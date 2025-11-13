Nejdelší shutdown v historii Spojených států skončil

Libor Novák

13. listopadu 2025 8:27

Kongres USA
Kongres USA Foto: Pixabay

Prezident Trump podepsal balíček, který ukončil nejdelší shutdown v historii Spojených států, čímž oficiálně obnovil provoz federální vlády. K finálnímu schválení došlo několik hodin poté, co Sněmovna reprezentantů hlasovala poměrem 222 pro a 209 proti přijetí kompromisní dohody mezi republikány a umírněnými senátními demokraty. Tato dohoda zajišťuje financování vlády do ledna a některým klíčovým agenturám dokonce po zbytek fiskálního roku 2026.

Ukončením rekordní, 43 dní trvající politické patové situace v Kongresu se ruší hromadné propouštění federálních zaměstnanců, které Trump nařídil během shutdownu. Tím je umožněno obnovení výplat pro vládní zaměstnance a znovuobnovení nezbytných služeb, jako je potravinová a nutriční podpora, na kterou spoléhají desítky milionů občanů.

Prezident Donald Trump označil toto právní opatření ve středu večer za vítězství nad demokraty, vzkazuje, že se „nikdy nepoddáme vydírání, protože to bylo přesně ono, pokusili se vydírat“. Z Oválné pracovny kritizoval „extremisty“ v Demokratické straně a prohlásil: „Nechtěli to udělat snadno. Museli jít tvrdou cestou a vypadají velmi špatně.“

Podpisu v Bílém domě se zúčastnila řada republikánských zákonodárců, což završilo čtyřdenní úsilí o schválení zákona poté, co osm senátních demokratů porušilo stranickou linii a přistoupilo ke kompromisu s republikány kvůli rostoucím ekonomickým dopadům shutdownu. Dohoda zavádí záruku hlasování v Senátu o dotacích na Obamacare, jejichž prodloužení bylo hlavním požadavkem demokratů během sporu, i když je nepravděpodobné, že by prodloužení bylo úspěšné.

Většina demokratů v Kongresu hlasitě protestovala proti návrhu zákona před středečním hlasováním, obávajíce se prudkého růstu zdravotních poplatků bez těchto dotací, a proto pro balíček hlasovalo ve Sněmovně jen šest demokratů. Přední demokrat Sněmovny Hakeem Jeffries varoval před hlasováním, že „tento boj nekončí, teprve začínáme“ a že „desítkám milionů Američanů hrozí, že si nebudou moci dovolit jít k lékaři, když to potřebují“.

Předseda Sněmovny Mike Johnson, který se do Washingtonu vrátil poprvé od poloviny září, získal za zákon téměř plnou podporu republikánů i přes ostré námitky některých členů kvůli kontroverznímu ustanovení přidanému senátními republikány. Toto ustanovení umožňuje senátorům zpětně žalovat Ministerstvo spravedlnosti za získání telefonních záznamů během vyšetřování z doby Bidenovy administrativy, což by pro tyto zákonodárce mohlo znamenat významný finanční zisk.

Johnson se svěřil, že ho tato doložka zaskočila a dozvěděl se o ní až po schválení balíčku v Senátu. Uvedl: „Byl jsem šokován, byl jsem naštvaný,“ a dodal, že ačkoli nevěří, že ji vůdce senátní většiny John Thune přidal se zlým úmyslem, „vypadalo to opravdu špatně a my to ve Sněmovně napravíme.“

Aby získal konzervativní odpůrce, Johnson slíbil, že Sněmovna bude v budoucnu hlasovat o odstranění dané doložky. Konzervativci jako kongresman Chip Roy z Texasu nakonec souhlasili, že dočasný zákon nebudou měnit, protože by to vyžadovalo návrat Senátu do Washingtonu k opakovanému hlasování a zdrželo by to ukončení shutdownu. Roy a další kritizovali doložku jako „sebeprosazování“, jelikož by senátorům v případě úspěšné žaloby přisoudila 500 000 dolarů nebo více za každé porušení ze strany vlády. Dotčených bylo údajně osm senátorů, kteří byli vyzváni k vyšetřování Trumpova prvního funkčního období.

Návrat vlády do plného provozu předznamenává horečné týdny práce pro Sněmovnu, která byla od konce září prakticky uzavřena. V rámci nátlakové kampaně na demokraty Johnson rozhodl, že všichni členové zůstanou mimo Washington, dokud senátní demokraté neschválí stávající republikánský plán financování. Republikány a demokraty nyní čekají pouhé čtyři týdny jednání před koncem roku, kdy vyprší daňové úlevy na Obamacare. Trump vyzval k přepracování zákona namísto prodloužení stávajících dotací, čímž zahájil významný střet o zdravotní péči, který by mohl mít politické dopady na příští volby.

