Myanmar zakázal distribuci menstruačních potřeby. Na černém trhu stojí víc než minimální mzda

Libor Novák

20. dubna 2026 13:38

Barma, ilustrační foto Foto: Pixabay

Vojenský režim v Myanmaru rozšiřuje plošný zákaz distribuce menstruačních potřeb. Podle místních aktivistů armáda tvrdí, že odpůrci režimu využívají tyto produkty pro účely první pomoci nebo jako výstelku do obuvi, aby absorbovaly pot a krev. Země se nachází v občanské válce od roku 2021, kdy armáda svrhla demokratickou vládu a zahájila násilné represe vůči disidentům.

Blokáda těchto hygienických potřeb je považována za součást širší strategie známé jako „čtyři řezy“, jejímž cílem je zbavit povstalce základních zásob. Zákaz se začal projevovat již v srpnu v oblastech kontrolovaných opozicí, ale letos se výrazně rozšířil. Přeprava vložek je nyní přísně zakázána například přes most spojující region Sagaing s druhým největším městem země, Mandalay.

Odborníci však tvrzení junty o zneužití vložek pro vojenské účely odmítají. Meredith Bunn z charitativní organizace Skills for Humanity uvádí, že kdokoli se zkušenostmi s válečnou medicínou ví, že vložky nelze použít k ošetření střelných zranění nebo tržných ran. Vložka by na místě nedržela a nebyla by schopna absorbovat dostatečné množství krve.

Kvůli nedostatku dostupných produktů jsou ženy nuceny sahat po nebezpečných alternativách, jako jsou staré hadry, listy či novinový papír. To vede k častým zdravotním komplikacím včetně infekcí močových cest a reprodukčního traktu, které způsobují bolest a značné nepohodlí. V zemi, kde zdravotní systém prakticky zkolaboval, je navíc velmi obtížné sehnat potřebná antibiotika.

Ceny menstruačních potřeb na černém trhu se mezitím ztrojnásobily a dosahují až devíti tisíc kyatů za balení. To je částka převyšující minimální denní mzdu v Myanmaru, která činí 7 800 kyatů. Situace nutí mnohé ženy k tomu, aby během periody zůstávaly doma, což omezuje jejich zapojení do veřejného života či politických aktivit.

Aktivisté se domnívají, že omezování pohybu žen je jedním z hlavních cílů režimu. Henriette Ceyrac, zakladatelka organizace zaměřené na osvětu v oblasti menstruace, označila počínání armády za formu genderově podmíněného násilí. Podobný názor sdílí i další experti, kteří v tom vidí taktiku k ovládnutí civilního obyvatelstva a viktimizaci lidí v táborech pro vnitřně vysídlené osoby.

Od roku 2021 bylo více než 3,5 milionu lidí nuceno vyhledat úkryt v provizorních táborech. Distribuce opakovaně použitelných vložek často selhává kvůli nedostatku čisté vody, která je nezbytná pro jejich hygienickou údržbu. Alternativní pomůcky jako menstruační kalíšky jsou v zemi vzácné a kulturně tabuizované, přičemž místní skupiny již na situaci upozornily OSN jako na závažné porušování lidských práv.

Japonsko zasáhlo silné zemětřesení. Blíží se vlny tsunami, úřady zahájily evakuaci

Související

Barma, ilustrační foto

Zvrat v Myanmaru: Armáda získává zpět území díky náletům. A Číně

V Myanmaru dochází k výraznému posunu vojenské rovnováhy ve prospěch junty. Tento trend nejlépe ilustruje osud města Kyaukme, které leží na hlavní obchodní trase z čínských hranic. Po měsících tvrdých bojů získala město loni povstalecká Národní osvobozenecká armáda Ta'ang (TNLA). Tato akce byla vnímána jako klíčové vítězství opozice, signalizující možný úpadek morálky vojenské junty, která se chopila moci při převratu v roce 2021. Avšak armádě stačily pouhé tři týdny k tomu, aby Kyaukme tento měsíc dobyla zpět.

