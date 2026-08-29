Merz obviní Rusko z pokusu o dronový útok v Lipsku. Německo oznámí rozsáhlé sankce

Německý kancléř Friedrich Merz se chystá oficiálně obvinit Rusko z pokusu o dronový útok v Lipsku a oznámit rozsáhlé sankční opatření. Chystaný krok představuje výrazné přitvrzení postoje Berlína vůči Moskvě a přichází současně s přípravou nového balíčku sankcí na úrovni Evropské unie.
Německá vláda plánuje přímá opatření proti ruským subjektům, zatímco v Bruselu vznikají souběžně navrhované unijní postihy. Zveřejnění tohoto rozhodnutí je naplánováno na začátek příštího týdne, což se časově shoduje s neformálním setkáním ministrů zahraničí Evropské unie v Irsku.
Zástupci německých úřadů naznačují, že v reakci na lipský incident již nestačí pouhé vyhoštění jednotlivých diplomatů, ale je nutné přistoupit k tvrdším sankčním krokům či rozšíření vojenské pomoci Ukrajině.
Zmařený útok na letišti v Lipsku byl podle vyšetřování namířen proti ukrajinskému nákladnímu letounu Antonov, který slouží k přepravě vojenského materiálu, uvedl server Politico.
Podle zpravodajských informací byla výbušninami vybavená bezpilotní nahrávka přímo propojena s aktivitami ruských služeb. Zdroje z německých bezpečnostních kruhů označují chystanou reakci za významný posun v obranné politice země.
Načasování plánovaného oznámení má také výrazný vnitropolitický rozměr vzhledem k nadcházejícím regionálním volbám v Sasku-Anhaltsku, Meklenbursku-Předním Pomořansku a Berlíně.
V některých z těchto spolkových zemí vede v průzkumech veřejného mínění strana Alternativa pro Německo. Německý kancléř již dříve zdůraznil, že spolková vláda vyvodí z hybridních útoků vůči státní infrastruktuře přísné důsledky a že pachatelé za své činy zaplatí.
Souběžně s německými opatřeními připravuje Evropská unie rozsáhlý sankční balíček, který zahrnuje prověřování stovek fyzických i právnických osob z Ruska. Součástí unijních diskusí zůstává také otázka využití zmrazených aktiv ruské centrální banky.
Bezpečnostní složky v řadě evropských zemí v současnosti prověřují víceero podezřelých incidentů a žhářských útoků na infrastrukturu i obranou výrobu, u nichž existuje podezření na zapojení cizích mocností.
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Zdroj: Jan Hrabě