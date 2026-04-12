Maďarsko hlásí rekordně vysokou volební účast. Podle Trumpova experta nahrává Orbánovi

Maďarské parlamentní volby provází mimořádný zájem voličů. Podle aktuálních dat dosahuje účast rekordních hodnot, které výrazně překonávají čísla z předchozích let. Už dopolední údaje naznačily, že půjde o historický moment, neboť v 9 hodin ráno odvolilo 16,89 procenta voličů. To je o více než šest procentních bodů více než v roce 2022 a o tři procentní body více než v roce 2018.
K vysoké aktivitě u uren se vyjádřil John McLaughlin, vedoucí americké výzkumné společnosti McLaughlin & Associates. Tento zkušený stratég, který dlouhodobě spolupracuje s Donaldem Trumpem, se domnívá, že vysoká účast je v těsných politických soubojích obvyklým jevem. Podle jeho analýz, které pravidelně zveřejňoval portál Index, tato situace v konečném důsledku nahrává vládní straně Fidesz.
Poslední průzkum, který McLaughlinova firma provedla mezi tisícovkou politicky aktivních Maďarů, ukazuje na vedení vládního bloku. Mezi rozhodnutými voliči má Fidesz podporu 44 procent, zatímco opoziční strana Tisza zaostává se 40 procenty. Rozdíl mezi oběma hlavními rivaly se tedy pohybuje v rámci statistické chyby, což vysvětluje vysokou mobilizaci na obou stranách.
Detailnější pohled na data odhaluje, že u voličů, kteří deklarují naprostou jistotu, že k volbám dorazí, se náskok Fideszu zvyšuje na devět procentních bodů. V této skupině dosahuje vládní strana 40 procent, zatímco strana Tisza 31 procent. Podle McLaughlina právě tento trend potvrzuje, že masová účast u uren posiluje pozice premiéra Viktora Orbána.
Americký analytik sledoval nálady v maďarské společnosti po celou dobu kampaně. Den před volbami v rozhovoru pro projekt Patrióta zdůraznil, že klíčem k vítězství Fideszu je právě schopnost dostat své sympatizanty z domovů. Pokud kormidelníci vládní kampaně uspějí v mobilizaci i během samotného volebního dne, může to podle něj vyústit v opětovné potvrzení mandátu pro současného premiéra.
Zajímavým faktorem kampaně byla také návštěva amerického viceprezidenta J. D. Vance v Budapešti, která podle výzkumníků vyvolala u části voličů vlnu nadšení. McLaughlin podotkl, že v té době mělo 52 procent dotázaných negativní názor na předsedu strany Tisza, Pétera Magyara. Podle jeho názoru vládní straně pomohly i kauzy spojené s únikem energetických plánů opozice či incidenty na srbském úseku plynovodu TurkStream.
Předpověď Johna McLaughlina pro složení nového parlamentu počítá se třemi hlavními subjekty. Vedle vítězného Fideszu by v poslaneckých lavicích měli usednout zástupci strany Tisza a hnutí Naše vlast (Mi Hazánk). Analytik však zároveň dodal, že navzdory očekávanému vítězství pravděpodobně Fidesz tentokrát nedosáhne na ústavní dvoutřetinovou většinu.
John McLaughlin není v oboru nováčkem, jako strategický poradce a výzkumník působí již více než 40 let. Od roku 2011 úzce spolupracuje s Donaldem Trumpem, kterému radil ve všech třech jeho prezidentských kampaních. Mezi jeho klienty patřili také významní američtí guvernéři, senátoři, britská Konzervativní strana nebo izraelský premiér Benjamin Netanjahu.
McLaughlin, který je mimo jiné členem Mensy a držitelem prestižních cen v oblasti PR a kampaní, postavil svou analýzu na dlouhodobém sledování maďarského trhu. Jeho spolupráce s maďarskými médii v průběhu jara 2026 měla za cíl pomoci veřejnosti pochopit složité procesy a dynamiku, která v zemi před těmito zásadními volbami zavládla.
Zdroj: Libor Novák