Máte doma králíky nebo morčata, která nechcete? Darujte nám je jako krmení pro lvy, vyzvala zoo

V příspěvku na Facebooku podle CNN zoo vysvětlila, že se snaží "napodobit přirozený potravní řetězec zvířat". Zmínila, že kuřata, králíci a morčata jsou důležitou součástí stravy jejích dravců a pomáhají tak "zajistit přirozené chování, výživu a pohodu predátorů". Tento přístup má zajistit, že "nic nepřijde nazmar."

Na svých webových stránkách zoo uvedla, že darovaná zvířata budou "jemně usmrcena" vyškoleným personálem, než budou podávána dravcům, mezi které patří asijští lvi, evropští rysi nebo tygr sumaterský.

Tento veřejný požadavek vyvolal na internetu živou debatu. Někteří lidé protestují proti nápadu proměnit domácí zvířata v potravu pro dravce, jiní oceňují snahu zoo udržet přirozené krmné návyky u těchto zvířat.

Pia Nielsen, zástupkyně ředitele zoo, v prohlášení pro The Guardian uvedla, že tento postup je v zoo běžnou praxí již řadu let a je v Dánsku běžný. "Po mnoho let v Zoo Aalborg krmíme naše masožravce menšími hospodářskými zvířaty. Když chováte masožravce, je nezbytné jim poskytovat maso, ideálně s kožešinou, kostmi atd., aby jejich strava byla co nejpřirozenější," řekla Nielsen.

V Dánsku je tento postup běžný a mnoho návštěvníků a partnerů zoo oceňuje možnost přispět. Zvířata, která jsou darována, jsou nejčastěji kuřata, králíci, morčata a koně. Není ale to poprvé, co dánské zoo čelí kritice ohledně způsobu, jakým krmí svá zvířata nebo kontrolují jejich populaci.

V roce 2014 zoologická zahrada v Kodani usmrtila zdravou mladou žirafu jménem Marius, aby se předešlo příbuzenskému páření, přestože byla proti tomuto kroku sepsána petice. Tělo bylo použito částečně na výzkum a částečně jako potrava pro masožravce v zoo, včetně lvů, tygrů a leopardů. Krátce poté zoo usmrtila čtyři z těchto lvů, aby uvolnila místo pro nového samce, který měl zajistit novou generaci lvíčat.