Trump ve středu večer prohlásil, že „Obamacare byla katastrofa“ a že „budeme pracovat na něčem, co souvisí se zdravotní péčí. Můžeme to udělat mnohem lépe.“ Kromě toho jsou na stole i další naléhavé záležitosti, jako je zákon o zemědělství a vypršení řady energetických úlev. Republikáni ve Sněmovně se také snaží schválit co nejvíce výdajových zákonů, aby zlepšili svou vyjednávací pozici se Senátem před dalším termínem, kterým je 30. leden.

Johnson zároveň čelí další kontroverzní otázce: jak se Kongres vypořádá se spisy Jeffreyho Epsteina. Krátce před hlasováním o obnovení financování vlády se nově zvolená demokratická kongresmanka Adelita Grijalva stala klíčovým 218. podpisem, který vynutil hlasování, jež má přinutit Ministerstvo spravedlnosti zveřejnit všechny soubory případu související s Epsteinem. Johnson brzy poté oznámil, že návrh zákona o zveřejnění Epsteinových spisů předloží Sněmovně již příští týden, což je dříve, než se očekávalo. Tento krok přišel po mimořádném nátlaku Bílého domu, který ve středu neúspěšně usiloval o to, aby republikáni stáhli své podpisy z petice.

Toto úsilí se shoduje se zvýšenou kontrolou Epsteinových spisů ve Sněmovně. Demokraté z Výboru pro dohled ve středu zveřejnili nové e-maily, které ukazují, že Epstein opakovaně zmiňoval Trumpovo jméno v soukromé korespondenci. Následně výbor vedený republikány zveřejnil 200 000 stránek dokumentů, které obdržel od Epsteinovy pozůstalosti.

včera

Venezuela vyhlásila v reakci na připlutí americké letadlové lodě masivní mobilizaci

Související

Donald Trump

Skandál britské BBC. Trump chce od stanice miliardu, jinak hrozí žalobou

Americký prezident Donald Trump oznámil, že hodlá podniknout právní kroky proti britské veřejnoprávní stanici BBC kvůli tomu, jak byla upravena část jeho projevu z 6. ledna 2021 v dokumentu Panorama. Podle Trumpa došlo ke „zmanipulování“ jeho slov, což podle něj „podvedlo veřejnost“. 
Sergej Lavrov na summitu Rusko Afrika 2023

Lavrov se konečně zase objevil. Rusko nadále stojí o summit v Budapešti

Konec spekulacím. Šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov se opět objevil na veřejnosti a prohlásil, že Moskva je nadále připravena jednat o přípravě summitu mezi ruskou a americkou hlavou státu. V uplynulých dnech se přitom vyskytly spekulace, že Lavrov po více než 20 letech ve funkci upadl v nemilost prezidenta Vladimira Putina kvůli debaklu ve věci neuskutečněného jednání s americkým protějškem Donaldem Trumpem. 

Více souvisejících

USA (Spojené státy americké) Kongres USA

Aktuálně se děje

před 20 minutami

Kongres USA

Nejdelší shutdown v historii Spojených států skončil

Prezident Trump podepsal balíček, který ukončil nejdelší shutdown v historii Spojených států, čímž oficiálně obnovil provoz federální vlády. K finálnímu schválení došlo několik hodin poté, co Sněmovna reprezentantů hlasovala poměrem 222 pro a 209 proti přijetí kompromisní dohody mezi republikány a umírněnými senátními demokraty. Tato dohoda zajišťuje financování vlády do ledna a některým klíčovým agenturám dokonce po zbytek fiskálního roku 2026.

před 1 hodinou

Počasí

Počasí se po víkendu změní a místy už může připomínat zimu

Relativně teplé podzimní počasí vydrží do poloviny listopadu, ale v příštím týdnu již nastane ochlazení. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). Nejvyšší teploty po víkendu klesnou pod 10 stupňů, na horách může sněžit. 

včera

Vláda ČR

Fialova vláda a rozpočty. Ministři schválili peníze pro fond dopravní infrastruktury

Vláda v demisi na středečním zasedání rozhodla o návrhu rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na příští rok a souhlasila se záměrem přípravy projektu AI Gigafactory CZ, v němž se chce Česko v rámci EU ucházet o umístění jednoho z plánovaných velkokapacitních zařízení pro vývoj, trénování a provozování pokročilých modelů umělé inteligence.

včera

AC Sparta Praha, stadion na Letné

Plzeň i Sparta v pohárech bezbrankově remizovaly. Vyhrála pouze Olomouc

Ve čtvrtém kole Evropské ligy, respektive třetím kole Konferenční ligy se tři čeští fotbaloví zástupci postarali o vylepšení národního koeficientu na evropské scéně, jelikož všichni v zápasech bodovali. Jediným českým klubem, který zapsal vítězství, byla překvapivě Olomouc, která se představila v arménském Jerevanu, kde se utkala s tamním Noahem. Po prohře s Fiorentinou a remíze s Rakówem se Hanáci dočkali prvního letošního evropského triumfu. Sparta v Konferenční lize pouze doma remizovala s polským Rakówem. Bezbrankově skončil i duel Evropské ligy v Plzni, kam přijel turecký velkoklub Fenerbahce Istanbul.

