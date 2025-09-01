Masivní zemětřesení v Afghánistánu má přes 800 obětí, zraněných jsou tisíce

Podle mluvčího afghánské vlády Tálibánu si silné zemětřesení ve východní části země vyžádalo více než 800 obětí. Většina lidí zemřela v odlehlé provincii Kunar, kde podle Mudžáhida zahynulo až 800 lidí a 2 500 dalších bylo zraněno. V sousední provincii Nangarhár se počet obětí nezměnil, a činí 12 mrtvých a 255 zraněných.
K otřesům o síle 6,0 stupně došlo v neděli ve 23:47 místního času a jejich epicentrum se nacházelo v provincii Kunar, 27 kilometrů severovýchodně od Džalálábádu. O 20 minut později následovaly otřesy o síle 4,5 stupně. Zemětřesení bylo cítit až v pákistánském Islámábádu. Úřady pro zvládání katastrof v Kunaru uvedly, že oběti hlásí okresy Nur Gul, Soki, Watpur, Manogi a Chapadare.
Záchranné operace v odlehlých oblastech jsou značně komplikované kvůli omezeným komunikacím a úzkým horským silnicím, které brání v rychlém přesunu pomoci. Vláda Tálibánu proto požádala o pomoc mezinárodní organizace.
Jak uvedl vysoký komisař OSN pro uprchlíky Filippo Grandi, Afghánistán už před zemětřesením sužovala „mnohačetná krize“, která se nyní ještě prohloubila. Země se potýká s velkým suchem, zatímco Írán vrátil téměř dva miliony lidí a Pákistán hrozí, že udělá to samé.
Grandi popsal situaci jako „velmi tragickou“ a dodal, že se pomoc mobilizuje jen velmi těžko kvůli omezením ze strany vlády Tálibánu. Vysvětlil, že se jedná o „dokonalou bouři“, která zemi ničí. Afghánistán se nachází v pohoří Hindúkuš, kde se setkávají indická a euroasijská tektonická deska, a proto je náchylný k smrtícím zemětřesením.
Zdroj: Lucie Žáková