Nejdelší shutdown v historii Spojených států skončil

Prezident Trump podepsal balíček, který ukončil nejdelší shutdown v historii Spojených států, čímž oficiálně obnovil provoz federální vlády. K finálnímu schválení došlo několik hodin poté, co Sněmovna reprezentantů hlasovala poměrem 222 pro a 209 proti přijetí kompromisní dohody mezi republikány a umírněnými senátními demokraty. Tato dohoda zajišťuje financování vlády do ledna a některým klíčovým agenturám dokonce po zbytek fiskálního roku 2026.
Ukončením rekordní, 43 dní trvající politické patové situace v Kongresu se ruší hromadné propouštění federálních zaměstnanců, které Trump nařídil během shutdownu. Tím je umožněno obnovení výplat pro vládní zaměstnance a znovuobnovení nezbytných služeb, jako je potravinová a nutriční podpora, na kterou spoléhají desítky milionů občanů.
Prezident Donald Trump označil toto právní opatření ve středu večer za vítězství nad demokraty, vzkazuje, že se „nikdy nepoddáme vydírání, protože to bylo přesně ono, pokusili se vydírat“. Z Oválné pracovny kritizoval „extremisty“ v Demokratické straně a prohlásil: „Nechtěli to udělat snadno. Museli jít tvrdou cestou a vypadají velmi špatně.“
Podpisu v Bílém domě se zúčastnila řada republikánských zákonodárců, což završilo čtyřdenní úsilí o schválení zákona poté, co osm senátních demokratů porušilo stranickou linii a přistoupilo ke kompromisu s republikány kvůli rostoucím ekonomickým dopadům shutdownu. Dohoda zavádí záruku hlasování v Senátu o dotacích na Obamacare, jejichž prodloužení bylo hlavním požadavkem demokratů během sporu, i když je nepravděpodobné, že by prodloužení bylo úspěšné.
Většina demokratů v Kongresu hlasitě protestovala proti návrhu zákona před středečním hlasováním, obávajíce se prudkého růstu zdravotních poplatků bez těchto dotací, a proto pro balíček hlasovalo ve Sněmovně jen šest demokratů. Přední demokrat Sněmovny Hakeem Jeffries varoval před hlasováním, že „tento boj nekončí, teprve začínáme“ a že „desítkám milionů Američanů hrozí, že si nebudou moci dovolit jít k lékaři, když to potřebují“.
Předseda Sněmovny Mike Johnson, který se do Washingtonu vrátil poprvé od poloviny září, získal za zákon téměř plnou podporu republikánů i přes ostré námitky některých členů kvůli kontroverznímu ustanovení přidanému senátními republikány. Toto ustanovení umožňuje senátorům zpětně žalovat Ministerstvo spravedlnosti za získání telefonních záznamů během vyšetřování z doby Bidenovy administrativy, což by pro tyto zákonodárce mohlo znamenat významný finanční zisk.
Johnson se svěřil, že ho tato doložka zaskočila a dozvěděl se o ní až po schválení balíčku v Senátu. Uvedl: „Byl jsem šokován, byl jsem naštvaný,“ a dodal, že ačkoli nevěří, že ji vůdce senátní většiny John Thune přidal se zlým úmyslem, „vypadalo to opravdu špatně a my to ve Sněmovně napravíme.“
Aby získal konzervativní odpůrce, Johnson slíbil, že Sněmovna bude v budoucnu hlasovat o odstranění dané doložky. Konzervativci jako kongresman Chip Roy z Texasu nakonec souhlasili, že dočasný zákon nebudou měnit, protože by to vyžadovalo návrat Senátu do Washingtonu k opakovanému hlasování a zdrželo by to ukončení shutdownu. Roy a další kritizovali doložku jako „sebeprosazování“, jelikož by senátorům v případě úspěšné žaloby přisoudila 500 000 dolarů nebo více za každé porušení ze strany vlády. Dotčených bylo údajně osm senátorů, kteří byli vyzváni k vyšetřování Trumpova prvního funkčního období.
Návrat vlády do plného provozu předznamenává horečné týdny práce pro Sněmovnu, která byla od konce září prakticky uzavřena. V rámci nátlakové kampaně na demokraty Johnson rozhodl, že všichni členové zůstanou mimo Washington, dokud senátní demokraté neschválí stávající republikánský plán financování. Republikány a demokraty nyní čekají pouhé čtyři týdny jednání před koncem roku, kdy vyprší daňové úlevy na Obamacare. Trump vyzval k přepracování zákona namísto prodloužení stávajících dotací, čímž zahájil významný střet o zdravotní péči, který by mohl mít politické dopady na příští volby.
