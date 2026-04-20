Magyar dal prezidentovi Maďarska a předsedovi Ústavního soudu lhůtu na rezignaci

Libor Novák

20. dubna 2026 17:02

Péter Magyar
Péter Magyar, předseda strany Tisza, po zasedání své parlamentní frakce oficiálně oznámil jména budoucích členů své vlády. Celkem představil sedm kandidátů na ministerské posty, přičemž celkový počet ministerstev v budoucí vládní struktuře by měl dosáhnout šestnácti. Tento krok vnímá jako nezbytný základ pro zahájení práce nového kabinetu, který má vzejít z výsledků voleb.

Na tiskové konferenci, kde vystoupil společně s budoucí předsedkyní parlamentu Ágnes Forsthoffer, budoucí vedoucí frakce Andreou Bujdosó a šéfem kampaně Péterem Tóthem, zdůraznil, že volba proběhla jednomyslně. Podle Magyara čeká obě jmenované ženy náročná práce, přičemž Tóth byl slyšen ohledně zkušeností z uplynulé volební kampaně. Strana se podle něj hlásí k odlišnému stylu vládnutí a parlamentní kultury, než na jaký byli občané dosud zvyklí.

Do čela klíčových resortů byli nominováni Anita Orbán na post ministryně zahraničí a András Kármán jako ministr financí. Resort hospodářství a energetiky má vést István Kapitán, zatímco zdravotnictví převezme Zsolt Hegedűs. Problematiku životního prostředí dostane na starosti László Gajdos, zemědělství a potravinářství Szabolcs Bóna a resort obrany povede Romulusz Ruszin-Szendi.

Magyar zdůraznil, že cílem je vytvořit odbornou vládu složenou z profesionálů, nikoliv z politických nominantů. Kromě již oznámených resortů počítá vládní struktura s ministerstvy vnitra, spravedlnosti, dopravy a investic, školství, sociálních věcí, předsednictvem vlády, rozvojem venkova a resortem pro digitální a technologické záležitosti. Samostatnou agendu bude mít i ministerstvo kultury, které zahrne vědu, sport, církve a mediální regulaci.

Předseda strany Tisza otevřeně hovořil o tom, že nese plnou odpovědnost za politický i odborný výkon budoucí vlády. Odmítl spekulace o konkrétních jménech na některých postech, jako byla například otázka budoucí ministryně školství, a zdůraznil, že jeho dveře jsou otevřené pro odborné návrhy od profesních organizací. Zároveň připomněl, že strana hodlá vyšetřit všechny zločiny spáchané v rámci státní péče o děti v posledních dvaceti letech.

Závažným tématem zůstává volební integrita. Magyar oznámil, že strana nepodnikla právní kroky v případech údajných podvodů ve volebních obvodech Sárvár a Karcag, aby zbytečně neoddalovala ustanovení nové vlády, což by nebylo v zájmu země. Přesto zdůraznil, že Pétera Ágha, kandidáta Fideszu, za poslance nepovažují a budou s ním jednat tak, jako by v parlamentu nebyl.

Součástí plánu nové vlády je i rázný postoj vůči současnému vedení státu. Magyar dal prezidentovi republiky, předsedovi Ústavního soudu a předsedovi Kúrie lhůtu do 31. května na rezignaci. V případě, že tak neučiní, hodlá strana využít veškeré právní možnosti a mandát, který od voličů obdržela, k jejich odstranění z funkcí.

K otázce takzvaného nouzového stavu kvůli válce, který má dopad na desítky právních norem, předseda strany uvedl, že očekává od odcházející vlády jeho prodloužení právě do konce května. Důvodem je nutnost zajistit plynulý legislativní přechod, neboť rušení či úprava přibližně 160 norem vyžaduje čas. Magyar však zdůraznil, že strana dlouhodobě s udržováním takového stavu nesouhlasí.

V oblasti hospodaření vlády plánuje strana snížit plat premiéra na dva a půl milionu forintů a přezkoumat nezbytnost dalších výdajů a příspěvků pro poslance, které považuje za nadbytečné. Přezkoumání se nevyhne ani utajovaným vládním rozhodnutím, smlouvám a financování projektu Paks 2. Cílem je zajistit maximální transparentnost veřejných financí.

