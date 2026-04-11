Maďarsko na prahu historického přelomu. Do voleb zbývá jediný den

Maďarsko se nachází na prahu historického přelomu. Před rozhodujícími volbami, které mohou ukončit šestnáctiletou nepřetržitou vládu Viktora Orbána a jeho strany Fidesz, vrcholí kampaň v extrémně napjaté atmosféře. Hlavní vyzyvatel Péter Magyar, bývalý insider vládního tábora, který se proti systému vzbouřil, cítí šanci na vítězství a v průzkumech si udržuje průměrný náskok deseti procentních bodů.
Magyarův vzestup je poháněn především nespokojeností napříč společností. Zatímco Orbán sází na tradiční témata, jako je hrozba zatažení Maďarska do války na Ukrajině nebo kritika Evropské unie, Magyarovi se podařilo zmobilizovat davy po celé zemi. Během své intenzivní kampaně navštívil desítky měst a vesnic, kde mluví o nutnosti „změny režimu“ a boji proti korupci, která podle něj prorostla do všech pater státní správy.
Viktor Orbán se snaží kontrovat varováním, že země může ztratit vše, co za poslední roky vybudovala. Jeho kampaň podpořily i významné hlasy z USA – viceprezident JD Vance navštívil Maďarsko osobně a Donald Trump přislíbil ekonomickou posílení země v případě Orbánova vítězství. Přesto se zdá, že Orbánova rétorika ztrácí u voličů energii, zejména u mladé generace. Průzkumy ukazují, že mezi lidmi do 29 let má Fidesz podporu menší než deset procent.
Symbolem odporu proti současné vládě se stal páteční koncert v Budapešti, kde se na Hrdinském náměstí sešly desítky tisíc lidí. Pro mnohé prvovoliče, kteří za celý svůj život nepoznali jinou vládu než tu Orbánovu, představuje hnutí Tisza vedené Magyarem jedinou naději na budoucnost v zemi, kterou dosud opouštělo mnoho mladých lidí za lepším životem v zahraničí.
Klíčovým tématem voleb zůstává vztah k Rusku a Ukrajině. Orbánovi kritici, včetně jednoho z nejbohatších Maďarů Györgyho Wáberera, obviňují premiéra z šíření strachu a přílišné blízkosti ke Kremlu. Naopak vládní kampaň zaplavila zemi plakáty, které Magyara vykreslují jako nebezpečného spojence Volodymyra Zelenského. Na Magyarových shromážděních však stále častěji zní heslo „Rusové, jděte domů“, což odkazuje na historickou paměť roku 1956.
I přes Magyarův náskok v průzkumech není výsledek jistý. Část voličů zůstává věrná Orbánovi díky stabilitě, kterou jim přinesl, jako jsou levné energie nebo investice do místní infrastruktury. Magyar navíc varuje, že pro skutečnou demontáž systému Fidesz v soudnictví a médiích by potřeboval dvoutřetinovou většinu, což je cíl, ke kterému se nyní snaží své příznivce v posledních metrech kampaně dotlačit.
Rozhodující bitva se odehraje i v tradičních baštách Fideszu, jako je historické město Székesfehérvár. Ztráta takových míst by pro Orbána znamenala naprosté ponížení. Maďarsko tak v sobotu stojí před volbou, která určí, zda zůstane pevně v rukou Viktora Orbána, nebo se vydá novým směrem pod vedením muže, který slibuje návrat k evropským hodnotám a konec éry jednoho muže.
Ve věku 75 let zemřel známý polárník Miroslav Jakeš. Tělo dobrodruha se našlo v ledovcové trhlině na Špicberkách, oznámil to úřad zdejšího guvernéra. Jakeš se proslavil například tím, že v roce 1993 jako první český občan dosáhl na lyžích severního pólu.