včera

včera

včera

Ilustrační foto

V Česku se potvrdilo nové ohnisko ptačí chřipky

V Česku se po půl roce opět potvrdila přítomnost ptačí chřipky. Nemoc se prokázala u velkochovu na Vysočině, informovala Státní veterinární správa (SVS). Jde o druhé letošní ohnisko, poprvé se nákaza objevila v květnu v Čejkovicích v Jihomoravském kraji.

včera

Andrej Babiš a Petr Pavel

Je to na Babišovi, kdy bude premiérem, uvedl Hrad po dnešním jednání

Pražský hrad potvrdil, že prezident Petr Pavel požaduje, aby předseda hnutí ANO veřejně vysvětlil, jak vyřeší svůj střet zájmů. Pokud tak věrohodně učiní, hlava státu je připravena ho jmenovat premiérem bez dalšího dokladu. Pavel se dnes také vyjádřil k některým částem programového prohlášení. 

včera

včera

Bundeswehr, ilustrační fotografie

Už nechce být jen peněženkou Evropy. Zbrojení Německa mění poměr sil, stává se dominantní mocností

Po desetiletí fungovala Evropská unie na nevyřčeném ujednání: Německo řešilo finanční otázky, zatímco Francie vojenské záležitosti. Tato situace se nyní mění, jelikož Německo usiluje o to, aby se stalo dominantní vojenskou mocností v Evropě, čímž dochází k masivnímu politickému přeskupení sil. Ve Francii panuje snaha udržet si svou relevanci, zatímco v Polsku německé zbrojení vyvolává jak staré obavy, tak pocit, že spojenectví Berlína a Varšavy by mohlo být nejúčinnější cestou k zadržení Ruska.

včera

včera

včera

Nicolás Maduro, venezuelský politik, který se 8. března 2013 stal prozatímním prezidentem země.

Venezuela vyhlásila v reakci na připlutí americké letadlové lodě masivní mobilizaci

Venezuela oznámila, že spouští „masivní mobilizaci“ vojenského personálu, zbraní a techniky jako reakci na posilování amerických válečných lodí a jednotek v Karibském moři. Podle ministra obrany Vladimira Padrina Lópeze budou pozemní, letecké, námořní a záložní síly provádět cvičení až do středy. Ministr popsal toto nasazení jako odpověď na „imperialistickou hrozbu“ představovanou americkým posilováním.

včera

Tomio Okamura (SPD) ve sněmovní lavici vedle bratra Hayata (KDU-ČSL).

Okamura v čele Sněmovny je bezprecedentním rizikem. Otevřít oči voličům by měl i jeho bratr

Tomio Okamura, předseda krajně pravicové SPD, usedl do čela Poslanecké sněmovny a stal se tak třetím nejvyšším ústavním činitelem v zemi. Do jeho rukou skládá prezident přísahu, v případě krize může převzít část jeho pravomocí. Moc, která by měla patřit osobnosti sjednocující veřejnost, se tak dostala do rukou politika, jenž staví kariéru na strachu, dezinformacích a rozdělování společnosti. Okamurův nástup do čela Sněmovny je varováním před erozí samotné demokracie.

včera

včera

včera

Donald Trump

Skandál britské BBC. Trump chce od stanice miliardu, jinak hrozí žalobou

Americký prezident Donald Trump oznámil, že hodlá podniknout právní kroky proti britské veřejnoprávní stanici BBC kvůli tomu, jak byla upravena část jeho projevu z 6. ledna 2021 v dokumentu Panorama. Podle Trumpa došlo ke „zmanipulování“ jeho slov, což podle něj „podvedlo veřejnost“. 

včera

včera

Pavel Nedvěd

Fotbalový Hradec se dočkal prodeje. Získá ho skupina kolem Nedvěda a Ulicha

Dlouho diskutovaný a chystaný prodej fotbalového klubu Hradce Králové byl začátkem listopadu konečně schválen. Město se rozhodlo svůj 89procentní podíl prodat společnosti Fotbal HK 1905, jejímiž majiteli jsou současný generální manažer reprezentací Pavel Nedvěd a Ivo Ulich společně s Ondřejem Tomkem, Pavlem Rejchrtem a Radkem Šenkem. Celý proces prodeje by měl být dokončen do konce kalendářního roku.

včera

Lavrov se konečně zase objevil. Rusko nadále stojí o summit v Budapešti

Konec spekulacím. Šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov se opět objevil na veřejnosti a prohlásil, že Moskva je nadále připravena jednat o přípravě summitu mezi ruskou a americkou hlavou státu. V uplynulých dnech se přitom vyskytly spekulace, že Lavrov po více než 20 letech ve funkci upadl v nemilost prezidenta Vladimira Putina kvůli debaklu ve věci neuskutečněného jednání s americkým protějškem Donaldem Trumpem. 

Zdroj: Lucie Podzimková

Další zprávy