Trump ve středu večer prohlásil, že „Obamacare byla katastrofa“ a že „budeme pracovat na něčem, co souvisí se zdravotní péčí. Můžeme to udělat mnohem lépe.“ Kromě toho jsou na stole i další naléhavé záležitosti, jako je zákon o zemědělství a vypršení řady energetických úlev. Republikáni ve Sněmovně se také snaží schválit co nejvíce výdajových zákonů, aby zlepšili svou vyjednávací pozici se Senátem před dalším termínem, kterým je 30. leden.
Johnson zároveň čelí další kontroverzní otázce: jak se Kongres vypořádá se spisy Jeffreyho Epsteina. Krátce před hlasováním o obnovení financování vlády se nově zvolená demokratická kongresmanka Adelita Grijalva stala klíčovým 218. podpisem, který vynutil hlasování, jež má přinutit Ministerstvo spravedlnosti zveřejnit všechny soubory případu související s Epsteinem. Johnson brzy poté oznámil, že návrh zákona o zveřejnění Epsteinových spisů předloží Sněmovně již příští týden, což je dříve, než se očekávalo. Tento krok přišel po mimořádném nátlaku Bílého domu, který ve středu neúspěšně usiloval o to, aby republikáni stáhli své podpisy z petice.
Toto úsilí se shoduje se zvýšenou kontrolou Epsteinových spisů ve Sněmovně. Demokraté z Výboru pro dohled ve středu zveřejnili nové e-maily, které ukazují, že Epstein opakovaně zmiňoval Trumpovo jméno v soukromé korespondenci. Následně výbor vedený republikány zveřejnil 200 000 stránek dokumentů, které obdržel od Epsteinovy pozůstalosti.
Související
Skandál britské BBC. Trump chce od stanice miliardu, jinak hrozí žalobou
Lavrov se konečně zase objevil. Rusko nadále stojí o summit v Budapešti
USA (Spojené státy americké) , Kongres USA
Aktuálně se děje
před 20 minutami
Nejdelší shutdown v historii Spojených států skončil
před 1 hodinou
Počasí se po víkendu změní a místy už může připomínat zimu
včera
Fialova vláda a rozpočty. Ministři schválili peníze pro fond dopravní infrastruktury
včera
Plzeň i Sparta v pohárech bezbrankově remizovaly. Vyhrála pouze Olomouc
včera
Nechtěl více otázek. Princ William prozradil, jak řekli dětem o nemocné mamince
včera
Tragédie v propasti Macocha. Policie vyšetřuje úmrtí ženy
včera
V Česku se potvrdilo nové ohnisko ptačí chřipky
včera
Je to na Babišovi, kdy bude premiérem, uvedl Hrad po dnešním jednání
včera
Nad Českem se může objevit polární záře. Už druhý den za sebou
včera
Už nechce být jen peněženkou Evropy. Zbrojení Německa mění poměr sil, stává se dominantní mocností
včera
Trump poslal dopis izraelskému prezidentovi. Vyzval ho, aby udělil milost Netanjahuovi
včera
Babiš po jednání s Pavlem: Prezident chce, abych vysvětlil řešení střetu zájmů veřejnosti
včera
Venezuela vyhlásila v reakci na připlutí americké letadlové lodě masivní mobilizaci
včera
Okamura v čele Sněmovny je bezprecedentním rizikem. Otevřít oči voličům by měl i jeho bratr
včera
Fialova vláda ustoupila tlaku. Rozpočet pošle do nové Sněmovny
včera
Kriminalisté vyšetřují vraždu v Přelouči. Obětí je žena
včera
Skandál britské BBC. Trump chce od stanice miliardu, jinak hrozí žalobou
včera
Rusové v mlze pronikají do Pokrovsku. Ukrajinci přiznávají komplikace i jinde
včera
Fotbalový Hradec se dočkal prodeje. Získá ho skupina kolem Nedvěda a Ulicha
včera
Lavrov se konečně zase objevil. Rusko nadále stojí o summit v Budapešti
Konec spekulacím. Šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov se opět objevil na veřejnosti a prohlásil, že Moskva je nadále připravena jednat o přípravě summitu mezi ruskou a americkou hlavou státu. V uplynulých dnech se přitom vyskytly spekulace, že Lavrov po více než 20 letech ve funkci upadl v nemilost prezidenta Vladimira Putina kvůli debaklu ve věci neuskutečněného jednání s americkým protějškem Donaldem Trumpem.
Zdroj: Lucie Podzimková