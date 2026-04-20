Magyar plánuje navázat úzkou spolupráci s Tuskem. Nechá si poradit, jak obnovit vztahy s EU

Libor Novák

20. dubna 2026 14:23

Péter Magyar
Nově zvolený maďarský premiér Péter Magyar plánuje navázat úzkou spolupráci s polským předsedou vlády Donaldem Tuskem. Cílem tohoto partnerství je využít polských zkušeností s obnovou vztahů s Evropskou unií po letech vlády, která byla označována za neliberální. Oba politici, kteří se řadí ke středopravicovému a proevropskému proudu, stojí před podobným úkolem, jímž je náprava právního státu a fungování státních institucí po období demokratického úpadku a četných konfliktů s Bruselem.

Tusk vyjádřil z volebního výsledku v Maďarsku velkou radost a při telefonátu Magyarovi v den voleb neskrýval nadšení. Veřejně následně prohlásil, že tato část Evropy dokazuje, že není odsouzena ke zkorumpované a autoritářské vládě. Pro Tuska jde o viditelnou úlevu, protože osud maďarských voleb do poslední chvíle sledoval s obavami. Magyar na oplátku avizoval, že Varšava bude cílem jeho první zahraniční cesty v úřadu, čímž chce demonstrovat význam jejich budoucího vztahu.

Budoucí maďarský premiér také potvrdil záměr urychleně řešit přítomnost dvou bývalých polských ministrů v Budapešti, kteří se zde skrývají před stíháním za zneužití pravomocí. Upozornil, že by si neměli zvykat na dlouhodobý pobyt, neboť jejich budoucnost v Maďarsku je nejistá. Inaugurace nového parlamentu a přísaha vlády jsou plánovány na 9. května, symbolicky na Den Evropy. Tato úzká spolupráce by měla Magyarovi pomoci efektivněji vyjednávat s Bruselem o návratu Maďarska do hlavního proudu evropské politiky.

Evropská unie již zahájila s budoucí administrativou neformální rozhovory. Od Maďarska se očekává, že jako první krok k politickému obratu zruší blokaci devadesátimiliardové půjčky pro Ukrajinu a souhlasí s novými sankcemi vůči Rusku. Brusel bude rovněž vyžadovat konkrétní kroky v oblasti reformy soudnictví, boje proti korupci, azylové legislativy a akademických svobod. Maďarsko musí do konce srpna splnit klíčové podmínky, aby mohlo získat přístup k první tranši financí ve výši 10,4 miliardy eur.

Polští představitelé, kteří se na těchto jednáních podílejí, zdůrazňují, že pouhé sliby nebudou stačit a Maďarsko bude muset přistoupit k rychlým a skutečným změnám. Zatímco Polsko muselo při reformách překonávat veto opozičního prezidenta, Magyar díky své ústavní většině v parlamentu disponuje silnějším mandátem pro prosazování reforem. Přesto bude muset vyvinout značné úsilí, aby stihl stanovené termíny. Magyar již vyzval spojence Viktora Orbána v úřadu prezidenta, aby zvážil rezignaci, neboť chce jasně oddělit novou vládu od éry svého předchůdce.

Klíčovou součástí vládního programu je také vyšetřování korupce z posledních šestnácti let a záměr vstoupit do Úřadu evropského veřejného žalobce. Polský ministr spravedlnosti Adam Bodnar připomíná, že i přes legislativní změny zůstává výzvou dlouhodobá mentalita státních úředníků a soudců, kteří byli součástí předchozího systému. Reformy institucí a výměna personálu jsou nutné, ale proměna celé státní správy je proces, který nelze dokončit přes noc.

Delegace Evropské unie dorazila do Budapešti k zásadním jednáním, která mají za cíl restartovat napjaté vztahy mezi Bruselem a Maďarskem. Rozhovory probíhají v době, kdy dosluhující premiér Viktor Orbán poprvé od své volební porážky veřejně uznal, že jedna politická éra skončila. Přestože Orbán přijal plnou odpovědnost za výsledek své strany Fidesz, naznačil, že o jeho dalším setrvání v čele hnutí rozhodne až červnový sjezd.

Ministerstvo zveřejnilo nové cenové stropy pro pohonné hmoty na úterý

Ministerstvo financí zveřejnilo nové cenové stropy pro pohonné hmoty platné od úterý. Maximální cena benzinu byla stanovena na 40,64 koruny za litr, zatímco nafta nesmí překročit 40,86 koruny za litr. Oproti předchozímu období, kdy stropy činily 41,33 koruny u benzinu a 43,13 koruny u nafty, jde o snížení. U benzinu je pokles mírný, zatímco u nafty došlo k výraznějšímu zlevnění o 2,27 koruny za litr.

