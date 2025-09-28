Masivní ruský útok na Kyjev. Čtyři mrtví, mezi oběťmi je i dítě

Lucie Podzimková

28. září 2025 10:06

Kyjev čelil dalšímu masivnímu ruskému útoku. (28.9.2025)
Kyjev čelil dalšímu masivnímu ruskému útoku. (28.9.2025) Foto: X/Volodymyr Zelenskyj

Ukrajina čelila v uplynulých hodinách dalšímu masivnímu ruskému útoku. Cílem bylo především hlavní město Kyjev, kde zemřeli nejméně čtyři lidé. Další obyvatelé hlavního města utrpěli zranění, informovala BBC

O útoku, který si kromě obětí na životech vyžádal zranění nejméně osmi lidí, informoval starosta Kyjeva Vitalij Kličko. Podle dostupných informací zemřelo v ukrajinské metropoli i jedno dítě.

Ruské drony podle BBC útočily hned v několika ruských regionech, včetně Záporožské oblasti, kde utrpělo zranění celkem 16 osob, včetně tří dětí. Ukrajinské ministerstvo zahraničí uvedlo, že ruská armáda při posledním útoku využila stovky dronů a raket. 

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu varoval spojence, že Rusko se nezastaví na Ukrajině. Důkazem jsou podle jeho slov incidenty z posledních týdnů, kdy došlo k narušení vzdušného prostoru několika členských zemí NATO. "Putin nebude čekat s dokončením války na Ukrajině. Otevře nový směr. Nikdo neví kde. On to chce," prohlásil Zelenskyj. 

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov v široce pojatém proslovu na Valném shromáždění OSN řekl, že hrozby vůči Rusku ze strany západních zemí jsou stále častější.  "Hrozby silou proti Rusku, obviňovanému z plánování útoku na Severoatlantickou alianci a Evropskou unii, se stávají stále častějšími. Prezident Putin opakovaně vyvrátil takové provokace," řekl k napětí na evropském kontinentu. 

Lavrov dodal, že Moskva nemá útok vůči některé z evropských zemí v úmyslu. "Rusko nikdy nemělo a nemá takové záměry, ale jakákoliv agrese proti mé zemi se setká s rozhodnou odpovědí," varoval šéf diplomacie.

