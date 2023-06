Muž, který rozvířil debatu o internetové bezpečnosti a dostal azyl v Rusku, oslaví čtyřicetiny

Roku 2013 v kanceláři NSA na Havaji zkopíroval poslední ze sad dokumentů, které chtěl zveřejnit. Svému nadřízenému oznámil, že potřebuje na pár týdnů odejít z práce, aby se mohl léčit s epilepsií, o níž se dozvěděl po sérii záchvatů. „To není nic neobvyklého pro někoho, kdo posledních deset let pracoval ve světě tajných služeb,“ oznámil své přítelkyni.

Dne 20. května 2013 nastoupil na let do Hongkongu, kde od té doby zůstal. Věřil, že je to jedno z mála míst, které se bude bránit „diktátu americké vlády“, jak řekl. Server Guardian tehdy jeho příběh zveřejnil s tím, že se obává sledování – dveře hotelového pokoje obkládal polštáři, aby zabránil odposlechu; při zadávání hesel si před hlavu dával červenou kapuci, aby je nemohly odhalit skryté kamery.

V Hongkongu předal novinářům desítky tisíc přísně tajných dokumentů a uprchl do Ruska, kde získal azyl. Podle něj je to jediná reálná možnost, jak se vyhnout vězení v USA.

Když o svém příběhu hovořil o deset let později s týmž deníkem, tak popsal, že sledovací technologie užívané americkými a britskými zpravodajskými službami, které odhalil v roce 2013, už dnes vypadají jako dětská hra. Svého činu ani letos nijak nelituje, zmínil pozitivní změny.

„Věřili jsme, že nás vláda nepodrazí. Ale oni to udělali. Věřili jsme technologickým společnostem, že nás nezneužijí. Ale ony to udělaly. To se bude opakovat, protože taková je povaha moci,“ popsal.

Snowden nyní oceňuje několik změn, mezi nimi například široké využití end-to-end šifrování. Velkým technologickým firmám navíc moc na reputaci nepřidalo, když odhalil, že předávaly NSA osobní údaje uživatelů. „End-to-end šifrování bylo v roce 2013, kdy se to provalilo, pouhým snem. Obrovská část globálního internetového provozu cestovala elektronicky nahá. Nyní je to vzácný pohled,“ vylíčil.

Zpravodajské služby USA a Velké Británie uznaly, že debata o ochraně soukromí, kterou Snowden vyvolal, byla přínosem. Přesto však převažují jím napáchané škody. Například britská rozvědka MI6 musela ukončit operace lidské rozvědky. Stěžují si na to, že Američané a Britové byli vykresleni coby zlovolní aktéři, zatímco se ignorovalo ruské a čínské chování na internetu.