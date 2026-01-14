Napětí na Blízkém východě roste: USA stahují lidi ze základny v Kataru, Arabové se snaží odvrátit válku

Spojené státy začaly omezovat počet svých pracovníků na letecké základně Al-Udeid v Kataru. Podle informací stanice CBS News, kterou citovala i BBC, označili američtí představitelé tento krok za „preventivní opatření“. Katarská vláda ve svém oficiálním prohlášení potvrdila, že k redukci personálu dochází v přímé reakci na současné extrémní napětí v regionu. Al-Udeid je přitom největším vojenským objektem USA na Blízkém východě a domovem pro zhruba 10 tisíc amerických vojáků.
Tento krok přichází ve chvíli, kdy se rétorika mezi Washingtonem a Teheránem nebezpečně vyostřuje. Prezident Donald Trump varoval íránský režim, že pokud začne popravovat odpůrce vlády, Spojené státy přistoupí k „velmi tvrdé akci“. Trump také demonstranty v ulicích povzbudil vzkazem, že „pomoc je na cestě“. Íránská strana naopak pohrozila, že na jakýkoliv americký útok okamžitě odpoví odvetnými údery proti zájmům USA v celé oblasti.
Do situace se nyní vložily tři arabské státy Perského zálivu – Saúdská Arábie, Katar a Omán. Tito spojenci USA zahájili zákulisní diplomatickou ofenzívu s cílem zabránit přímému vojenskému střetu. Podle regionálních zdrojů mají tyto země vážné obavy, že eskalace konfliktu by měla ničivý dopad na bezpečnost i ekonomiku celého Středního východu. Arabští diplomaté varují, že vojenský zásah by mohl mít opačný účinek, než Trump zamýšlí.
Zástupci arabských vlád se obávají, že americký útok by mohl sjednotit rozdělenou íránskou společnost a vehnat i kritiky režimu zpět do náruče vládních špiček v zájmu obrany vlasti. Navíc se tyto státy cítí v ohrožení, protože hostí americké základny, které by se staly prvními cíli íránské odvety. Teherán již v minulosti dokázal, že je schopen tyto objekty zasáhnout, což dává obavám v Rijádu, Dauhá a Maskatu reálný základ.
Krvavé potlačování nepokojů v Íránu mezitím neustává. Lidskoprávní organizace uvádějí, že během posledních dnů bylo zabito již více než 2 400 demonstrantů. Brutalita režimu vyvolává v mezinárodním společenství zděšení, ale zároveň staví diplomaty před těžké dilema. Zatímco Trumpova administrativa sází na demonstraci síly a ekonomický nátlak, arabští sousedé se snaží najít cestu k deeskalaci, která by zabránila vypuknutí rozsáhlého válečného konfliktu.
Jednání probíhají v utajení a jejich výsledek je zatím nejistý. Trumpův příslib pomoci demonstrantům sice může posílit morálku lidí v ulicích, ale stažení personálu ze základny Al-Udeid ukazuje, že Washington bere hrozbu íránské odvety velmi vážně.
Související
Trump trvá na ovládnutí Grónska: Cokoliv jiného než kontrola USA je nepřijatelné
Strach v Arktidě: Gróňané se děsí budoucnosti pod nadvládou Donalda Trumpa
USA (Spojené státy americké) , Americká armáda (U.S. ARMY)
Aktuálně se děje
před 33 minutami
Pavel i Babiš se těší důvěře nadpoloviční většiny Čechů, Okamuru nepodporuje ani polovina lidí
před 1 hodinou
Napětí na Blízkém východě roste: USA stahují lidi ze základny v Kataru, Arabové se snaží odvrátit válku
před 2 hodinami
Julie Tymošenková čelí obvinění z korupce. Měla se pokusit rozbít vládu Zelenského
před 3 hodinami
Neznám ho, ale bude problém. Trump se nevybíravě pustil do premiéra Grónska
před 4 hodinami
Armagedon, trafika Turkovi... Opozice před hlasováním o důvěře cupuje vládu
před 5 hodinami
Trump trvá na ovládnutí Grónska: Cokoliv jiného než kontrola USA je nepřijatelné
před 5 hodinami
Počasí přispěchá s další ledovkou. Nebezpečí pomine zítra
před 6 hodinami
Strach v Arktidě: Gróňané se děsí budoucnosti pod nadvládou Donalda Trumpa
před 7 hodinami
Dál protestujte, pomoc je na cestě, vzkázal Trump demonstrujícím Íráncům
před 7 hodinami
Bez proudu, vody a tepla v -19. Život v Kyjevě se stává nesnesitelným
před 8 hodinami
Sněmovna v obležení řečníků: Babišova vláda čeká na verdikt o důvěře, počká si na něj hodiny
před 9 hodinami
Islámská republika v krizi: Režim umírá pomalu, ale ke konci má ještě daleko
před 9 hodinami
Rozpad celého státu nebo zhroucení do občanské války. Expert popsal, co se může dál dít v Íránu
před 10 hodinami
2400 mrtvých v Íránu. Teherán dnes plánuje popravovat demonstranty, Trump hrozí tvrdou odplatou
před 11 hodinami
Předpověď počasí na víkend. Mrznout má hlavně v noci, teplejší bude sobota
včera
Britská královna Camilla poprvé popsala napadení ve vlaku
včera
Babišova vláda určila nové zmocněnce. Turek se musí spokojit s dočasným řešením
včera
Augusta po dalším úspěchu na juniorském MS potvrdil konec u dvacítky
včera
Tragédie v rakouských Alpách. Český chlapec spustil lavinu, zraněním podlehl
včera
"Protestujte, pomoc je na cestě." Trump poslal zajímavý vzkaz do Íránu
Americký prezident Donald Trump vyzval protestující íránské občany, aby pokračovali v demonstracích proti režimu ve své zemi. Podle jeho vlastních slov je na cestě pomoc, kterou ale blíže nespecifikoval. Ve Washingtonu však dnes mají proběhnout důležitá jednání.
Zdroj: Lucie Podzimková