), které podává stížnost pro podezření z trestného činu proti volebnímu systému. Strana tvrdí, že disponuje informacemi o organizovaném svážení voličů k urnám.

před 5 hodinami

Volby v Maďarsku

Žádné mobily ani papír s tužkou, policie do 15 minut. Volby v Maďarsku provází přísná pravidla

Zajištění transparentnosti a bezpečnosti parlamentních voleb v Maďarsku doprovází řada přísných pravidel, která se týkají jak technického vybavení volebních komisařů, tak součinnosti s bezpečnostními složkami. Členové komisí pro sčítání hlasů čelí zásadnímu omezení: od 6. hodiny ranní až do oficiálního ukončení hlasování nesmí ve volební místnosti používat žádná zařízení schopná zaznamenávat nebo přenášet data.

Péter Magyar

Maďarsko hlásí rekordní volební účast. Odvoleno mají Orbán i Magyar

V Maďarsku právě probíhají klíčové parlamentní volby, na které upírá zrak celá Evropa. Důležitost tohoto hlasování podtrhuje i fakt, že na regulérnost a transparentnost celého procesu dohlíží rekordní počet mezinárodních pozorovatelů. Podle údajů Národní volební kanceláře (NVI) bylo registrováno zhruba devět set zahraničních expertů, což je srovnatelné s počtem z minulé volby před čtyřmi lety.

před 7 hodinami

Předvolební atmosféra v Maďarsku

Fidesz, nebo Tisza? Maďaři dnes rozhodnou o budoucnosti své země, pod Orbánem se láme větev

Parlamentní volby v Maďarsku, které jsou naplánovány na dnešní den, představují v pořadí desáté hlasování o složení zákonodárného sboru od pádu komunismu v roce 1990. Občané budou v tomto termínu rozhodovat o obsazení celkem 199 poslaneckých křesel. Současná politická garnitura v čele s premiérem Viktorem Orbánem, jehož strana Fidesz v koalici s KDNP dominuje maďarské scéně nepřetržitě od roku 2010, se pokusí obhájit svůj mandát v atmosféře výrazných společenských změn. Během uplynulého funkčního období došlo mimo jiné k obměně na postu hlavy státu, kdy po rezignaci Katalin Novákové v únoru 2024 nastoupil do úřadu Tamás Sulyok.

před 9 hodinami

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy