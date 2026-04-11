Maďarsko na prahu historického přelomu. Do voleb zbývá jediný den

Libor Novák

11. dubna 2026 9:36

Předvolební atmosféra v Maďarsku Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Maďarsko se nachází na prahu historického přelomu. Před rozhodujícími volbami, které mohou ukončit šestnáctiletou nepřetržitou vládu Viktora Orbána a jeho strany Fidesz, vrcholí kampaň v extrémně napjaté atmosféře. Hlavní vyzyvatel Péter Magyar, bývalý insider vládního tábora, který se proti systému vzbouřil, cítí šanci na vítězství a v průzkumech si udržuje průměrný náskok deseti procentních bodů.

Magyarův vzestup je poháněn především nespokojeností napříč společností. Zatímco Orbán sází na tradiční témata, jako je hrozba zatažení Maďarska do války na Ukrajině nebo kritika Evropské unie, Magyarovi se podařilo zmobilizovat davy po celé zemi. Během své intenzivní kampaně navštívil desítky měst a vesnic, kde mluví o nutnosti „změny režimu“ a boji proti korupci, která podle něj prorostla do všech pater státní správy.

Viktor Orbán se snaží kontrovat varováním, že země může ztratit vše, co za poslední roky vybudovala. Jeho kampaň podpořily i významné hlasy z USA – viceprezident JD Vance navštívil Maďarsko osobně a Donald Trump přislíbil ekonomickou posílení země v případě Orbánova vítězství. Přesto se zdá, že Orbánova rétorika ztrácí u voličů energii, zejména u mladé generace. Průzkumy ukazují, že mezi lidmi do 29 let má Fidesz podporu menší než deset procent.

Symbolem odporu proti současné vládě se stal páteční koncert v Budapešti, kde se na Hrdinském náměstí sešly desítky tisíc lidí. Pro mnohé prvovoliče, kteří za celý svůj život nepoznali jinou vládu než tu Orbánovu, představuje hnutí Tisza vedené Magyarem jedinou naději na budoucnost v zemi, kterou dosud opouštělo mnoho mladých lidí za lepším životem v zahraničí.

Klíčovým tématem voleb zůstává vztah k Rusku a Ukrajině. Orbánovi kritici, včetně jednoho z nejbohatších Maďarů Györgyho Wáberera, obviňují premiéra z šíření strachu a přílišné blízkosti ke Kremlu. Naopak vládní kampaň zaplavila zemi plakáty, které Magyara vykreslují jako nebezpečného spojence Volodymyra Zelenského. Na Magyarových shromážděních však stále častěji zní heslo „Rusové, jděte domů“, což odkazuje na historickou paměť roku 1956.

I přes Magyarův náskok v průzkumech není výsledek jistý. Část voličů zůstává věrná Orbánovi díky stabilitě, kterou jim přinesl, jako jsou levné energie nebo investice do místní infrastruktury. Magyar navíc varuje, že pro skutečnou demontáž systému Fidesz v soudnictví a médiích by potřeboval dvoutřetinovou většinu, což je cíl, ke kterému se nyní snaží své příznivce v posledních metrech kampaně dotlačit.

Rozhodující bitva se odehraje i v tradičních baštách Fideszu, jako je historické město Székesfehérvár. Ztráta takových míst by pro Orbána znamenala naprosté ponížení. Maďarsko tak v sobotu stojí před volbou, která určí, zda zůstane pevně v rukou Viktora Orbána, nebo se vydá novým směrem pod vedením muže, který slibuje návrat k evropským hodnotám a konec éry jednoho muže.

Evropská letiště čelí vážné hrozbě. Nedostatek paliva může v Evropské unii uzemnit letadla

J. D. Vance a Viktor Orbán

Vance v Budapešti po boku Orbána popřel, že se Spojené státy míchají do maďarských voleb

Americký viceprezident JD Vance během své návštěvy Budapešti rezolutně odmítl obvinění, že se Spojené státy vměšují do maďarských parlamentních voleb. Podle něj jsou taková tvrzení „temně ironická“, přičemž sám obvinil Evropskou unii, že právě ona stojí za jedním z nejhorších příkladů cizího zasahování do vnitřních záležitostí země. Vance vystoupil v institucích napojených na premiéra Viktora Orbána pouhé čtyři dny předtím, než Maďaři zamíří k volebním urnám.

Mise Artemis II byla návratem astronautů úspěšně završena

Historický milník: Mise Artemis II úspěšně dokončena, astronauti se v pořádku vrátili na Zemi

Čtyři astronauti mise Artemis II se v pátek večer úspěšně vrátili na Zemi, když jejich vesmírná kapsle Orion dosedla do hladiny Tichého oceánu u pobřeží San Diega. Posádka ve složení Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch a Jeremy Hansen je v dobrém zdravotním stavu. Tímto historickým okamžikem skončila desetidenní výprava, která lidstvo po více než půl století opět přiblížila k Měsíci.

StarDance představila letošní porotu. Prohlédněte si galerii

Návrat Chlopčíka a jedna novicka. StarDance odhalila složení poroty

Hvězdné účastníky letošní řady StarDance už známe, ale představování důležitých lidí pokračuje. Česká televize konkrétně odhalila nové složení poroty. Televizní diváci očekávali, že bude tříčlenná. Nakonec je to ale jinak. Mezi porotci se objeví jeden nováček. 

Letadla, ilustrační foto

Evropská letiště čelí vážné hrozbě. Nedostatek paliva může v Evropské unii uzemnit letadla

Evropská letiště čelí hrozbě, která by mohla ochromit nadcházející letní prázdninovou sezónu. Pokud se v příštích třech týdnech nepodaří obnovit stabilní dodávky ropy přes Hormuzský průliv, hrozí podle odborníků systémový nedostatek leteckého paliva v celé Evropské unii. Varování přichází v době, kdy jsou globální energetické trhy otřeseny válečným konfliktem mezi USA, Izraelem a Íránem.

Oto Klempíř (ministr kultury)

Klempíř sloučení České televize a Českého rozhlasu nechystá

Budoucnost financování českých veřejnoprávních médií je v těchto dnech hlavním tématem jednání v Nostickém paláci. Ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé) se v pátek sešel s generálním ředitelem České televize Hynkem Chudárkem a následně i s šéfem Českého rozhlasu Reném Zavoralem. Předmětem diskusí byl vládní záměr zrušit koncesionářské poplatky a převést financování obou institucí přímo pod státní rozpočet.

J. D. Vance, MSC 2025 | 14. – 16.02.2025

Vance před zahájením jednání varuje Teherán: Pokud se pokusíte o manipulaci, nebudeme vstřícní

Spojené státy jsou připraveny nabídnout Íránu „otevřenou náruč“, pokud bude při nadcházejících diplomatických jednáních postupovat v dobré víře. Před svým odletem do Pákistánu to prohlásil americký viceprezident JD Vance. Zároveň však Teherán varoval, že pokud se pokusí s Washingtonem manipulovat, Spojené státy na takové jednání nebudou reagovat vstřícně. Vance zdůraznil, že od prezidenta Donalda Trumpa obdržel jasné pokyny pro diskusi, která má za cíl ukončit aktuální konflikt.

Ilustrační foto

Ministerstvo zveřejnilo maximální ceny pohonných hmot na víkend

Ministerstvo financí přistoupilo k další aktualizaci cenových stropů pro pohonné hmoty, které budou platit na celém území České republiky od soboty 11. dubna až do pondělní půlnoci. Toto opatření vychází z vládního rozhodnutí, jehož hlavním cílem je ochránit řidiče před extrémními cenovými výkyvy na trhu. Stát se tímto krokem snaží tlumit dopady celosvětového růstu cen ropy a zajistit stabilitu u tuzemských čerpacích stanic.

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Proč se USA v Íránu nedaří? Bývalý diplomat popsal, kde Trump udělal chybu

Donald Trump nyní sklízí „hořké plody“ svého mylného přesvědčení, že svržení íránského režimu bude stejně snadné jako blesková operace ve Venezuele. Podle Johna Feeleyho, uznávaného bývalého diplomata a někdejšího velvyslance v Panamě, se americký prezident nechal ukolébat lednovým úspěchem, kdy speciální jednotky zajaly Nicoláse Madura. Tento triumf ho vedl k osudnému rozhodnutí zaútočit v únoru na Írán, což uvrhlo Blízký východ do chaosu a zasadilo těžkou ránu globální ekonomice.

Péter Magyar

Jako dítě Orbána miloval, teď se ho chystá sesadit. Kdo je Péter Magyar?

Péter Magyar, pětačtyřicetiletý muž, který v čele své strany Tisza (Respekt a svoboda) aktuálně vede předvolební průzkumy v Maďarsku, urazil neuvěřitelnou cestu. Jako dítě měl nad postelí plakát Viktora Orbána v době, kdy byl nynější premiér symbolem demokratizačních změn po pádu komunismu. Dnes je to právě Magyar, kdo se stal hlavní silou hnutí usilujícího o Orbánovo svržení a ukončení jeho šestnáctileté éry.

Vladimir Putin

Putin a Zelenskyj se dohodli na dočasném příměří v období Velikonoc

Ruský prezident Vladimir Putin a jeho ukrajinský protějšek Volodymyr Zelenskyj se dohodli na dočasném klidu zbraní u příležitosti pravoslavných Velikonoc. Příměří v délce 32 hodin vstoupí v platnost v sobotu 11. dubna v 16:00 a potrvá do půlnoci z neděle na pondělí. Kreml ve svém prohlášení uvedl, že očekává od ukrajinské strany následování tohoto příkladu, zatímco Zelenskyj potvrdil připravenost Kyjeva k recipročním krokům, které sám dříve navrhoval.

Írán, ilustrační foto

Írán zveřejnil seznam požadavků, které jsou pro Trumpa nepřijatelné. USA přišly s vlastním plánem

V pákistánském Islámábádu se tento víkend odehrají klíčová jednání mezi Spojenými státy a Íránem, která mohou rozhodnout o osudu milionů lidí na Blízkém východě i o stabilitě světové ekonomiky. Město se na příjezd delegací připravilo vyhlášením náhlého dvoudenního státního svátku, čímž vyklidilo ulice a umožnilo zavedení nejpřísnějších bezpečnostních opatření. Jde o první vzájemné rozhovory obou stran od začátku války.

Na Špicberkách zemřel polárník Jakeš. Tělo se našlo v ledovcové trhlině

Ve věku 75 let zemřel známý polárník Miroslav Jakeš. Tělo dobrodruha se našlo v ledovcové trhlině na Špicberkách, oznámil to úřad zdejšího guvernéra. Jakeš se proslavil například tím, že v roce 1993 jako první český občan dosáhl na lyžích severního pólu. 

