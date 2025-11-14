Masivní ruský útok zasáhl všechny čtvrti Kyjeva, vyvolal požáry napříč hlavním městem

Rusko podniklo v časných ranních hodinách v pátek masivní kombinovaný útok na Kyjev, který vyvolal požáry a rozmetal sutiny napříč mnoha částmi hlavního města, jak uvedl starosta Vitali Kličko. V prohlášení uvedl, že v důsledku četných zásahů bylo zraněno nejméně 11 lidí a záchranné složky zasahovaly na mnoha místech.
Po sérii silných explozí ve městě a aktivaci protivzdušné obrany bylo hospitalizováno pět osob, včetně jednoho muže v kritickém stavu a těhotné ženy. Útok na hlavní město v té době stále pokračoval, a úředníci naléhavě vyzvali obyvatele, aby zůstali v krytech, dokud nebude zrušena výstraha před náletem. Městské úřady rovněž varovaly před možnými výpadky dodávek elektřiny a vody.
Obrázky zveřejněné na sociálních sítích ukazovaly různá místa v plamenech a obyvatele shromažďující se v ulicích plných sutin před obytnými domy. Tymur Tkačenko, šéf kyjevské vojenské správy, uvedl v aplikaci Telegram, že Rusové útočí na obytné budovy. Uvedl, že je poškozeno velké množství vícepodlažních bytových domů, a to prakticky v každé čtvrti. Dodal, že byly použity drony i rakety a záchranné složky byly vyslány do několika čtvrtí města.
Kličko potvrdil, že byl poškozen i kyjevský systém vytápění, přičemž v jedné čtvrti došlo k přerušení dodávek tepla. Varoval také před možnými narušeními v dodávkách elektrické energie a vody. V Darnyckém obvodu dopadly sutiny na dvůr obytné budovy a do areálu vzdělávacího zařízení. Dopadající úlomky zasáhly také automobil, který následně vzplál.
V Dněprovském obvodu trosky poškodily tři bytové domy a soukromý dům a způsobily požár na volném prostranství. V Podilském obvodu bylo poškozeno pět obytných budov a jedna nebytová stavba. Na dalších místech města bylo pádem trosek způsobeno několik požárů. V Kyjevské oblasti ruské údery poškodily kritickou infrastrukturu a soukromé domy a zranily nejméně jednoho civilistu, uvedl regionální šéf Mykola Kalashnyk.
U 55letého muže v Bílé Cerekvi byly zjištěny tepelné popáleniny a byl hospitalizován. Požáry vypukly i v soukromých domech na předměstí hlavního města. Úder přišel v době, kdy představitelé Evropské unie tento týden varovali, že Ukrajina musí pokračovat v boji proti korupci po velkém korupčním skandálu, který se týká nejvyšších úředníků jaderné energetiky. Zároveň ale Evropská unie ujistila, že pomoc bude i nadále proudit, zatímco se Kyjev snaží odrazit ruskou invazi.
Rodiny po celé Ukrajině se chystají na ještě těžší časy, na dlouhou a chladnou zimu, během které se ruský prezident Vladimir Putin pokusí dokončit svou invazi útoky na ukrajinské dodávky a sítě elektřiny. Již minulý víkend zanechal masivní útok drony a raketami velkou část země dočasně bez proudu. Ukrajinci teď snášejí pravidelné výpadky elektřiny, které trvají až šestnáct hodin denně. V zimě mohou teploty na Ukrajině klesnout až na –20 °C.
Zdroj: Libor Novák