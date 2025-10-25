Mrtví a desítky zraněných. Ukrajina čelila dalšímu ruskému útoku

Lucie Podzimková

25. října 2025 12:44

Zásah záchranářů po ruských útocích na Ukrajině
Zásah záchranářů po ruských útocích na Ukrajině Foto: State Emergency Service of Ukraine

Ukrajina čelila v noci dalšímu masivnímu ruskému útoku, který si vyžádal oběti na životech a desítky zraněných. Informoval o tom ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Spojence Kyjeva vyzval k tomu, aby poskytli další systémy protivzdušné obrany. 

Podle Zelenského použili Rusové kromě desítek dronů i devět balistických střel. Hlava státu potvrdila, že došlo k obětem na životech. Rodinám zesnulých vyjádřil upřímnou soustrast. Další desítky lidí utrpěly při útoku zranění.

"Téměř každý útok proti našim lidem je kombinovaný s využitím balistických střel. Jen od začátku letošního roku použilo Rusko proti Ukrajině zhruba 770 balistických střel a více než 50 střel Kinžal," zmínil ukrajinský prezident na síti X. 

Zelenskyj zdůraznil, že právě kvůli podobným ruským útokům vyvíjí tlak ohledně poskytnutí dalších systémů Patriot, které jsou schopné ochránit ukrajinská města. Se spojenci o tom podle svých slov jedná.

"Žádná země nemá být ponechána napospas takovému zlu. Musíme pokračovat v naší spolupráci. Všechno se dá udělat. Naši partneři mají potřebné systémy a dokážou pomoci s obranou Ukrajiny," konstatoval politik. 

"Amerika, Evropa a země G7 mohou pomoci zajistit, že takové útoky už nebudou dále ohrožovat lidské životy. Ruské balistické údery se musí potkat s odpovědí od silných národů, které opravdu spolupracují na záchraně životů," dodal Zelenskyj. 

před 3 hodinami

Objednala si ho Moskva. V Británii padly tresty za žhářský útok v Londýně

Související

Více souvisejících

válka na Ukrajině Ukrajina Ruská armáda Volodymyr Zelenskyj (Ukrajina)

Aktuálně se děje

před 35 minutami

před 1 hodinou

Aktualizováno před 2 hodinami

před 2 hodinami

před 3 hodinami

před 4 hodinami

před 4 hodinami

před 6 hodinami

včera

USS Gerald R. Ford

USA posílají k Venezuele největší letadlovou loď na světě

Americký ministr obrany Pete Hegseth nařídil přesun úderné skupiny letadlové lodi dosud dislokované v Evropě do karibské oblasti. Toto masivní posilování amerických vojenských sil v regionu vyvolává otázky ohledně skutečných záměrů Trumpovy administrativy, která zároveň stupňuje nátlakovou kampaň na Venezuelu.

včera

včera

Kirill Dmitrijev

Putin po uvalení protiruských sankcí urychleně poslal do USA vyjednavače

Pouhých pár dní poté, co prezident Donald Trump ohlásil zpřísnění sankcí vůči Rusku, dorazil do Spojených států Kirill Dmitrijev, klíčový ruský ekonomický emisar a šéf Ruského fondu přímých investic (RDIF). Podle exkluzivních zdrojů CNN se Dmitrijev chystá na „oficiální“ jednání s představiteli Trumpovy administrativy.

včera

včera

Volební štáb Motoristů

"Když to zvládl Lipavský..." Turek si na ministerstvo zahraničí věří, připouští ale, že ho dostat nemusí

Čestný prezident Motoristů Filip Turek se poprvé po delší době veřejně vyjádřil ke své možné nominaci na ministra zahraničí. Dorazil na páteční jednání formující se koalice ANO, SPD a Motoristů, kde se projednávala právě zahraniční politika. Ačkoliv se k možnému ministerskému křeslu staví rezervovaně, naznačil, že by byl schopen tuto funkci vykonávat.

včera

Americká armáda, ilustrační fotografie

Svět stojí na prahu nové války. Už teď je ale jasné, že nebude mít vítěze

Spojené státy stupňují námořní operace v Karibiku, které prezentují jako součást „obrany proti pašování drog“, zatímco Caracas varuje před hrozbou agrese. Série útoků na plavidla spojená s venezuelskými kartely vyvolala pochybnosti o jejich legálnosti i skutečných motivech Washingtonu. Zatímco Bílý dům mluví o sebeobraně, region vnímá americké akce jako krok k možné intervenci. Venezuela mezitím mobilizuje armádu, civilní milice i propagandu, a oblast se nebezpečně přibližuje prahu ozbrojeného střetu.

včera

včera

Ilustrační foto

Týmy v Gaze zkoumají známky mučení na vrácených tělech, čelí však kritickému nedostatku zdrojů

Forenzní tým v nemocnici Nasser v Gaze čelí obrovským výzvám po přijetí 195 těl vrácených izraelskými úřady v rámci výměny za 13 izraelských rukojmích. K předání těl došlo po dohodě o příměří Donalda Trumpa. Těla, transportovaná Červeným křížem v chladicích vozech, jsou ve špatném stavu a forenzní týmy nemají dostatečné vybavení pro řádné prošetření okolností úmrtí.

včera

Volební štáb Motoristů

Motoristům nesmí připadnout životní prostředí. Následovala by likvidace jedné z nejdražších českých politik

Andrej Babiš stojí před zásadním rozhodnutím, zda zachovat, nebo obětovat jednu z nejdražších a nejpracněji vybudovaných politik moderní České republiky – ochranu životního prostředí. Pokud by hnutí Motoristé sobě získalo kontrolu nad resortem, hrozí rozpad systému, který se budoval desítky let a stál stovky miliard. Babiš má možnost volby. Buď může hájit kontinuitu, nebo z Česka udělat laboratoř krátkozrakého populismu a baštu automobilového a průmyslového lobbingu.

včera

Volodymyr Zelenskyj

Zelenskyj dorazil do Británie. Sešel se s králem Karlem III.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se potřetí v tomto roce sešel s britským králem Karlem III. u příležitosti jeho návštěvy Evropy. Prezident Zelenskyj dorazil na hrad Windsor, kde mu byla vzdána vojenská pocta, během níž zazněla ukrajinská národní hymna. Král Karel III. již dříve vyjádřil pevnou podporu Ukrajině, když odsoudil „nepopsatelnou agresi“ a „nevyprovokovaný útok Ruska“ na ukrajinskou půdu. 

včera

Prezident Trump

Donald Trump se na pozadí obchodní války příští týden sejde se Si Ťin-pchingem

Bílý dům potvrdil, že se prezident Spojených států Donald Trump 30. října setká se svým čínským protějškem Si Ťin-pchingem v Jižní Koreji. Tato dlouho plánovaná schůzka se uskuteční při příležitosti summitu Asijsko-tichomořské hospodářské spolupráce (APEC), který se koná ve dnech 31. října až 1. listopadu v jihokorejském Gyeongju.

včera

Místo summitu sankce. Jak Trump během jediného týdne změnil postoj k Putinovi?

Americký prezident Donald Trump oznámil zrušení plánovaného summitu s ruským prezidentem Vladimirem Putinem v Budapešti, ke kterému mělo brzy dojít. Stalo se tak pouhých pět dní poté, co Trump po telefonátu s Putinem vyjádřil přesvědčení, že ve snaze ukončit válku na Ukrajině došlo k dostatečnému pokroku. Namísto schůzky ale Trumpova administrativa uvalila na Moskvu nové sankce. Ty jsou vůbec prvními v průběhu Trumpova druhého funkčního období.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy