Magyar dal prezidentovi Maďarska a předsedovi Ústavního soudu lhůtu na rezignaci

Péter Magyar, předseda strany Tisza, po zasedání své parlamentní frakce oficiálně oznámil jména budoucích členů své vlády. Celkem představil sedm kandidátů na ministerské posty, přičemž celkový počet ministerstev v budoucí vládní struktuře by měl dosáhnout šestnácti. Tento krok vnímá jako nezbytný základ pro zahájení práce nového kabinetu, který má vzejít z výsledků voleb.
Na tiskové konferenci, kde vystoupil společně s budoucí předsedkyní parlamentu Ágnes Forsthoffer, budoucí vedoucí frakce Andreou Bujdosó a šéfem kampaně Péterem Tóthem, zdůraznil, že volba proběhla jednomyslně. Podle Magyara čeká obě jmenované ženy náročná práce, přičemž Tóth byl slyšen ohledně zkušeností z uplynulé volební kampaně. Strana se podle něj hlásí k odlišnému stylu vládnutí a parlamentní kultury, než na jaký byli občané dosud zvyklí.
Do čela klíčových resortů byli nominováni Anita Orbán na post ministryně zahraničí a András Kármán jako ministr financí. Resort hospodářství a energetiky má vést István Kapitán, zatímco zdravotnictví převezme Zsolt Hegedűs. Problematiku životního prostředí dostane na starosti László Gajdos, zemědělství a potravinářství Szabolcs Bóna a resort obrany povede Romulusz Ruszin-Szendi.
Magyar zdůraznil, že cílem je vytvořit odbornou vládu složenou z profesionálů, nikoliv z politických nominantů. Kromě již oznámených resortů počítá vládní struktura s ministerstvy vnitra, spravedlnosti, dopravy a investic, školství, sociálních věcí, předsednictvem vlády, rozvojem venkova a resortem pro digitální a technologické záležitosti. Samostatnou agendu bude mít i ministerstvo kultury, které zahrne vědu, sport, církve a mediální regulaci.
Předseda strany Tisza otevřeně hovořil o tom, že nese plnou odpovědnost za politický i odborný výkon budoucí vlády. Odmítl spekulace o konkrétních jménech na některých postech, jako byla například otázka budoucí ministryně školství, a zdůraznil, že jeho dveře jsou otevřené pro odborné návrhy od profesních organizací. Zároveň připomněl, že strana hodlá vyšetřit všechny zločiny spáchané v rámci státní péče o děti v posledních dvaceti letech.
Závažným tématem zůstává volební integrita. Magyar oznámil, že strana nepodnikla právní kroky v případech údajných podvodů ve volebních obvodech Sárvár a Karcag, aby zbytečně neoddalovala ustanovení nové vlády, což by nebylo v zájmu země. Přesto zdůraznil, že Pétera Ágha, kandidáta Fideszu, za poslance nepovažují a budou s ním jednat tak, jako by v parlamentu nebyl.
Součástí plánu nové vlády je i rázný postoj vůči současnému vedení státu. Magyar dal prezidentovi republiky, předsedovi Ústavního soudu a předsedovi Kúrie lhůtu do 31. května na rezignaci. V případě, že tak neučiní, hodlá strana využít veškeré právní možnosti a mandát, který od voličů obdržela, k jejich odstranění z funkcí.
K otázce takzvaného nouzového stavu kvůli válce, který má dopad na desítky právních norem, předseda strany uvedl, že očekává od odcházející vlády jeho prodloužení právě do konce května. Důvodem je nutnost zajistit plynulý legislativní přechod, neboť rušení či úprava přibližně 160 norem vyžaduje čas. Magyar však zdůraznil, že strana dlouhodobě s udržováním takového stavu nesouhlasí.
V oblasti hospodaření vlády plánuje strana snížit plat premiéra na dva a půl milionu forintů a přezkoumat nezbytnost dalších výdajů a příspěvků pro poslance, které považuje za nadbytečné. Přezkoumání se nevyhne ani utajovaným vládním rozhodnutím, smlouvám a financování projektu Paks 2. Cílem je zajistit maximální transparentnost veřejných financí.
Zahraniční politika bude jedním z pilířů nové správy. Magyar se vyjádřil k energetické bezpečnosti a vyzval ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského k otevření ropovodu Družba, pokud je technicky v provozu, a zároveň očekává od Ruska plnění nasmlouvaných dodávek. Zdůraznil, že nová vláda bude dbát na suverénní zastupování zájmů Maďarska na mezinárodním poli.
Velkou pozornost věnuje strana také mediálnímu prostoru. Magyar kritizoval současné poměry ve veřejnoprávních médiích a zdůraznil potřebu obnovy mediální plurality a právního státu. Plánují také prověřit strukturu a fungování nadace KESMA, aby zajistili, že v mediálním prostoru nedochází k narušení tržního prostředí nebo k poskytování nepovolené státní podpory.
V rámci vládního angažmá bude mít svou roli i Márk Radnai, ačkoliv jeho pozice nebude na ministerské úrovni. Jeho úkolem bude pomoci nastavit komunikaci tak, aby byla reprezentována široká škála názorů veřejnosti, a přispět k budování nové politické kultury. Strana chce rovněž posílit hlas venkovské veřejnosti, a to buď paralelně s veřejnoprávními médii, nebo skrze jejich reformu.
Budoucí předsedkyně parlamentu Ágnes Forsthoffer vyjádřila odhodlání vytvořit v zákonodárném sboru důstojnou atmosféru, kde nebude potřeba uchylovat se k represivním opatřením či trestům, které byly běžné v minulosti. Věří, že nový styl politiky, založený na vzájemném respektu a odbornosti, bude mít pozitivní dopad na celou společnost a náladu v zemi.
Závěrem se k situaci vyjádřila i budoucí šéfka frakce Andrea Bujdosó. Ta zdůraznila, že být součástí takto početné frakce s různorodým zázemím je velkou výzvou. Vyjádřila přesvědčení, že i přes očekávané diskuse dokážou najít shodu, která bude v souladu s programem strany, a že zastoupení žen v parlamentu přinese nové pohledy, které byly dosud v maďarské politice postrádány.
