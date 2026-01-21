Může americký Kongres zabránit Trumpovi v převzetí Grónska? Má k tomu hned několik nástrojů

Snaha prezidenta Donalda Trumpa o ovládnutí Grónska naráží v americkém Kongresu na nečekaně tvrdý odpor, a to i v řadách jeho vlastní Republikánské strany. Zákonodárci napříč politickým spektrem vyjadřují vážné obavy, že prezidentovy ambice by mohly vést k rozpadu NATO a k bezprecedentnímu narušení vztahů se spojenci. Otázkou zůstává, zda má Kongres reálné páky, jak Trumpovo tažení zastavit.
Vlivní republikáni se v posledních dnech začali veřejně distancovat od myšlenky na nákup či vojenské obsazení ostrova. Senátorka Lisa Murkowská, která vede arktický výbor, zdůraznila, že suverenita Grónska musí být nedotknutelná a USA by ho měly vnímat jako spojence, nikoliv jako majetek. Podobně ostře se vyjádřil i kongresman Don Bacon, který varoval, že pokud by prezident skutečně přistoupil k vojenské síle, mohlo by to vést až k ústavní žalobě a konci jeho prezidentství.
Trumpova administrativa sice po vlně kritiky vojenskou variantu v Davosu oficiálně vyloučila, stále však operuje s ekonomickým nátlakem. Prezident hrozí uvalením cel na země, které jeho plán nepodpoří, což někteří republikáni, jako například Thom Tillis, označili za „strategické sebepoškozování“. Podle nich by rozkol v NATO hrál do karet pouze Rusku a Číně.
Kongres má v rukou několik nástrojů, jak prezidenta brzdit. Jakýkoliv nákup území vyžaduje schválení finančních prostředků Kongresem. Odborníci se shodují, že bez výslovného souhlasu zákonodárců nemůže prezident peníze na akvizici Grónska uvolnit. Pokud by hrozila vojenská operace, může Kongres přijmout rezoluci zakazující nasazení armády bez svého vědomí.
Zákonodárci již pracují na legislativě, která by anulovala Trumpova cla uvalená na evropské spojence v souvislosti s grónskou kauzou. Případná dohoda o převzetí území by musela být ratifikována dvoutřetinovou většinou v Senátu, což je při současném rozložení sil prakticky vyloučené.
Trump však v minulosti ukázal, že dokáže hranice exekutivní moci posouvat, například při zavádění cel nebo v imigrační politice. Část republikánů, jako senátor Ted Cruz, ho navíc nadále podporuje s tím, že ovládnutí Grónska je v národním a bezpečnostním zájmu USA kvůli nerostnému bohatství a strategické poloze v Arktidě.
Situace v Kapitolu je napjatá a bipartistická delegace zákonodárců dokonce osobně navštívila Kodaň, aby ujistila dánské partnery o své podpoře. Zatímco Trump vzkazuje médiím, aby „zůstala naladěna“ na to, jak daleko je ochoten zajít, v Kongresu se formuje koalice, která je odhodlána jeho expanzivní plány zastavit dříve, než dojde k nevratnému poškození transatlantické vazby.