Více souvisejících

Velryba uvízla na mělčině na pobřeží Baltského moře

Timmy je volný. Velryba uvízlá v Německu se dostala na svobodu

Plejtvák dlouhoploutvý, kterému veřejnost začala přezdívat Timmy, je opět volný. Poté, co před několika týdny opětovně uvízl, se v pondělí ráno podařilo tomuto mořskému savci znovu vyrazit na cestu. Jeho osud poutá v Německu značnou pozornost, přičemž některé televizní stanice dokonce zřídily nepřetržité videopřenosy, aby sledovaly jeho strastiplnou cestu zálivem Wismar v Baltském moři, kde se zvíře poprvé objevilo koncem března.

Evropská unie

Prokáže věk, umožní elektronický podpis. Do roku 2030 bude moci mít digitální identitu každý, plánuje EU

Evropská komise usiluje o to, aby do roku 2030 disponovali všichni občané a rezidenti členských států Evropské unie digitální identitou známou jako EUDI wallet. Tento nástroj má sloužit jako bezpečný digitální prostředek pro prokazování totožnosti při cestování, práci, využívání veřejných služeb, provádění plateb či podepisování dokumentů napříč celou unií.

Íránská delegace v Pákistánu

Írán dal Trumpovi košem. Odmítnul další jednání s USA

Teherán v současnosti neplánuje účast na nových jednáních se Spojenými státy. Íránská státní média o tomto rozhodnutí informovala v neděli večer. K odmítnutí dialogu došlo krátce poté, co íránská armáda obvinila USA z porušení křehkého příměří. Situace se vyostřila jen několik hodin poté, co Donald Trump oznámil vyslání vyjednavačů do Pákistánu.

Ropná rafinerie

Ceny ropy po uzavření Hormuzského průlivu opět strmě rostou

Světové ceny ropy v pondělí ráno zamířily vzhůru poté, co prezident Donald Trump oznámil, že Spojené státy zachytily a zajistily nákladní loď plující pod íránskou vlajkou. Reakce trhů byla okamžitá. Termínované kontrakty na ropu Brent vzrostly o 4,74 procenta na 94,66 dolaru za barel. Cena lehké americké ropy West Texas Intermediate se zvýšila o 5,6 procenta na 88,55 dolaru.

USS Lassen

Příměří se hroutí. USA zadržely íránský tanker, Teherán poslal na americká vojenská plavidla drony

Americké námořnictvo se zmocnilo íránské nákladní lodi M/V Touska, která se pokusila proplout americkou blokádou íránských přístavů. Během operace v Ománském zálivu zahájily americké síly palbu a poškodily strojovnu plavidla. Incident eskaloval po šesti hodinách, kdy loď nereagovala na opakovaná varování. Americké velitelství CENTCOM potvrdilo, že následně námořní pěchota na palubu vstoupila.

Markéta Vondroušová

Tenistce Vondroušové hrozí velký problém. Může dostat až čtyřletý trest

Nedávno se představila v rámci kvalifikace Poháru Billie Jean Kingové proti Švýcarkám a jednalo se o jeden z mála jejích startů v tomto roce, protože se v předešlé době trápila se zraněním ramene. Už to tak tovypadalo, že vítězka Wimbledonu z roku 2023 Markéta Vondroušová se pomalu začne vracet do pravidelného zápasového kolotoče, jenže nyní přišla nečekaná rána. České reprezentantce hrozí až čtyři roky zákazu činnosti poté, co vyšlo najevo, že loni v prosinci neodevzdala dopingový vzorek komisařce tak, jak podle pravidel měla.

Daně, ilustrační fotografie.

Daňová přiznání už jsou přijímána jen elektronicky. Čas máte do začátku května

Už ve středu 1. dubna 2026 uplynula základní lhůta pro podání přiznání k daním z příjmů. Nyní je možné podat daňové přiznání už jen elektronicky. Finanční správa zatím eviduje přes 1,6 milionu daňových přiznání. Podíl elektronických podání dosáhl více než 62 %, což potvrzuje pokračující trend digitalizace v oblasti správy daní. 

Nebezpečná výživa je i v Česku, přiznala firma. Hygienici varovali rodiče

Ministerstvo zdravotnictví či hygienici se zabývají případem nebezpečné výživy pro děti, která se objevila zejména v sousedním Rakousku. Sklenice ale byly zajištěny i v Česku a na Slovensku, přiznala firma HiPP. 

