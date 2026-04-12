Maďarsko hlásí rekordní volební účast. Odvoleno mají Orbán i Magyar

V Maďarsku právě probíhají klíčové parlamentní volby, na které upírá zrak celá Evropa. Důležitost tohoto hlasování podtrhuje i fakt, že na regulérnost a transparentnost celého procesu dohlíží rekordní počet mezinárodních pozorovatelů. Podle údajů Národní volební kanceláře (NVI) bylo registrováno zhruba devět set zahraničních expertů, což je srovnatelné s počtem z minulé volby před čtyřmi lety.
Největší zastoupení mezi pozorovateli má Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) a její Parlamentní shromáždění, které dohromady vyslaly přes 330 osob. Své zástupce mají na místě i další významné organizace, jako je Rada Evropy, dánská Silba nebo Liberty Coalition. Monitoring zajišťují také zaměstnanci různých ambasád a frakcí Evropského parlamentu, včetně politické skupiny Patriots.
Tito mezinárodní pozorovatelé disponují širokými pravomocemi, které jim umožňují být přímo u práce volebních orgánů a vznášet dotazy na jejich členy. Pokud narazí na nesrovnalosti, mají právo je okamžitě nahlásit. Zároveň jsou však vázáni přísnou nestranností – nesmí nijak zasahovat do průběhu hlasování ani ovlivňovat rozhodnutí úřadů či samotných voličů.
Průběh volebního dne podléhá přísným pravidlům, která mají zaručit klid na rozhodování. Až do 19:00, kdy se uzavře poslední volební místnost, platí přísný zákaz zveřejňování jakýchkoli předběžných výsledků. Voliči se u uren musí prokázat platným dokladem totožnosti, ať už jde o maďarský občanský průkaz, cestovní pas nebo řidičský průkaz. Samotné převzetí volebních lístků pak stvrzují svým podpisem.
Volební účast se od samého rána vyvíjí velmi dynamicky a naznačuje, že by letos mohlo dojít k překonání dosavadních rekordů. Už v 7:00 ráno odvolilo 3,46 % z více než osmi milionů oprávněných voličů. Pro srovnání, v roce 2022 to ve stejnou dobu bylo pouze 1,82 % a při rekordních volbách v roce 2018 jen 2,24 %. NVI pravidelně aktualizuje data o účasti v sedmi časových blocích během celého dne.
Svůj hlas již v dopoledních hodinách odevzdal současný premiér Viktor Orbán, který volil v budapešťském obvodu 04. Po odchodu z volební místnosti působil sebevědomě a novinářům sdělil, že kampaň pro něj byla skvělou zkušeností. „Jsem tu, abych vyhrál,“ prohlásil v angličtině a dodal, že hlas lidu je třeba respektovat a on je vděčný za každého občana, který k urnám dorazí.
Ve stejném volebním obvodu jako premiér hlasoval také jeho hlavní rival Péter Magyar, předseda strany Tisza. Ten na krátké tiskové konferenci označil tyto volby za sorsdöntő, tedy osudové. Magyar vyzval občany, aby nepodcenili sílu svého hlasu, protože věří, že v některých obvodech bude o vítězi rozhodovat jen několik málo hlasů. Podle něj vysoká ranní účast hraje v prospěch změny a očekává historický výsledek.
Lídr opozice Magyar zároveň upozornil na možné pokusy o manipulaci a informoval o spuštění speciálního webu, kde mohou lidé hlásit podezření na volební podvody. Do ranních hodin jeho tým zaznamenal již desítky podnětů. Magyar vyjádřil naději, že pokud volby proběhnou zákonným způsobem, jeho strana zvítězí. Zdůraznil také, že v případě úspěchu je pro něj prioritou upevnění místa Maďarska v EU a NATO a obnova vztahů v rámci V4.
Sčítání hlasů začne okamžitě po 19. hodině a první výsledky budou naskakovat v desetiminutových intervalech. Zatímco většina hlasů bude známa ještě během noci, na konečné potvrzení si Maďarsko bude muset počkat. Hlasy odevzdané na zahraničních zastupitelských úřadech nebo poštou ze vzdálenějších míst budou totiž sčítány určenými výbory až v závěru nadcházejícího týdne.
Dnešní den je pro Maďarsko vyvrcholením intenzivní kampaně, která hluboce rozdělila tamní společnost. Přítomnost stovek pozorovatelů a obrovský zájem voličů ukazují, že o budoucím směřování země se rozhoduje v atmosféře, která nemá v posledních dekádách obdoby. Výsledky hlasování určí nejen nové složení parlamentu, ale i roli Maďarska na mezinárodní scéně pro další čtyři roky.
Zdroj: Jan Hrabě