Zahraniční politika bude jedním z pilířů nové správy. Magyar se vyjádřil k energetické bezpečnosti a vyzval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského k otevření ropovodu Družba, pokud je technicky v provozu, a zároveň očekává od Ruska plnění nasmlouvaných dodávek. Zdůraznil, že nová vláda bude dbát na suverénní zastupování zájmů Maďarska na mezinárodním poli.

Velkou pozornost věnuje strana také mediálnímu prostoru. Magyar kritizoval současné poměry ve veřejnoprávních médiích a zdůraznil potřebu obnovy mediální plurality a právního státu. Plánují také prověřit strukturu a fungování nadace KESMA, aby zajistili, že v mediálním prostoru nedochází k narušení tržního prostředí nebo k poskytování nepovolené státní podpory.

V rámci vládního angažmá bude mít svou roli i Márk Radnai, ačkoliv jeho pozice nebude na ministerské úrovni. Jeho úkolem bude pomoci nastavit komunikaci tak, aby byla reprezentována široká škála názorů veřejnosti, a přispět k budování nové politické kultury. Strana chce rovněž posílit hlas venkovské veřejnosti, a to buď paralelně s veřejnoprávními médii, nebo skrze jejich reformu.

Budoucí předsedkyně parlamentu Ágnes Forsthoffer vyjádřila odhodlání vytvořit v zákonodárném sboru důstojnou atmosféru, kde nebude potřeba uchylovat se k represivním opatřením či trestům, které byly běžné v minulosti. Věří, že nový styl politiky, založený na vzájemném respektu a odbornosti, bude mít pozitivní dopad na celou společnost a náladu v zemi.

Závěrem se k situaci vyjádřila i budoucí šéfka frakce Andrea Bujdosó. Ta zdůraznila, že být součástí takto početné frakce s různorodým zázemím je velkou výzvou. Vyjádřila přesvědčení, že i přes očekávané diskuse dokážou najít shodu, která bude v souladu s programem strany, a že zastoupení žen v parlamentu přinese nové pohledy, které byly dosud v maďarské politice postrádány.

Slováci v referendu rozhodnou o Ficově rentě. Volební období se řešit nebude

Delegace EU dorazila do Budapešti. Začalo jednání o restartu napjatých vztahů

Delegace Evropské unie dorazila do Budapešti k zásadním jednáním, která mají za cíl restartovat napjaté vztahy mezi Bruselem a Maďarskem. Rozhovory probíhají v době, kdy dosluhující premiér Viktor Orbán poprvé od své volební porážky veřejně uznal, že jedna politická éra skončila. Přestože Orbán přijal plnou odpovědnost za výsledek své strany Fidesz, naznačil, že o jeho dalším setrvání v čele hnutí rozhodne až červnový sjezd.

Slovenský prezident Peter Pellegrini oficiálně vyhlásil konání celostátního referenda na 4. července. Občané se v něm budou vyjadřovat ke dvěma otázkám, které se týkají zrušení doživotní renty pro ústavní činitele a obnovy Úřadu speciální prokuratury spolu s Národní kriminální agenturou. Iniciátorem petiční akce, která předcházela vyhlášení tohoto hlasování, byla mimoparlamentní strana Demokrati.

Ministr zahraničních věcí a místopředseda vlády Petr Macinka si nechal předvolat ruského velvyslance Alexandra Zmejevského. Důvodem tohoto diplomatického kroku byly nedávné výroky ruského ministerstva obrany a následný komentář místopředsedy Rady bezpečnosti Dmitrije Medveděva. Ti totiž označili vybrané české společnosti za možné terče ruských útoků.

Ministerstvo financí zveřejnilo nové cenové stropy pro pohonné hmoty platné od úterý. Maximální cena benzinu byla stanovena na 40,64 koruny za litr, zatímco nafta nesmí překročit 40,86 koruny za litr. Oproti předchozímu období, kdy stropy činily 41,33 koruny u benzinu a 43,13 koruny u nafty, jde o snížení. U benzinu je pokles mírný, zatímco u nafty došlo k výraznějšímu zlevnění o 2,27 koruny za litr.

