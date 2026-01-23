Miliony Ukrajinců čelí bezprostřední hrozbě umrznutí. Evropa obratem posílá stovky generátorů

Diplomaté z Ukrajiny, Ruska a Spojených států po měsících vyjednávání konečně zúžili seznam sporných bodů na ten nejpodstatnější: status Donbasu. Prezident Volodymyr Zelenskyj i poradce Kremlu Jurij Ušakov shodně potvrdili, že právě budoucnost tohoto východoukrajinského regionu je pro jakýkoliv posun v mírových rozhovorech naprosto zásadní. Moskva v současnosti ovládá přibližně devadesát procent jeho území, kromě okupovaného Krymu a částí dalších pěti ukrajinských oblastí.
Analytici však varují před přílišným optimismem a upozorňují, že by bylo naivní domnívat se, že ruské ambice končí právě u Donbasu. Kreml si totiž oficiálně nárokuje i Záporožskou a Chersonskou oblast, přestože nad nimi nemá plnou vojenskou kontrolu. Hlavním strategickým cílem Moskvy navíc zůstává získání vlivu nad vládou v Kyjevě a celým politickým systémem země, což naznačuje, že i případná dohoda o Donbasu může být pro Rusko jen dočasnou zastávkou.
Zatímco se v diplomatických kuloárech jedná o budoucnosti území, miliony Ukrajinců čelí bezprostřední hrozbě umrznutí. Evropská komise proto urychleně vysílá 447 nouzových generátorů, které mají pomoci obnovit provoz v nemocnicích, krytech a dalších kritických provozech. Podle údajů z Bruselu je aktuálně bez elektřiny, vody a tepla přes milion lidí, což je důsledkem masivních ruských úderů na energetickou infrastrukturu z počátku tohoto měsíce.
Situace je nejtragičtější ve velkých městech, která jsou závislá na centrálním vytápění. V samotném Kyjevě zůstalo bez tepla téměř šest tisíc bytových domů. Absence tekoucí vody navíc lidem znemožňuje základní hygienu nebo vaření jídla v domácích podmínkách. V mnoha čtvrtích se tak v mrazivých teplotách objevují scény připomínající humanitární katastrofu, kdy si obyvatelé sídlišť připravují pokrmy na otevřených ohništích před svými domy.
Místní úřady se snaží situaci stabilizovat budováním takzvaných bodů nezlomnosti. V těchto vyhřívaných stanech si lidé mohou alespoň nabít mobilní telefony a na chvíli se ohřát, než se vrátí do svých vymrzlých bytů. Pomoc z Evropy je v tomto směru klíčová, ale energetici přiznávají, že bez zastavení útoků a stabilizace sítě bude obnova dodávek v takto rozsáhlém měřítku trvat velmi dlouho.
Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj po ostře sledovaném jednání s Donaldem Trumpem oznámil, že od pátku se ve Spojených arabských emirátech bude konat mimořádné trilaterální setkání za účasti zástupců Ukrajiny, Spojených států a Ruska. Dvoudenní rozhovory v Emirátech mají navázat na intenzivní přípravy mírových dokumentů, které jsou podle ukrajinského lídra již „téměř hotové“.
Zdroj: Libor Novák