Mrtví a desítky zraněných. Ukrajina čelila dalšímu ruskému útoku

Ukrajina čelila v noci dalšímu masivnímu ruskému útoku, který si vyžádal oběti na životech a desítky zraněných. Informoval o tom ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Spojence Kyjeva vyzval k tomu, aby poskytli další systémy protivzdušné obrany.
Podle Zelenského použili Rusové kromě desítek dronů i devět balistických střel. Hlava státu potvrdila, že došlo k obětem na životech. Rodinám zesnulých vyjádřil upřímnou soustrast. Další desítky lidí utrpěly při útoku zranění.
"Téměř každý útok proti našim lidem je kombinovaný s využitím balistických střel. Jen od začátku letošního roku použilo Rusko proti Ukrajině zhruba 770 balistických střel a více než 50 střel Kinžal," zmínil ukrajinský prezident na síti X.
Zelenskyj zdůraznil, že právě kvůli podobným ruským útokům vyvíjí tlak ohledně poskytnutí dalších systémů Patriot, které jsou schopné ochránit ukrajinská města. Se spojenci o tom podle svých slov jedná.
"Žádná země nemá být ponechána napospas takovému zlu. Musíme pokračovat v naší spolupráci. Všechno se dá udělat. Naši partneři mají potřebné systémy a dokážou pomoci s obranou Ukrajiny," konstatoval politik.
"Amerika, Evropa a země G7 mohou pomoci zajistit, že takové útoky už nebudou dále ohrožovat lidské životy. Ruské balistické údery se musí potkat s odpovědí od silných národů, které opravdu spolupracují na záchraně životů," dodal Zelenskyj.
válka na Ukrajině , Ukrajina , Ruská armáda , Volodymyr Zelenskyj (Ukrajina)
Americký prezident Donald Trump oznámil zrušení plánovaného summitu s ruským prezidentem Vladimirem Putinem v Budapešti, ke kterému mělo brzy dojít. Stalo se tak pouhých pět dní poté, co Trump po telefonátu s Putinem vyjádřil přesvědčení, že ve snaze ukončit válku na Ukrajině došlo k dostatečnému pokroku. Namísto schůzky ale Trumpova administrativa uvalila na Moskvu nové sankce. Ty jsou vůbec prvními v průběhu Trumpova druhého funkčního období.
Zdroj: Libor Novák