Maďarsko po Orbánovi: Péter Magyar slibuje návrat k evropským hodnotám

Péter Magyar, lídr vítězné strany Tisza, se bezprostředně po historickém volebním úspěchu obrátil na své příznivce s jasným poselstvím. Přestože oslavy trvaly dlouho do noci, hned v pondělí ráno poděkoval voličům doma i v zahraničí. Prohlásil, že je pro něj obrovskou ctí získat mandát k vytvoření vlády, která bude v příštích čtyřech letech usilovat o svobodné, evropské, funkční a soucitné Maďarsko. Zdůraznil, že jeho kabinet bude vládou všech Maďarů bez rozdílu.
Vítězství strany Tisza je o to pozoruhodnější, že Magyar musel čelit maďarskému „státu jedné strany“. Tento systém byl po léta udržován obrovskými institucionálními, finančními a propagandistickými zdroji, které doprovázely nevybíravé očerňující kampaně. Magyarovi se však podařilo prolomit patovou situaci, v níž se voliči cítili uvězněni mezi autoritářskou vládou a roztříštěnou opozicí, k čemuž přispělo i zhoršující se hospodářství a proruský kurz předchozího kabinetu.
Podle aktuálních odhadů po sečtení téměř 99 % hlasů získá strana Tisza v novém parlamentu 138 křesel, zatímco Orbánův Fidesz jich obsadí pouze 55. Krajně pravicové hnutí Naše vlast (Mi Hazánk) získalo šest mandátů. Tato čísla znamenají, že Magyar bude disponovat ústavní dvoutřetinovou většinou, která čítá minimálně 133 hlasů. To mu dává do rukou mocný nástroj, který k upevnění své moci léta využíval právě Viktor Orbán.
Díky této supervětšině se Magyarovi otevírá cesta nejen ke změně vlády, ale k celkové změně režimu. Politologové upozorňují, že s takto silným mandátem je skutečně možné demontovat „orbánismus“ – tedy systém, který pronikl do státní správy, médií i ekonomiky. Právě ústavní většina umožní straně Tisza právně i politicky řešit ovládnutí státu, které Fidesz budoval posledních šestnáct let.
Úkol, který před novým lídrem stojí, je však podle expertů mimořádně skličující. Odstranění Viktora Orbána z úřadu je pouze prvním krokem. Rozložit celý systém provázaných zájmů a vlivů bude mnohem složitější, protože Orbánovi věrní zůstávají na mnoha vlivných neformálních pozicích. Magyar navíc nepřebírá „normální“ stát, ale zemi pod silným ekonomickým tlakem a s obrovským očekáváním veřejnosti.
Magyar ve svém vítězném projevu slíbil obnovu právního státu a narovnání vztahů s Evropskou unií a NATO. Tyto ambiciózní cíle však bude extrémně obtížné naplnit v prostředí, kde je politická kultura hluboce poznamenána předchozí érou. Nejtěžší otázkou tak zůstává, zda lze politické, právní a morální trosky, které po sobě Orbánův režim zanechal, skutečně a trvale opravit.
Zdá se, že strategie Orbánova režimu, která obětovala veškeré zdroje pouze na vlastní zachování, nakonec nevedla k trvalosti, ale k totálnímu vyčerpání společnosti. Systém se stal příliš rigidním, až se nakonec pod tlakem okolností a hněvu voličů zlomil. Maďarsko tak překročilo rozhodující práh a nyní se pod vedením strany Tisza pokouší o restart své demokratické cesty.
Během pondělí se očekává další Magyarovo vystoupení na tiskové konferenci, kde by měl představit detailnější plány své nové administrativy. Veřejnost i mezinárodní společenství budou bedlivě sledovat první kroky vlády, která má šanci ukončit dlouholeté spory Maďarska s jeho evropskými partnery. Souběžně by měly své první závěry představit také týmy mezinárodních pozorovatelů, kteří na průběh voleb dohlíželi.
Zatímco Evropa Magyarovo vítězství vnímá jako naději na posílení jednoty, z amerického Bílého domu zatím nepřicházejí žádné reakce. Je to poněkud neobvyklé vzhledem k tomu, jak aktivně se Donald Trump a JD Vance k maďarským volbám před jejich konáním vyjadřovali. Jejich nynější mlčení ostře kontrastuje s dřívější hlasitou podporou poraženého Viktora Orbána.
Neliberální demokracie, nebo národní konzervatismus? Skončila Orbánova éra, kterou nikdo nedokázal pojmenovat
Magyar nesmí zklamat, konstatoval Babiš v gratulaci vítězi voleb
Aktuálně se děje
před 26 minutami
Maďarsko po Orbánovi: Péter Magyar slibuje návrat k evropským hodnotám
před 1 hodinou
Cena ropy po Trumpově oznámení opět poskočila. Znovu překonala hranici 100 dolarů za barel
před 1 hodinou
Neliberální demokracie, nebo národní konzervatismus? Skončila Orbánova éra, kterou nikdo nedokázal pojmenovat
před 2 hodinami
Volby v Maďarsku rezonují světem. Podle Kremlu urychlí rozpad EU, v USA se mluví o prohře Trumpa
před 3 hodinami
Co má za lubem? Experti vysvětlili, proč Trump nařídil blokaci Hormuzského průlivu
před 3 hodinami
Magyar nesmí zklamat, konstatoval Babiš v gratulaci vítězi voleb
před 11 hodinami
Zelenskyj pogratuloval Magyarovi k vítězství. Chce posilovat a rozvíjet spolupráci s Maďarskem
Aktualizováno před 11 hodinami
Opoziční strana Tisza Pétera Magyara vyhrála volby v Maďarsku. Orbán přiznal porážku
včera
Nepomohlo překreslování volebních obvodů, ovládnutí médií ani Trumpova podpora. Proč Orbán prohrál?
včera
První povolební projev Magyara: Dnešek by se měl zlatým písmem zapsat do historie maďarské svobody
včera
Demokratická opozice se z pádu Orbána raduje. Česko ztratilo spojence, truchlí Macinka a ANO
včera
„Maďarské srdce dnes bije pro Evropu silněji.“ Evropa slaví konec Orbána
včera
Noc, na kterou Maďarsko nezapomene. Lidé v ulicích Budapešti oslavují pád Orbána
včera
Index: Voliči v Praze stáli hodinové fronty. Příznivci Orbána byli v menšině
včera
Z obdivovatele Orbána politickým dravcem. Kdo je pravděpodobný budoucí premiér Maďarska Péter Magyar?
včera
Sečtena čtvrtina hlasů. Volby v Maďarsku vyhrává opozice
Aktualizováno včera
Volby v Maďarsku skončily. První průzkumy ukazují na drtivé vítězství strany Tisza
včera
Jak funguje volební systém v Maďarsku? Patří k nejsložitějším na světě
včera
Volby v Maďarsku míří do finále. Účast zřejmě bude rekordní
včera
Trump nařídil americkému námořnictvu blokádu Hormuzského průlivu
Americký prezident Donald Trump oznámil radikální změnu vojenské strategie v oblasti Blízkého východu. Ve svém prohlášení uvedl, že nařídil námořnictvu Spojených států zahájit blokádu všech lodí, které se pokoušejí vplout do Hormuzského průlivu nebo jej opustit. Tento krok přichází v době extrémního napětí, kdy se tato klíčová námořní cesta stala středobodem globálního konfliktu.