Nově zvolený maďarský premiér Péter Magyar plánuje navázat úzkou spolupráci s polským předsedou vlády Donaldem Tuskem. Cílem tohoto partnerství je využít polských zkušeností s obnovou vztahů s Evropskou unií po letech vlády, která byla označována za neliberální. Oba politici, kteří se řadí ke středopravicovému a proevropskému proudu, stojí před podobným úkolem, jímž je náprava právního státu a fungování státních institucí po období demokratického úpadku a četných konfliktů s Bruselem.

Vojenský režim v Myanmaru rozšiřuje plošný zákaz distribuce menstruačních potřeb. Podle místních aktivistů armáda tvrdí, že odpůrci režimu využívají tyto produkty pro účely první pomoci nebo jako výstelku do obuvi, aby absorbovaly pot a krev. Země se nachází v občanské válce od roku 2021, kdy armáda svrhla demokratickou vládu a zahájila násilné represe vůči disidentům.

Plejtvák dlouhoploutvý, kterému veřejnost začala přezdívat Timmy, je opět volný. Poté, co před několika týdny opětovně uvízl, se v pondělí ráno podařilo tomuto mořskému savci znovu vyrazit na cestu. Jeho osud poutá v Německu značnou pozornost, přičemž některé televizní stanice dokonce zřídily nepřetržité videopřenosy, aby sledovaly jeho strastiplnou cestu zálivem Wismar v Baltském moři, kde se zvíře poprvé objevilo koncem března.

Evropská komise usiluje o to, aby do roku 2030 disponovali všichni občané a rezidenti členských států Evropské unie digitální identitou známou jako EUDI wallet. Tento nástroj má sloužit jako bezpečný digitální prostředek pro prokazování totožnosti při cestování, práci, využívání veřejných služeb, provádění plateb či podepisování dokumentů napříč celou unií.

Teherán v současnosti neplánuje účast na nových jednáních se Spojenými státy. Íránská státní média o tomto rozhodnutí informovala v neděli večer. K odmítnutí dialogu došlo krátce poté, co íránská armáda obvinila USA z porušení křehkého příměří. Situace se vyostřila jen několik hodin poté, co Donald Trump oznámil vyslání vyjednavačů do Pákistánu.

Světové ceny ropy v pondělí ráno zamířily vzhůru poté, co prezident Donald Trump oznámil, že Spojené státy zachytily a zajistily nákladní loď plující pod íránskou vlajkou. Reakce trhů byla okamžitá. Termínované kontrakty na ropu Brent vzrostly o 4,74 procenta na 94,66 dolaru za barel. Cena lehké americké ropy West Texas Intermediate se zvýšila o 5,6 procenta na 88,55 dolaru.

Americké námořnictvo se zmocnilo íránské nákladní lodi M/V Touska, která se pokusila proplout americkou blokádou íránských přístavů. Během operace v Ománském zálivu zahájily americké síly palbu a poškodily strojovnu plavidla. Incident eskaloval po šesti hodinách, kdy loď nereagovala na opakovaná varování. Americké velitelství CENTCOM potvrdilo, že následně námořní pěchota na palubu vstoupila.

Nedávno se představila v rámci kvalifikace Poháru Billie Jean Kingové proti Švýcarkám a jednalo se o jeden z mála jejích startů v tomto roce, protože se v předešlé době trápila se zraněním ramene. Už to tak tovypadalo, že vítězka Wimbledonu z roku 2023 Markéta Vondroušová se pomalu začne vracet do pravidelného zápasového kolotoče, jenže nyní přišla nečekaná rána. České reprezentantce hrozí až čtyři roky zákazu činnosti poté, co vyšlo najevo, že loni v prosinci neodevzdala dopingový vzorek komisařce tak, jak podle pravidel měla.

Už ve středu 1. dubna 2026 uplynula základní lhůta pro podání přiznání k daním z příjmů. Nyní je možné podat daňové přiznání už jen elektronicky. Finanční správa zatím eviduje přes 1,6 milionu daňových přiznání. Podíl elektronických podání dosáhl více než 62 %, což potvrzuje pokračující trend digitalizace v oblasti správy daní. 

