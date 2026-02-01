Musk začal na žádost Kyjeva blokovat Starlink ruským dronům

Libor Novák

1. února 2026 11:57

Elon Musk
Elon Musk Foto: The White House

Společnost SpaceX Elona Muska začala na žádost ukrajinského ministerstva obrany podnikat první kroky k zablokování terminálů Starlink, které ruská armáda využívá k útokům pomocí bezpilotních letounů. 

Informoval o tom Serhij Beskrestnov, známý pod volacím znakem „Flash“, který působí jako poradce resortu pro technologické otázky. Podle jeho vyjádření již byla zavedena určitá protiopatření, jejichž cílem je ochrana vojáků, civilistů i kritické infrastruktury před hrozbou nepřátelských útočných dronů.

Beskrestnov zdůraznil, že z bezpečnostních důvodů nemůže veřejně specifikovat všechny kroky, které již byly nebo teprve budou v této souvislosti podniknuty. Současná technická řešení jsou podle něj dočasná a mají sloužit jako překlenovací most do doby, než bude vyvinut globální a komplexní systém. Na tomto trvalém řešení nyní ukrajinská strana ve spolupráci se SpaceX intenzivně pracuje, vyžádá si však ještě určitý čas.

V souvislosti s těmito opatřeními vyvstala v ukrajinské armádě potřeba důslednější evidence všech uživatelů služeb SpaceX. „Flash“ přiznal, že v minulosti se vojáci bránili poskytování informací o svých terminálech velení, často z obavy, že by o zařízení darovaná dobrovolníky nebo pořízená z vlastních prostředků mohli přijít. Nyní je však sběr těchto dat nezbytný pro národní bezpečnost a odlišení autorizovaných terminálů od těch zneužívaných nepřítelem.

Situace začala být kritická poté, co ukrajinští specialisté objevili terminál Starlink v troskách sestřeleného ruského dronu BM-35. Tato integrace satelitní komunikace přímo do konstrukce bezpilotního prostředku umožňuje ruským operátorům ovládat drony v reálném čase na obrovské vzdálenosti. Díky tomuto technickému řešení se stroje stávají téměř imunními vůči běžným prostředkům elektronického boje, což představuje pro obránce novou úroveň nebezpečí.

Ukrajinský ministr pro digitální transformaci Mychajlo Fedorov ocenil rychlou reakci Elona Muska a jeho ochotu situaci okamžitě řešit. Přestože některá zavedená opatření mohla dočasně ovlivnit i legitimní uživatele na ukrajinské straně, Beskrestnov se jim omluvil s tím, že jde o nevyhnutelný krok pro zajištění bezpečnosti celé země. Klíčovým úkolem nyní zůstává eliminace možnosti, aby agresor využíval vyspělou technologii k efektivnějšímu řízení svých útočných operací.

před 2 hodinami

Kolik je na Ukrajině mrtvých, raněných a pohřešovaných ruských vojáků? Analytici zveřejnili nová čísla

