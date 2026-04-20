Magyar plánuje navázat úzkou spolupráci s Tuskem. Nechá si poradit, jak obnovit vztahy s EU

Nově zvolený maďarský premiér Péter Magyar plánuje navázat úzkou spolupráci s polským předsedou vlády Donaldem Tuskem. Cílem tohoto partnerství je využít polských zkušeností s obnovou vztahů s Evropskou unií po letech vlády, která byla označována za neliberální. Oba politici, kteří se řadí ke středopravicovému a proevropskému proudu, stojí před podobným úkolem, jímž je náprava právního státu a fungování státních institucí po období demokratického úpadku a četných konfliktů s Bruselem.
Tusk vyjádřil z volebního výsledku v Maďarsku velkou radost a při telefonátu Magyarovi v den voleb neskrýval nadšení. Veřejně následně prohlásil, že tato část Evropy dokazuje, že není odsouzena ke zkorumpované a autoritářské vládě. Pro Tuska jde o viditelnou úlevu, protože osud maďarských voleb do poslední chvíle sledoval s obavami. Magyar na oplátku avizoval, že Varšava bude cílem jeho první zahraniční cesty v úřadu, čímž chce demonstrovat význam jejich budoucího vztahu.
Budoucí maďarský premiér také potvrdil záměr urychleně řešit přítomnost dvou bývalých polských ministrů v Budapešti, kteří se zde skrývají před stíháním za zneužití pravomocí. Upozornil, že by si neměli zvykat na dlouhodobý pobyt, neboť jejich budoucnost v Maďarsku je nejistá. Inaugurace nového parlamentu a přísaha vlády jsou plánovány na 9. května, symbolicky na Den Evropy. Tato úzká spolupráce by měla Magyarovi pomoci efektivněji vyjednávat s Bruselem o návratu Maďarska do hlavního proudu evropské politiky.
Evropská unie již zahájila s budoucí administrativou neformální rozhovory. Od Maďarska se očekává, že jako první krok k politickému obratu zruší blokaci devadesátimiliardové půjčky pro Ukrajinu a souhlasí s novými sankcemi vůči Rusku. Brusel bude rovněž vyžadovat konkrétní kroky v oblasti reformy soudnictví, boje proti korupci, azylové legislativy a akademických svobod. Maďarsko musí do konce srpna splnit klíčové podmínky, aby mohlo získat přístup k první tranši financí ve výši 10,4 miliardy eur.
Polští představitelé, kteří se na těchto jednáních podílejí, zdůrazňují, že pouhé sliby nebudou stačit a Maďarsko bude muset přistoupit k rychlým a skutečným změnám. Zatímco Polsko muselo při reformách překonávat veto opozičního prezidenta, Magyar díky své ústavní většině v parlamentu disponuje silnějším mandátem pro prosazování reforem. Přesto bude muset vyvinout značné úsilí, aby stihl stanovené termíny. Magyar již vyzval spojence Viktora Orbána v úřadu prezidenta, aby zvážil rezignaci, neboť chce jasně oddělit novou vládu od éry svého předchůdce.
Klíčovou součástí vládního programu je také vyšetřování korupce z posledních šestnácti let a záměr vstoupit do Úřadu evropského veřejného žalobce. Polský ministr spravedlnosti Adam Bodnar připomíná, že i přes legislativní změny zůstává výzvou dlouhodobá mentalita státních úředníků a soudců, kteří byli součástí předchozího systému. Reformy institucí a výměna personálu jsou nutné, ale proměna celé státní správy je proces, který nelze dokončit přes noc.
Zdroj: Lucie Podzimková