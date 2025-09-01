Masivní zemětřesení v Afghánistánu má přes 800 obětí, zraněných jsou tisíce

Libor Novák

1. září 2025 13:53

Zemětřesení, ilustrační foto
Zemětřesení, ilustrační foto Foto: Pixabay

Podle mluvčího afghánské vlády Tálibánu si silné zemětřesení ve východní části země vyžádalo více než 800 obětí. Většina lidí zemřela v odlehlé provincii Kunar, kde podle Mudžáhida zahynulo až 800 lidí a 2 500 dalších bylo zraněno. V sousední provincii Nangarhár se počet obětí nezměnil, a činí 12 mrtvých a 255 zraněných.

K otřesům o síle 6,0 stupně došlo v neděli ve 23:47 místního času a jejich epicentrum se nacházelo v provincii Kunar, 27 kilometrů severovýchodně od Džalálábádu. O 20 minut později následovaly otřesy o síle 4,5 stupně. Zemětřesení bylo cítit až v pákistánském Islámábádu. Úřady pro zvládání katastrof v Kunaru uvedly, že oběti hlásí okresy Nur Gul, Soki, Watpur, Manogi a Chapadare.

Záchranné operace v odlehlých oblastech jsou značně komplikované kvůli omezeným komunikacím a úzkým horským silnicím, které brání v rychlém přesunu pomoci. Vláda Tálibánu proto požádala o pomoc mezinárodní organizace.

Jak uvedl vysoký komisař OSN pro uprchlíky Filippo Grandi, Afghánistán už před zemětřesením sužovala „mnohačetná krize“, která se nyní ještě prohloubila. Země se potýká s velkým suchem, zatímco Írán vrátil téměř dva miliony lidí a Pákistán hrozí, že udělá to samé.

Grandi popsal situaci jako „velmi tragickou“ a dodal, že se pomoc mobilizuje jen velmi těžko kvůli omezením ze strany vlády Tálibánu. Vysvětlil, že se jedná o „dokonalou bouři“, která zemi ničí. Afghánistán se nachází v pohoří Hindúkuš, kde se setkávají indická a euroasijská tektonická deska, a proto je náchylný k smrtícím zemětřesením. 

před 5 hodinami

Afghánistán zasáhlo mohutné zemětřesení. Stovky mrtvých, přes 1500 zraněných, Tálibán žádá svět o pomoc

Afghánistán, Kábul Analýza

Čtyři roky po odchod Američanů si Afghánci procházejí tristním obdobím. Reputaci zemi může zachránit důležitá surovina

Čtyři roky po stažení amerických a západních vojsk je Afghánistán pod tvrdou kontrolou Tálibánu. Režim omezuje práva žen, dusí svobodu slova a čelí hluboké humanitární krizi. Zemi ale zůstává jeden zásadní trumf, kterým jsou obrovské zásoby lithia. Právě tato strategická surovina by mohla Afghánistánu otevřít cestu k ekonomické obnově, pokud ji dokáže využít bez dalšího prohlubování závislosti na autoritářských velmocích.

Zemětřesení, ilustrační foto

Podle mluvčího afghánské vlády Tálibánu si silné zemětřesení ve východní části země vyžádalo více než 800 obětí. Většina lidí zemřela v odlehlé provincii Kunar, kde podle Mudžáhida zahynulo až 800 lidí a 2 500 dalších bylo zraněno. V sousední provincii Nangarhár se počet obětí nezměnil, a činí 12 mrtvých a 255 zraněných.