Myanmar zakázal distribuci menstruačních potřeby. Na černém trhu stojí víc než minimální mzda

Vojenský režim v Myanmaru rozšiřuje plošný zákaz distribuce menstruačních potřeb. Podle místních aktivistů armáda tvrdí, že odpůrci režimu využívají tyto produkty pro účely první pomoci nebo jako výstelku do obuvi, aby absorbovaly pot a krev. Země se nachází v občanské válce od roku 2021, kdy armáda svrhla demokratickou vládu a zahájila násilné represe vůči disidentům.

Timmy je volný. Velryba uvízlá v Německu se dostala na svobodu

Plejtvák dlouhoploutvý, kterému veřejnost začala přezdívat Timmy, je opět volný. Poté, co před několika týdny opětovně uvízl, se v pondělí ráno podařilo tomuto mořskému savci znovu vyrazit na cestu. Jeho osud poutá v Německu značnou pozornost, přičemž některé televizní stanice dokonce zřídily nepřetržité videopřenosy, aby sledovaly jeho strastiplnou cestu zálivem Wismar v Baltském moři, kde se zvíře poprvé objevilo koncem března.

Prokáže věk, umožní elektronický podpis. Do roku 2030 bude moci mít digitální identitu každý, plánuje EU

Evropská komise usiluje o to, aby do roku 2030 disponovali všichni občané a rezidenti členských států Evropské unie digitální identitou známou jako EUDI wallet. Tento nástroj má sloužit jako bezpečný digitální prostředek pro prokazování totožnosti při cestování, práci, využívání veřejných služeb, provádění plateb či podepisování dokumentů napříč celou unií.

Írán dal Trumpovi košem. Odmítnul další jednání s USA

Teherán v současnosti neplánuje účast na nových jednáních se Spojenými státy. Íránská státní média o tomto rozhodnutí informovala v neděli večer. K odmítnutí dialogu došlo krátce poté, co íránská armáda obvinila USA z porušení křehkého příměří. Situace se vyostřila jen několik hodin poté, co Donald Trump oznámil vyslání vyjednavačů do Pákistánu.

Ceny ropy po uzavření Hormuzského průlivu opět strmě rostou

Světové ceny ropy v pondělí ráno zamířily vzhůru poté, co prezident Donald Trump oznámil, že Spojené státy zachytily a zajistily nákladní loď plující pod íránskou vlajkou. Reakce trhů byla okamžitá. Termínované kontrakty na ropu Brent vzrostly o 4,74 procenta na 94,66 dolaru za barel. Cena lehké americké ropy West Texas Intermediate se zvýšila o 5,6 procenta na 88,55 dolaru.

Příměří se hroutí. USA zadržely íránský tanker, Teherán poslal na americká vojenská plavidla drony

Americké námořnictvo se zmocnilo íránské nákladní lodi M/V Touska, která se pokusila proplout americkou blokádou íránských přístavů. Během operace v Ománském zálivu zahájily americké síly palbu a poškodily strojovnu plavidla. Incident eskaloval po šesti hodinách, kdy loď nereagovala na opakovaná varování. Americké velitelství CENTCOM potvrdilo, že následně námořní pěchota na palubu vstoupila.

Tenistce Vondroušové hrozí velký problém. Může dostat až čtyřletý trest

Nedávno se představila v rámci kvalifikace Poháru Billie Jean Kingové proti Švýcarkám a jednalo se o jeden z mála jejích startů v tomto roce, protože se v předešlé době trápila se zraněním ramene. Už to tak tovypadalo, že vítězka Wimbledonu z roku 2023 Markéta Vondroušová se pomalu začne vracet do pravidelného zápasového kolotoče, jenže nyní přišla nečekaná rána. České reprezentantce hrozí až čtyři roky zákazu činnosti poté, co vyšlo najevo, že loni v prosinci neodevzdala dopingový vzorek komisařce tak, jak podle pravidel měla.

Daňová přiznání už jsou přijímána jen elektronicky. Čas máte do začátku května

Už ve středu 1. dubna 2026 uplynula základní lhůta pro podání přiznání k daním z příjmů. Nyní je možné podat daňové přiznání už jen elektronicky. Finanční správa zatím eviduje přes 1,6 milionu daňových přiznání. Podíl elektronických podání dosáhl více než 62 %, což potvrzuje pokračující trend digitalizace v oblasti správy daní. 

Trumpovi dochází trpělivost. Írán opět varoval před ničivými americkými útoky

Americký prezident Donald Trump nařkl Írán po opětovném uzavření Hormuzského průlivu z porušení dohody o příměří a opět varoval režim před útoky na elektrárny či mosty. Teherán následně vyzval k uzavření mírové dohody. 

