Německo a Francie si předvolaly ruského velvyslance. Na kyberútoky odpovíme, vzkazují Moskvě

Libor Novák

13. července 2026 14:31

Hackeři, ilustrační foto
Hackeři, ilustrační foto Foto: Pixabay

Německo se v Berlíně připojilo k Francii a předvolalo si ruského velvyslance kvůli kybernetickým a hybridním útokům, které Evropská unie připisuje Moskvě a které cílily na několik členských států a Ukrajinu. 

Německé ministerstvo zahraničí označilo tyto incidenty za nepřijatelné a varovalo, že na ně odpoví rozhodnými kroky. Evropská unie v reakci na tyto podvratné aktivity namířené proti vládním sítím a kritické infrastruktuře v zemích jako Francie, Německo, Polsko, Kypr či Finsko uvalila sankce na devět osob a čtyři entity, mezi nimiž jsou důstojníci ruské vojenské rozvědky GRU, kyberzločinci a soukromé firmy.

Unijní šéfka diplomacie Kaja Kallasová navíc v Bruselu oznámila, že ministři zahraničí pracují na schválení rozsáhlého seznamu až 250 položek v rámci reakce na nedávné ruské útoky proti ukrajinským civilistům. Velká Británie souběžně uvalila sankce na 24 jednotlivců a subjektů napojených na ruské tajné služby a společně s EU oficiálně připsala loňský neúspěšný útok na polskou elektrickou síť, který mohl uprostřed zimy připravit o proud půl milionu občanů, 16. centru ruské FSB.

Ukrajinský velitel sil bezpilotních systémů Robert Brovdi oznámil, že Rusko muselo kvůli masivním náletům dronů zcela zastavit lodní dopravu v Azovském moři poté, co ukrajinské aparáty během necelého týdne zacílily na 90 plavidel.

Brovdi upřesnil, že jeho jednotky během jediné noci zasáhly deset tankerů, čtyři trajekty a také velkou ropnou rafinérii v ruském městě Syzraň, přičemž zaznamenaly několik úspěšných zásahů elektrických rozvoden na okupovaném Krymu. Šéf dronových sil označil situaci za pokračování technologického ponížení ruského impéria, které podle něj kvůli Krymu padne, a dodal, že ruská stínová flotila přepravující sankcionovanou ropu se viditelně zmenšuje a již nemůže využívat Kerčský průliv.

Kreml naopak prostřednictvím svého mluvčího Dmitrije Peskova ostře zkritizoval nadcházející pařížský summit takzvané Koalice ochotných a označil toto uskupení za „koalici válečných štvanců“. Peskov zdůraznil, že Moskva bude diskuse v Paříži velmi pečlivě sledovat, jelikož se jedná o země podnikající nepřátelské kroky vůči Rusku, které si podle něj přejí pouze pokračování konfliktu.

Summit vedený Emmanuelem Macronem a Keirem Starmerem se má zaměřit na posílení ukrajinské protivzdušné a raketové obrany včetně licencované výroby zbraní přímo na Ukrajině, přičemž ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a další lídři zůstanou v Paříži i na úterní oslavy Dne pádu Bastily.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ostře odsoudil poslední ruské noční údery, které zasáhly běžné autobusy v Odise, obytné domy v Záporoží a nemocnici v Charkovské oblasti, a prohlásil, že Rusové opět triumfovali nad čistě civilními cíli. Každý den této války proti životu podle něj dokazuje, že podpora Ukrajiny je správná z obranného, politického i lidského hlediska, což vidí celý svět.

Zelenskyj zdůraznil, že mezinárodní tlak na Rusko musí fungovat, a vyzdvihl důležitost nových sankcí, podpůrných balíčků i nových projektů, jako je evropská protibalistická iniciativa FREYJA. Dodal, že ruské vedení se kvůli válce pomátlo a iracionálně odmítá její ukončení, proto musí nadcházející jednání a schůzky zásadním způsobem posílit ukrajinskou obranu.

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