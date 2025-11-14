Maduro se svého postu nevzdá. Američanům poslal jasný vzkaz

Venezuelský prezident Nicolás Maduro exkluzivně pro CNN v Caracasu během čtvrtečního shromáždění vyzval obyvatele Spojených států, aby se spojili s Venezuelou pro mír v Amerikách. Jeho prohlášení přichází v době zvýšeného napětí se Spojenými státy, které do Karibiku vyslaly válečné lodě, oficiálně zaměřené na plavidla údajně zapojená do obchodu s drogami z Venezuely. Caracas však tvrdí, že skutečným cílem Washingtonu je vynucená změna režimu.
Maduro vzkázal Spojeným státům, aby se vyhnuly dalšímu prodlouženému konfliktu, a vzkázal Američanům ve španělštině, že by se měli sjednotit pro mír Amerik. Zvolal, že už nechce žádné nekonečné, ani nespravedlivé války, a zmínil příklady Libye nebo Afghánistánu.
Na dotaz, zda má vzkaz pro amerického prezidenta Donalda Trumpa, odpověděl Maduro anglicky: "Yes peace, yes peace." Přímo neodpověděl, zda má obavy z možné agrese ze strany USA, ale uvedl, že se soustředí na mírové vládnutí své země.
Venezuelský prezident se zúčastnil masového shromáždění venezuelské mládeže, kterou následně vyzval k odporu proti hrozbě invaze ze strany USA. Spojené státy během posledních tří měsíců shromáždily v Karibiku zhruba 15 000 vojáků a více než tucet válečných lodí, včetně letadlové lodi označované za „nejsmrtelnější bojovou platformu“ amerického námořnictva.
Toto největší vojenské posílení USA v regionu od invaze do Panamy v roce 1989 vyvolalo spekulace, že se Spojené státy mohou připravovat na větší konflikt. USA tvrdí, že provedly nejméně 20 úderů proti údajným plavidlům pašujícím drogy v Karibiku a Tichomoří, přičemž zemřelo 80 lidí.
CNN informovala, že Trumpova administrativa zvažuje plány na cílení na kokainové objekty a trasy obchodu s drogami uvnitř jihoamerického státu. Administrativa však Kongresu v poslední době sdělila, že USA nemají právní ospravedlnění pro podporu úderů ve Venezuele.
Venezuela reagovala na americkou přítomnost spuštěním masivní mobilizace vojenského personálu a civilních milicí. Jednotky provádějí cvičení po celé zemi a připravují se na jakoukoli potenciální hrozbu ze strany USA. Zdá se, že země také instalovala velké překážky na klíčovou dálnici Caracas-La Guaira, která je hlavní trasou do města z pobřeží.
Jedná se o protitankové překážky typu "ježek", které se tam poprvé objevily před více než měsícem. Konvenční armáda Venezuely, Bolívarovské národní ozbrojené síly, má asi 123 000 členů. Maduro navíc tvrdí, že jeho dobrovolnické milice nyní čítají více než 8 milionů záložníků, ačkoli experti zpochybňují toto číslo i kvalitu výcviku těchto jednotek.
Rodiny po celé Ukrajině se chystají na ještě těžší časy, na dlouhou a chladnou zimu, během které se ruský prezident Vladimir Putin pokusí dokončit svou invazi útoky na ukrajinské dodávky a sítě elektřiny. Již minulý víkend zanechal masivní útok drony a raketami velkou část země dočasně bez proudu. Ukrajinci teď snášejí pravidelné výpadky elektřiny, které trvají až šestnáct hodin denně. V zimě mohou teploty na Ukrajině klesnout až na –20 °C.
Zdroj: Libor Novák