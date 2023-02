Moldavsko vyhostilo dva cizince, viní je ze snahy destabilizovat zemi

Moldavská Zpravodajská a bezpečnostní služba (SIS) nesdělila, kdy cizinci do země přicestovali, z jakých zemi pocházejí, ani pro koho údajně pracovali. Ve svém prohlášení uvedla, že byli vyškoleni ve sběru dat a informací s cílem "realizovat plán na destabilizaci vnitřní situace v zemi" a vyvolat to, co označila za "násilnou změnu" moldavského ústavního pořádku.

Dvojice prováděla podvratné akce, mezi něž patřil průzkum různých míst v blízkosti vládních úřadů a kritické infrastruktury, uvedla moldavská tajná služba, podle níž dva cizince koordinovala skupina osob napojených na zahraniční konspirační síť. Dvojice vyhoštěných cizinců podle SIS rovněž monitorovala a dokumentovala například protesty, které "zorganizovaly v metropoli určité politické síly".

Minulou neděli se v Kišiněvě shromáždilo několik tisíc protivládních demonstrantů, kteří požadovali, aby nová prozápadní vláda kvůli inflaci a rostoucím životním nákladům plně uhradila lidem náklady za zimní vytápění. Prozápadní prezidentku Maiu Sanduovou protestující vyzvali k demisi.

Protest organizovala nedávno vzniklá skupina Hnutí pro lidi, podpořili ji členové proruské stany Šor, která má ve 101členném zákonodárném sboru bývalé sovětské republiky šest křesel.

Sanduová před časem uvedla, že se Rusko za pomoci násilných nepokojů a lidí dovezených ze zahraničí pokusí svrhnout moldavskou prozápadní vládu a dosadit místo ní proruský kabinet, který by zvrátil příklon země k Evropské unii. Moskva tvrzení odmítla.